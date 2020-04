"La de Vasconia es una historia continuada de lucha por la libertad"

El escritor alavés se sumerge en la historia y los principales conflictos del territorio en su último trabajo, 'Vasconia. De ducado a reino'

iruñea –Vasconia es un país cuyo espacio geográfico ha experimentado numerosos cambios y vaivenes a lo largo de la historia, hasta el punto de que su misma denominación resulta en la actualidad confusa, cuando no conflictiva. Sin embargo, desde el punto de vista geográfico su coherencia es notable. En Vasconia. De ducado a reino, el último trabajo que Nabarralde Fundazioa ha publicado en la colección Historia Laburra, Fernando Sánchez Aranaz recupera la historia de este territorio ancestral vertebrado en torno a los Pirineos.

¿De qué territorio hablamos, cuando hablamos de Vasconia?

–Sin entrar en controversias inútiles, cuando hablo de Vasconia hablo del territorio comprendido entre los ríos Garona y Ebro, sobrepasándolos en algunos lugares, que tiene como columna vertebral la cordillera pirenaica, precisamente entre los nacimientos de ambos ríos.

Eso territorialmente, ¿pero conceptualmente?

–Cuestión ardua en un país al que se le atribuyen tantos nombres y se le asignan tantas banderas e himnos. Daré mi opinión personal. Para mí Vasconia debería ser la expresión política del territorio que he descrito, dividido por avatares de la historia en dos partes: Navarra, al sur de la cordillera pirenaica, y Gascuña al norte. Cuando acabé este trabajo pensé titularlo como Vasconia, el país que pudo ser y no fue, pero era un título que, además de equívoco, necesitaba de una explicación, lo cual es lo contrario de lo que tiene que ser un título. La idea era expresar cómo un territorio coherente, con una población culturalmente homogénea y unas estructuras sociales, políticas y económicas viables y, lo que puede ser más importante, con una decisión de ser país, ve malogrados todos sus intentos de serlo a lo largo de la historia. Acaso fuera por la carencia de ansias de conquista, abundantes en sus vecinos, o por su particular visión de lo comunitario, lo cierto es que aquella primigenia Vasconia, con el paso del tiempo, se ha visto reducida a la triste realidad actual.

¿Qué hitos históricos fueron determinantes en el devenir histórico de este territorio?

–Mi trabajo abarca hasta 1199, cuando muere el duque de Aquitania y rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León y su cuñado Alfonso VIII de Castilla decide invadir la parte occidental del Reino de Navarra, cuyo rey, Sancho VII, era también cuñado de Ricardo. Antes de eso hay muchos hitos históricos: la expulsión de los visigodos de Vasconia en 507, la parada del avance musulmán en Poitiers en 732, la conquista de la vertiente norte de Vasconia por Carlomagno en 768, su derrota en Errozabal-Roncesvalles en 778, la derrota en el mismo lugar en 824 de su sucesor Ludovico Pío con la proclamación del reino de Pamplona€ Más que de hitos históricos habría que hablar de una historia continuada de lucha por la libertad, lo que resultó altamente conflictivo con unos vecinos tan agresivos.

¿Qué etapas abarcas en el libro y por qué?

–Hay una primera parte de exposición del escenario y de las poblaciones previas, que presentan una notoria continuidad, que culmina con la dilatada convivencia con Roma. La segunda parte describe los hechos entre la caída del Imperio Romano y la citada expulsión de los visigodos, hasta la conquista por Carlomagno en 768. A partir de ese momento los cronistas carolingios comienzan a denominar "nauarri" a los vascones rebeldes del sur. La tercera parte se ocupa de las trayectorias paralelas del Reino de Pamplona y del Ducado de Aquitania hasta la fatídica fecha de 1199.

¿De dónde proviene el término vascón/vasconia?

–Hay que tener en cuenta que la colonización de Vasconia por parte de Roma siguió dos caminos diferentes. Uno por el sureste, por el valle del Ebro desde Tarraco, a partir del inicio del siglo II aC., otra por el noreste, desde el año 58 aC, en el contexto de la Guerra de las Galias,de Julio César. En el primer caso los romanos se encuentran directamente con los vascones, en el segundo conocen previamente a los galos que les denominan aquitanos. En realidad Vasconia y Aquitania son el mismo nombre, que proviene de "eusko", que era como se llamaban los naturales del país a sí mismos, latinizado como "Euskonia" y "Euskotania". En realidad el nombre que le dieron los romanos fue "Uasconia", en su alfabeto sólo existían las mayúsculas y la vocal U se escribía V. Más tarde los germanos francos escribieron Wasconia y de ahí las actuales Gasconia/Gascuña y Vasconia.

¿Cómo y cuándo se constituye el Ducado como tal?

–A lo largo del siglo VI, como defensa frente a los germanos francos por el norte y visigodos por el sur, basándose en la unidad y coherencia creada durante la fecunda convivencia con Roma, que tiene lugar sin el abandono de los usos y costumbres propios, como demuestra la pervivencia de la lengua vasca y del derecho pirenaico.

En este trabajo nombras las diversas invasiones o colonizaciones que sufrió el territorio vascón. ¿Hasta qué punto fueron determinantes y cómo influyeron en la cultura propia del pueblo?

–Contra lo que se nos ha querido hacer creer, los vascones no han sido un pueblo aislado, sino que ha asimilado muchas cosas de sus vecinos y de quienes han pasado por su tierra, desde los celtas a los romanos, pasando por germanos y musulmanes. Esa es una de las claves de su supervivencia, cómo ha sabido adoptar las cosas buenas de los demás sin perder su propia forma de ser. Un ejemplo para quienes pretenden hacer política partidista en base a supuestos "conflictos identitarios".

ficha

Autor. Fernando Sánchez Aranaz.

Editorial. Fundación Nabarralde.

Colección. Historia Laburra, 4 Número de páginas. 168

ISBN. 978-84-09-15258-2

Venta. Se puede adquirir en la web de Nabarralde por 9,50 euros.