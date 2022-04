"Nunca me habían rechazado de una forma tan guay": la reacción al ligue más corto de la historia

El tuitero Noel Jordan publicó esta semana un mensaje en el que contaba que el fin de semana pasado conoció a una chica en una discoteca. Los dos estuvieron hablando, bailando e incluso le invitó a una copa, según contó en su perfil.





este finde conocí a una chica en una discoteca, estuvimos hablando, bailando y la invité a una copa. Le di mi número y no me ha hablado, eso sí, acaba de hacerme un bizum devolviéndome el dinero del cubata pic.twitter.com/aFaSbEUwJU

nunca me habían rechazado de una forma tan guay

Y tendrás queja, meter puede que no metas, pero al menos no has perdido el dinero