2020 ¿Qué pasó con la familia Alcántara?

Es la serie más longeva, lleva emitiéndose desde 2001. La próxima temporada de 'Cuéntame', que se estrena a principios de año, salta al futuro, que es nuestro presente, donde se encuentra con la triste realidad de la covid-19

El 13 de septiembre de 2001, Televisión Española empezó a emitir una serie llamada Cuéntame cómo pasó. Para la familia protagonista, los Alcántara, era abril de 1968.

Una gran parte de las y los telespectadores han crecido con esta mítica serie, que ha ido saltando en el tiempo. Los últimos capítulos se emitieron en marzo porque el covid impidió nuevos rodajes. Ahora, La 1 de TVE anuncia que Cuéntame volverá a principios de año y que hará un salto hasta el presente, hasta la actual época pandémica que vivimos en la actualidad.

Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) han vivido navidades complicadas, han pasado apuros económicos y han sufrido de cerca el miedo a perder a un hijo. Pero, en la nueva temporada que comenzará a principios de año, ya nonagenarios, se tendrán que enfrentar a un problema todavía más complicado y desconocido: el coronavirus.

La serie más longeva de la televisión llega a 1992 un año, en el que confluyó la euforia de la celebración de la Expo'92 y de los Juegos Olímpicos con una gran crisis social y política, que llegará hasta las puertas del hogar de los Alcántara.

Los espectadores de Cuéntame cómo pasó tendrán cada jueves una ventana abierta a la vida de Antonio, Mercedes, sus hijos y nietos, que irán realizando un salto temporal hacia el 2020. Y la foto de familia se ampliará con ocho nuevos rostros, entre ellos el de Silvia Abascal, que se irán incorporando a lo largo de los capítulos.

La temporada 21 arrancará en el barrio de San Genaro con la familia intentando pasar pagina de algunos duros acontecimientos como la separación de Merche y Antonio. En los nuevos capítulos, producidos por RTVE en colaboración con Grupo Ganga, vuelve uno de los personajes más queridos de la serie, Carlos, interpretado por Carlos Hipólito quien, tras haberle puesto voz durante 20 temporadas, le pone cara por primera vez.

De vuelta en San Genaro, ahora convertido en escritor, estará muy pendiente de Mercedes, mientras el televisor desgrana las noticias sobre la expansión del virus. El actor Carlos Hipólito –la voz de Carlitos desde 2001– seguirá interpretando al personaje, unos cuantos años después de dejar el barrio para irse a Nueva York.

contra la covid-19 Su hermana María, interpretada en 2020 por Silvia Abascal, también ha dejado atrás los años de la primera juventud; ahora tiene 48 años, es médico y lucha en primera línea contra la pandemia ya que forma parte de los profesionales que plantan cara en los hospitales al avance del virus. "Veremos a una María muy desbordada físicamente y emocionalmente con toda esta pandemia y esta incertidumbre", cuenta Abascal sobre su personaje.

Parte de los actores, –Imanol Arias y Ana Duato, entre ellos– siguen interpretándose a sí mismos en 2020, pero los nietos, Oriol (Javier Lorenzo) y Santi (Victor Garrido) han crecido y son interpretados por Borja Fano y por Jan Cornet, respectivamente.

Todos los personajes han ido evolucionando como evidente señal del paso del tiempo que muestra la serie. El matrimonio Alcántara ya es nonagenario: "te enfrentas con algo que es ya un poco tabú, a tus debilidades, a tu futuro. Como actor tienes una experiencia muy especial", ha confesado Imanol Arias.

El patriarca de los Alcántara ha explicado que "el 2020 no tiene, todavía, la posibilidad de analizarse profundamente". Y está convencido de que "no hay que olvidarlo".

Algo en lo que coincide con Irene Visedo, que interpreta a Inés Alcántara. "Todo pasa y todo queda. Y lo importante, obviamente, es pasar, pero lo bonito es que, si ha habido una experiencia tan importante a nivel mundial, hayamos aprendido algo".

Ana Duato, Mercedes Fernández en la ficción, ha explicado que cree que hemos aprendido a darle el valor que merece a las cosas que antes no eran tan importantes. "Uno no valora las cosas hasta que las pierde, desafortunadamente". Pero ha añadido que "el gran valor que le sacaría a la pandemia es la parte que nos pueda unir: el amor, la familia. Todos los puentes que nos unen".

Como es natural, la abuela Herminia solo aparecerá en la parte de 1992, estando ya muerta en el salto al futuro que experimentará Cuéntame. Aunque estará muy presente en las peripecias de los Alcántara.

la banda sonora Hasta la cabecera se ha actualizado ya que será la cantante Rozalén quien ponga su voz a la banda sonora de estos nuevos capítulos de la mítica serie de TVE. Ésta será la décima versión de la sintonía, que ha ido evolucionando en los 19 años de emisión de Cuéntame junto a la imagen de la cabecera, obra de Antonio Cano.

La primera versión del tema de Fórmula V corrió a cargo de Ana Belén y David San José. Ha habido además tres sintonías con aires flamencos, a cargo de Pitingo, Rosario Flores y Estrella Morente.

Alejo Stivel convirtió el tema en un rocanrol a lo Tequila, y Miguel Bosé le dio el sonido tecno de los ochenta. Los Secretos la cantaron durante dos temporadas, y Miguel Ríos la llevó al terreno del más puro rocanrol durante tres. En la pasada temporada, fue interpretada por Ana Torroja.

"Me he enfrentado a mis debilidades. Como actor he tenido una experiencia inolvidable"

imanol arias

Actor