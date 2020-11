Las Poderosas alzan la voz por los derechos de las mujeres y presentan 'We have a dream'

Las Poderosas alzaron ayer su voz por los derechos de las mujeres con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un encuentro que protagonizaron en Civican –y que se pudo seguir on line–, a iniciativa de la Concejalía de Igualdad, Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de la Cendea de Olza-Oltza Zendea. En el acto se proyectó el corto documental We have a dream, en el que ha trabajado el colectivo.

Tras la presentación de Alicia Giménez, responsable de Acción Contra la Trata, en la que recordó la importancia de la igualdad para convivir en sociedades más justas y sanas, Joy, Favour, Louiscy y Harmony, integrantes de Las Poderosas, dieron la bienvenida al acto con una canción de origen nigeriano. El encuentro fue conducido por Loveth Oghosa, integrante del grupo Las Poderosas, nacido en Navarra y conformado actualmente por más de 30 mujeres migrantes de 8 nacionalidades distintas. Mujeres que compartieron ayer con el público sus sueños, emociones y propuestas para mejorar el mundo. Además, Mary Peter transmitió un discurso sobre los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo. "Unidas somos más fuertes", recordaban, compartiendo el lema que les acompaña en su día a día.

Las Poderosas se han fortalecido en contacto con otros grupos de mujeres a los que prestan apoyo. En este sentido, Las Agentes de Cambio y Las Kawiyat compartieron en Civican sus vivencias y lo que ha significado para ellas convertirse en mujeres que ayudan a otras mujeres a través de su propia experiencia.

Dentro del acto, se proyectó el corto documental We have a dream, en la que fue su primera presentación pública tras su premier. Un filme que este 2020 ha recibido el Premio a la Lucha por los Derechos de las Mujeres en Porto Femme International Film Festival y ha sido seleccionado en el X Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC (FIBABC) –puede votarse por We have a dream para el Premio del Público al Mejor Cortometraje en fibabc.abc.es–. "Las Poderosas deseamos que toda mujer y niña que vea este cortometraje vuelva a creer en sí misma", dijo Satoko Kojima, directora del documental. We have a dream es el resultado de un intenso trabajo en arteterapia, cuidados expresivos, danza para el empoderamiento, autodefensa feminista y talleres sobre derechos de las mujeres.

sin agresores no hay agresiones Desde Acción Contra la Trata (ACT), recordaron ayer que sin agresores no hay agresiones: "Trabajamos en la promoción de valores de igualdad que permitan alcanzar una sociedad y una ciudadanía sana en las relaciones entre personas y luchamos contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual desde su dimensión local, nacional e internacional", explicó Alicia Giménez, responsable de la asociación navarra ACT, que lleva desde el año 2015 trabajando en la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.

Giménez apuntó además que la igualdad "es tarea de todas las personas, pues como siempre decimos: no sé si soy parte del problema, pero seguro soy parte de la solución". Las masculinidades sanas son clave para acompañarnos mutuamente en el camino de la igualdad.

El acto de presentación de ayer, organizado a iniciativa de la Concejalía de Igualdad, Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de la Cendea de Olza-Oltza Zendea, contó con el apoyo de Fundación Caja Navarra, el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Igualdad y Participación del Ayuntamiento de Pamplona y Acción Contra la Trata-ACT.