J.J. Benítez: "Cuando te enfrentas a situaciones críticas sale lo peor de la condición humana"

La gran catástrofe amarilla es el relato que comienza con el novelista J.J. Benítez a punto de embarcarse en el crucero Costa Deliziosa para dar una vuelta al mundo. A principios de este año, el periodista navarro emprendió su segunda vuelta al mundo en crucero junto a su esposa. Un viaje desde Barcelona hasta Barbados, Lima, Chile, Nueva Zelanda, Vietnam o China. Lo que iba a ser un viaje de placer se acabó convirtiendo en un encierro forzoso durante meses en alta mar. Una situación de miedo y pánico, sin saber muy bien a qué se enfrentaban, pasajeros desesperados y perdiendo las formas entre otras cosas, aparecen en este libro que a J.J. Benítez le sirvió para expresarse durante ese encierro en el barco. Además, una carta que el autor no lee hasta el final del libro muestra la parte más desconocida de la situación vivida por la covid-19.

¿Cómo nació el libro La gran catástrofe amarilla?

–El libro es un diario de bitácora que yo llevaba en el barco, pero nació solo como un diario, no tenía ninguna intención de publicarlo. Pero cuando la pandemia apareció empecé a escribir más y lo usaba para plasmar lo que se estaba viviendo en el crucero. Al regresar a España, la editorial me recomendó que lo sacase como libro y lo acabé publicando.

Después de vivir una pandemia encerrado en un barco, ¿qué valores y vivencias destacaría de este libro?

–Cada uno debe sacar su propia idea y valores del libro, pero la idea que más destacaría es cómo el ser humano está indefenso ante determinadas situaciones y como el miedo a la muerte lo domina. Las personas no saben cómo reaccionar ante escenarios desconocidos, y eso nos aterra.

¿Cómo se vivió en el barco una situación tan difícil y desconocida?

–Al principio no se le dio mucha importancia a la noticia, ya que nadie se lo creía, todos pensamos que era una gripe como otra cualquiera. El crucero siguió sin ningún problema, hasta que cuando nos encontrábamos a finales de enero, empezaron a llegar noticias alarmantes de brotes en Europa, España y otros países. Fue ahí cuando la gente se empezó a poner muy nerviosa porque, además, nos comunicaron que había muchos muertos. Todos nos queríamos bajar del barco ante estas noticias tan alarmantes, y empezaron los enfrentamientos entre los pasajeros.

¿Qué fue lo peor de estar encerrado en el crucero sin saber cuándo llegarían a España?

–Para mí, sin duda, es conocer la condición humana en situaciones extremas, no es agradable darse cuenta de que en situaciones críticas sale lo peor del ser humano, aunque también lo mejor. No me voy a quedar solo con lo negativo porque mucha gente intentaba ayudar y tranquilizar a los demás. Pero es verdad que parecíamos apestados. No nos dejaban desembarcar en ningún puerto y se empezaba a notar malestar en el barco.

En el libro cuenta que quien está realmente detrás del virus son los militares norteamericanos, ¿por qué cree que lo hicieron?

–He investigado mucho sobre el tema, y afirmo que quienes están detrás son ellos. Al final del libro explico el contenido de una carta muy importante que aporta pruebas evidentes de que el virus se ha creado con unos fines económicos. El virus nace en Estados Unidos en una base militar y luego ellos se encargaron de trasladarlo a China. Su objetivo era machacar y acabar con la economía europea ya que son uno de los grandes rivales para Estados Unidos, y sin duda lo han logrado. No es la primera vez que estos señores se dedican a hacer daño a Europa.

¿Por qué no leyó esa carta que parecía tan importante y que venía desde Estados Unidos?

–La verdad es que me dio pereza ponerme a leer esa carta justo antes del crucero. Teníamos poco tiempo para irnos y decidí dejarla para otro día. Supongo que fue un fallo no hacerlo, pero preferí centrarme en el viaje y los preparativos.

¿Subrayaría algo curioso de haber estado encerrado en un crucero durante meses? ¿Volvería a un crucero?

–Lo más importante de haber estado en el crucero durante una pandemia mundial es que el barco fue para nosotros como una burbuja que nos protegió del virus. Si hubiéramos estado en tierra, quizás hubiésemos estado expuestos a más peligros. Y no, por ahora no tengo intención de volver a subirme a un crucero después de estar tanto tiempo en uno.

¿Cree que el virus llegará a su fin y que nos repondremos de esta crisis mundial?

–Yo creo que en poco tiempo el virus acabará y volveremos a la normalidad, aunque con secuelas, sobre todo económicas. Claramente va a ser un proceso difícil y largo porque han sido muchos meses que el mundo entero ha estado paralizado.

¿Qué opina que vendrá después de pasar la pandemia de la covid-19?

–Creo que el coronavirus es un ensayo general, un ensayo general para lo que se avecina. Ojalá no sea así, pero creo que esto solo es el comienzo de algo muy grande que viene. Creo que para el año 2027 se viene una verdadera y auténtica catástrofe global.

