'La siembra de los números', la apuesta teatral de la ENT para esta Navidad

La obra, un canto a la amistad, se llevará a escena del 26 al 30 de diciembre, y los días 2, 3, 4 y 6 de enero, en funciones a las 18.30 horas

Un canto a la amistad y a la educación, y a la posibilidad de un mundo mejor. Es la esencia de la obra 'La siembra de los números', la propuesta escénica de la Escuela Navarra de Teatro (ENT) para esta Navidad. Un montaje dirigido a público infantil a partir de 7 años que encandilará también al público adulto, que lleva a escena el texto de la dramaturga madrileña Nieves Rodríguez Rodríguez, ganador en la modalidad de castellano del Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil de este año 2020 que organizan la ENT y el Ayuntamiento de Pamplona.

Con gran sutileza, combinando fuerza dramática, calidad literaria y delicadeza, el texto aborda temas actuales y duros que sufren niñas y niños reales cada día en este mundo, como la explotación infantil, el abandono, el abuso y la violación. Y desde esta realidad que no suele visibilizarse en el teatro infantil, 'La siembra de los números' nos habla de resiliencia, de poder personal y del amor frente a la fuerza bruta, creando y sugiriendo universos simbólicos y poéticos amables en medio de realidades inhóspitas.

"Es un texto muy hermoso en la forma, en el que la palabra tiene muchísima fuerza, pero al mismo tiempo, en el fondo es un texto duro y descarnado por los temas que aborda a través de la historia de dos niñas, María y Eli, en un entorno hostil como es un campo de recogida de algodón en el que trabajan como esclavas por un sueldo miserable, y en el que son abusadas de muchas formas. Entre ellas crece una amistad que hace que pueden sobrevivir a ese entorno tan feo y tan inhóspito", contaba ayer el director de la obra, Ramón Vidal Sarria, en la presentación de este montaje que se estrena este sábado día 26 y se pondrá también en escena los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como 2, 3, 4 y 6 de enero. Todas las funciones serán a las 18.30 horas y con entrada al precio de 7 euros.

Este año, sin chocolatada



Este año, debido a las restricciones impuestas por la covid, no se podrá invitar a la chocolatada con bizcochos en el descanso, "una tradición que esperamos poder retomar el año que viene", desea Ramón Vidal. El director, dramaturgo, actor y profesor de interpretación de la ENT-NAE apunta que en los 50 minutos que dura la historia de 'La siembra de los números' "se marcan dos posiciones ante la situación hostil" que viven las protagonistas: "El sueño de una de las niñas, Eli, es poder marcharse a Europa, un continente que en sus sueños se aparece como una mujer hermosa con falda y muchos colores que le abraza y le da la bienvenida. Y la otra opción, encarnada en su amiga María, es la de la niña que se queda en el campo de recogida de algodón porque no tiene forma de marcharse, pero intenta cambiar las cosas allí construyendo una pequeña escuela donde poder enseñar a las niñas del campamento las cosas básicas".

Para la actriz de origen armenio Nelly Movsesyan, que da vida a Eli en la obra, el proceso de trabajo en este montaje ha supuesto "una terapia". "No me fue complicado conectar con el personaje porque yo he sido una de esas niñas que soñaba con ir a Europa. Pasé mi infancia en un entorno muy hostil, con mi país en guerra, y tenía una amiga, Marta, con la que logré construir una amistad; y en los inviernos tan duros de mi país, donde se llega al los veinte grados bajo cero, tener una amiga que me calentaba la llama del corazón fue importantísimo", contaba ayer esta joven actriz a la que se le "removieron muchas cosas" cuando leyó el texto de 'La siembra de los números'. Como el personaje al que encarna, Nelly también logró venir a Europa, "con 13 años". "Luego te das cuenta de que Europa no es esa señora con falda de colores", reconoce, muy "agradecida" por la oportunidad que la ENT le ha brindado de trabajar en el proceso de creación de esta obra, que, asegura, "ha sido una terapia y me ha servido para superar ese momento" vivido en la infancia.

Encontrar el tono, un "reto"



María Zubiaur Beguiristain, actriz que interpreta a María de niña, destaca "el reto" que ha supuesto llevar a escena "un texto tan poético y tan bien escrito", de una dramaturga premiada este año con varios galardones. "Es teatro contemporáneo, y nos gusta mucho de este texto que toca temas que generalmente en el teatro infantil no se tocan, y creo que hay que visibilizar este tipo de situaciones duras que les pasan a los niños y niñas, y denunciarlas de la manera en que nosotras podemos y sabemos hacerlo, encima el escenario".

Para Maia Ansa Diez de Ure, actriz que da vida en la obra a María de adulta, ha sido "un proceso súper bonito en el que hemos crecido mucho como actrices. A todas nos atraviesa de una forma u otra esta historia, y la hemos abordado desde el mayor respeto y la mayor humildad hacia esa realidad que visibiliza", subraya.

Las tres actrices se mostraron ayer en la presentación agradecidas por la labor de apoyo de Pablo Cañete Celaya, que ejerce de ayudante de dirección en este montaje, y por supuesto agradecieron al director Ramón Vidal por embarcarse en la aventura y el reto arriesgado de encontrar el tono adecuado para llevar a cabo esta obra. Todo el equipo quiso "animar a la gente a que venga, que pierda el miedo a venir al teatro porque es un sitio seguro. Lo va a disfrutar".

'Échale cuento ¡y juega!'



La ENT también oferta para esta Navidad una nueva edición de 'Échale cuento ¡y juega!', actividades que tendrán lugar del 27 al 30 de este mes, pensadas para acercarse al teatro de una manera lúdica, creativa y participativa. Las propuestas (cada día tendrá lugar una diferente) integran los diferentes lenguajes y están creadas en torno a diferentes cuentos y narraciones para cada sesión. Estas jornadas están dirigidas a niñas y niños de 4 a 9 años y se desarrollarán por las mañanas, de 11 a 13 horas. El precio para cada sesión suelta es de 4 euros y se oferta un abono para las 4 sesiones al precio de 12 euros. Las entradas pueden adquirirse en taquilla, de 10.30 a 11.00 horas, los días de las sesiones. Para poder participar es necesario traer la mascarilla (requisito obligatorio para todas las edades). El aforo para estas actividades es de 24 niños, divididos en dos grupos.

Un año "complicado"



La Escuela Navarra de Teatro cierra un 2020 "complicado" debido a las consecuencias de la pandemia, tanto en la actividad escénica como en el curso académico. "Ha sido y está siendo difícil. Al final te adaptas, como todo el mundo. Estamos haciendo esfuerzos, todo lo que podemos", comentaban ayer las profesoras Amelia Gurutxarri y María Sagüés. "Trabajar en las clases con la mascarilla, la distancia de seguridad, o la obligación de airear constantemente los espacios, complican la cosa. En especial se vuelve más difícil el trabajo corporal. Ahí estamos, tratando de adaptarnos, poco a poco lo vamos llevando", cuentan.

Y reconocen que no queda otra que acostumbrarse a "trabajar con cambios constantes, del mismo día para el día, o para el día siguiente". Tras verse obligados a ofrecer clases 'on line' cuando se inició la pandemia, este curso, dicen, "ha empezado "con normalidad, con todas las clases activas y presenciales pero con todas la medidas de seguridad, claro".

En cuanto a la actividad escénica, debido a consecuencias de la covid (restricciones de aforo o de número de intérpretes sobre el escenario, confinamiento forzoso de actores o actrices), se han tenido que cancelar en este tiempo dos montajes.