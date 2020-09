NIFF 2020: 'From Navarra'

El Navarra International Film Festival inaugura hoy su segunda edición con una jornada en la que, entre otras muchas cosas, se presentarán varios proyectos en creación o pendientes de estreno y se exhibirán cuatro películas navarras.

dentro de los múltiples objetivos que persigue el Navarra International Film Festival (NIFF) está la promoción del talento navarro, de ahí que hoy, durante la jornada inaugural de su segunda edición, vaya a ofrecer al público la ocasión de asomarse a cuatro títulos –tres cortos y un largo– de realizadores locales, así como tres actividades que pretenden poner el foco en la creación audiovisual que se lleva a cabo en el territorio foral.

From Navarra. Así es como los promotores del NIFF han querido llamar a este apartado que abrirá el director pamplonés David Ilundain con Uno para todos, a las 16.30 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Mucho se ha publicado ya en estas páginas sobre la que es la segunda incursión en el largo del cineasta después de B, la película. Si en aquella ocasión apostaba por un drama judicial basado en la declaración real del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el juez Pablo Ruz, en este caso apuesta por la historia protagonizada por un profesor interino que asume la tarea de ser tutor de 6º de Primaria en un pueblo completamente desconocido para él. Cuando descubre que tiene que reintegrar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con un problema aún mayor: ninguno de sus compañeros quiere que vuelva a clase. Como explicó el director a este periódico durante su paso por el evento Lo que viene de Tudela, el filme aborda el dilema de escoger entre venganza y perdón a la hora de resolver conflictos. Uno para todos se estrenará en salas el próximo 18 de septiembre.

con medicus mundi La segunda parte de la sesión From Navarra del NIFF se celebrará entre las 22.00 y las 23.10 horas en la Catedral de Pamplona, con el pase de tres cortometrajes. Uno de ellos es Woman, del doblemente ganador del Goya Raúl de la Fuente. Producida por Amaia Remírez desde Kanaki Films, esta cinta se realizó a propuesta de Medicus Mundi y cuenta con guión de Ivan Zahínos, Amaia Remírez García, Nagore Eceiza, Raúl de la Fuente Calle. Woman sucede en Mozambique, donde el caso de Josina Machel, hija del presidente que fue brutalmente agredida por su pareja, demuestra que la violencia de género no distingue. Otras mujeres sufren el terror a diario, sin medios para defenderse. El género las define desde el nacimiento. La sociedad las quiere doblegar, el machismo las mata.

experiencia personal También se proyectará La Piel Fina, cortometraje de Lucía Guerro, extremeña de familia navarra. La historia nació de las vivencias personales de la realizadora con los trastornos alimenticios. "Durante años de lucha contra este tipo de enfermedades mentales siempre vi una gran falta de representación de ellas en los medios, y cuando había alguna, me parecía errónea", cuenta Guerro, que también protagoniza el filme. Normalmente, la imagen que se da de este tipo de trastorno "es trivial y se centra en lo estético y no tienen demasiado que ver con mi experiencia ni la de mis compañeras que me rodeaban". Por eso se decidió a hacer este corto, "porque creo que es necesario dar una imagen más realista para desestigmatizar estas enfermedades y las enfermedades mentales en general", afirma.

Guerro, graduada en Comunicación Audiovisual, con un Máster en Dirección Artística, rodó La Piel Fina en 2019 a caballo entre Talavera de la Reina y Navalmoral de la Mata durante tres jornadas y media. Todo el equipo, unas veinte personas, "participó de manera colaborativa" y el proyecto contó con el respaldo de la productora Adhokers, con sede en Navarra. Participar en el NIFF es para Guerro ilusionante "primero porque se ha reactivado el circuito de festivales después de un año tan duro", motivo por el que quiere felicitar a los organizadores, y después porque se siente afortunada de que hayan incluido su película en un festival como este, "que tiene un foco tan importante en distintos temas sociales". En la actualidad, y después de trabajar en departamentos de arte y de producción de distintos proyectos, Lucía Guerro trabaja en dos guiones propios.

TRAVESÍA SOLIDARIA Por último, cerrará la velada From Navarra el pase del corto El Abrazo del Pirineo, de David Serón. Entre caña y caña conoció el realizador la labor de la Asociación Transpirenaica Social Solidaria (TSS) y la travesía de 42 días cruzando de lado a lado el Pirineo que organiza cada año. "Para mí no podía existir nada más interesante, yo ya tenía la experiencia de caminar durante varias semanas porque en verano de 2016 había hecho el Camino de Santiago solo, así que no tardé en hablar y en reunirme con Josemari Aymerich, profesor del Colegio Sagrado Corazón de Pamplona y en aquel momento presidente de la TSS, y le propuse hacer un documental a cambio de poder vivir la travesía con ellos", comenta Serón, recién graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra.

En concreto, El Abrazo del Pirineo se centra en la historia de un joven estudiante, Amadou, a quien caminar durante 42 días desde la CAV hasta el Cap de Creus le ayuda a descubrir un pilar fundamental en su vida. Precisamente, eso es lo que transmite la película, "la profunda relación que se puede llegar a crear entre un joven y su educador; una relación que es capaz de superar las barreras de la diferencia cultural, la religión o la edad", apunta el director de este proyecto que arrancó el mismo día en que comenzaba la travesía, el 14 de junio de 2018. "Sin preproducción, caí directo en el rodaje sin saber muy bien qué iba a contar ni mucho menos cómo". Así, comenzaron en el cabo Higuer, en Hondarribia, y hasta el 27 de agosto cruzaron Navarra, Aragón, Andorra y Catalunya. La TSS "se convirtió casi en mi familia" durante el trayecto, añade el navarro, que percibe como "una grandísima oportunidad" poder exhibir el documental en el NIFF, en casa "y junto a mis seres queridos". Después de su paso por este certamen, tiene previsto subtitular el filme para llevarlo a otros festivales, y, pensando en el futuro, le encantaría poder "dedicar mi vida a proyectos documentales con este mismo grado de aventura".

además...

Mesa redonda. Sobre el cine en Navarra, con Javier Lacunza, Ana Herrera, Igor Alonso y Jaime Sanz. 19.30 horas, Catedral.

En proyecto. Presentación de Matrioskas, de Helena Bengoetxea, y de El Drogas, de Natxo Leuza. 20.30, Catedral.

Navarra Film Promotion. Presentación de proyectos realizados desde productoras o freelance que aspiran al premio Meliton Film Promotion (2.000 euros en alquiler de equipos de rodaje).