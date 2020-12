El futuro musical de un 2021 de incertidumbre

Foo Fighters, Drake, Rosalía o The Cure, entre los artistas que publicarán nuevo disco durante el próximo año

la incertidumbre discográfica que marcó 2020, con retrasos perpetuos y álbumes sorpresa, se mantendrá en 2021; con pocos lanzamientos cerrados, cabe posar la vista en Drake y Lana del Rey y las esperanzas en Beyoncé, Adele, Rosalía, Arcade Fire, Billie Eilish y The Cure, además de reformular esta pregunta: ¿será el año de Rihanna?

El calendario a estas alturas no puede ser más escueto. Habrá que esperar al 5 de febrero para desenvolver Medicine At Midnight, esperado regreso de Foo Fighters, más experimentales a tenor de lo escuchado en el primer anticipo, Shame Shame.

Febrero traerá algún otro trabajo reseñable, como As The Love Continues de Mogwai, el Detroit Stories de Alice Cooper o el álbum de versiones de Frank Sinatra. Endless Arcade de Teenage Fanclub llegará el 5 de marzo y unos días después, el 19, el álbum que recopila todos los duetos de Sting. En abril, el día 16, será el turno de una de las bandas jóvenes que han logrado agitar el mundo del rock, Greta Van Fleet, con The Battle At Garden's Gate.

A partir de aquí, el ámbito de la música internacional se vuelve escurridizo. Entre los lanzamientos más seguros están Certified Lover Boy, de Drake, que debería ver la luz en enero, según anunció él mismo hace unas semanas. Igualmente cercano está lo nuevo de Lana del Rey (Chemtrails Over The Country Club), que se espera para marzo. En él ha vuelto a colaborar con el productor Jack Antonoff, como en Normam Fucking Rockwell (2019).

dosis de rock Otro álbum del que se habla desde hace tiempo y que parece estar en la línea de salida es el de The Cure. Robert Smith, quien además ha trabajado en un disco en solitario, confirmó que el primer material inédito de la banda desde 2008 está listo y que será "el más triste".

Algo más se hará esperar el sexto álbum de Arcade Fire. Con Rick Rubin como productor y "una versión más extrema" de lo hecho hasta el momento, tras el parón en la grabación a causa del estallido de la pandemia se esperaban reemprender el trabajo en Texas en estas semanas.

Las expectativas en torno a Red Hot Chili Peppers son más difusas. Unas fotos publicadas en verano por Flea, el bajista, mostraron a toda la banda en el estudio y en octubre el guitarrista John Frusciante, de vuelta tras su salida en 2008, confirmó que estaban inmersos en la composición.

En el mundo del hip hop, uno de los más esperados es Travis Scott, quien el pasado octubre avanzó que su cuarto álbum de estudio llevará por título Utopia. Y con el éxito desde hace unos meses del tema WAP junto a Megan The Stallion, Cardi B ha calentado el ambiente para el que será el sucesor de Invasion of Privacy (2018).

Por su parte, Beyoncé ha estado trabajando en un nuevo show virtual y en cómo mostrar su "nueva música". Asimismo, está confirmado que Adele se encuentra en el estudio grabando y tal como confirmó Billie Eilish, su próximo trabajo está "al 50%" y versará acerca de sus pensamientos y experiencias personales.

¿y en español? Cuando en noviembre se cumplieron dos años de El Mal Querer, Rosalía se dejó ver en el estudio. "Necesitaba estas horas trabajando sólo en mi música", dijo la catalana sobre el nuevo disco, que se prevé que salga en 2021. Sí se ha anticipado que se espera material nuevo de Enrique Iglesias para antes del verano. En el ámbito latino, habrá novedades asimismo de Manuel Turizo en febrero y de Camilo y de Nick Jam en marzo.

Jorge Drexler, por su parte, adelantó que había comenzado a trabajar en un nuevo álbum de estudio y que lo había hecho desde una perspectiva diferente, al incorporar otras miradas a su proceso compositivo, por ejemplo la de C. Tangana. Tras el bombazo de algunos de sus últimos sencillos, se espera con ganas precisamente el siguiente álbum de este artista madrileño, que verá la luz en febrero. Y sin fecha, también está atado el que será el quinto disco de estudio de Leiva tras Nuclear (2019) y que contará con dos productores: Carlos Raya y Adán Jodorowsky.