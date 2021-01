Libros, discos de música y espectáculos, 'regalos estrella' esta Navidad

Los libros, discos de música y espectáculos han sido regalos estrella durante estas fechas navideñas, en un año en el que la cultura se ha puesto de manifiesto como un bien de primera necesidad para la sociedad.

D urante esta época festiva, una de las diversas actividades a la que dedicamos el tiempo es a comprar regalos para la familia y seres queridos. Pero esto, a veces, puede generar apuros por no saber qué regalar o cómo acertar con los gustos de la otra persona. Sin embargo, muchos se siguen decantando por uno de los clásicos, regalar cultura. Ya sean libros, discos, invitaciones a algún espectáculo o concierto. Si algo bueno ha surgido del confinamiento colectivo al que nos sometió el coronavirus ha sido la evidencia de la necesidad de la lectura y la cultura en nuestras vidas para enriquecernos y disfrutar de ella.

"A mí me regalaron unas entradas para un monólogo en el Baluarte, que será en enero. Me hizo mucha ilusión porque después de tanto tiempo sin acudir a eventos de este estilo, se agradece poder volver a ello. Estas Navidades he regalado libros a mis sobrinos pequeños para que puedan leerlos en casa, ya que durante la cuarentena ese fue su pasatiempo y les hizo más ameno esas tardes tan largas sin poder salir a jugar", comenta Lucía, de 47 años.

La literatura vuelve a estar de moda y a convertirse en protagonista de los regalos de Navidad y Reyes Magos. La pandemia obligó al mundo a echar el freno y optar por actividades en casa como leer, escuchar música o ver películas, y esto atrajo a muchas personas que antes no habían disfrutado de ello. "Se sigue vendiendo mucha cultura en general y la venta de libros se ha mantenido o incluso incrementado durante estas fechas navideñas. La lectura ha sido una de las pocas beneficiadas en esta pandemia, ya que nuestra percepción es que la gente sigue leyendo y consumiendo libros ya sean de autores locales o internacionales. Mucha gente viene aquí con una idea clara de los libros que va a comprar, pero cuando llega a la tienda, cambia su opción inicial y se sorprenden a ellos mismos prefiriendo autores o títulos que pensaban que no les gustaría", afirma la librería Katakrak respecto a la venta de libros.

'on line' Como en muchas librerías o tiendas no se pueden tocar los artículos o hay un aforo limitado por las medidas impuestas por la covid-19, la venta on line ha aumentado. Además, los consumidores optan por este método para no tener que acudir físicamente al punto de venta y evitar colas o esperas típicas de estas fechas. "Viene mucha gente a la tienda pero hemos notado con respecto a otros años que se opta más por la venta on line. Los clientes pueden mirar con antelación libros o discos que les gustan tranquilamente , y llegan a la tienda con la idea clara. Hemos percibido que se siguen vendiendo muchos libros de diferentes temas, pero con más hincapié en dramas o temas relacionados con pandemias o crisis. En cuanto a literatura infantil, sí que se han vendido muchos libros pero, sobre todo, relacionados con hacer actividades o pintar ya que les entretiene mucho a los más pequeños", afirma un responsable la tienda Fnac.

Este año ha puesto de manifiesto la necesidad de consumir cultura en nuestro día a día, y se ha reflejado en los regalos que hacemos a nuestros seres queridos. "De normal regalaba otro tipo de cosas a mi familia como perfume o ropa, pero este año mis padres se han aficionado a leer durante la cuarentena, así que no he dudado en qué regalarles. Mi pareja y yo nos enganchamos a ver películas todas las noches, y estos días de fiesta hemos aprovechado para ir al cine y a espectáculos que de normal no vamos por falta de tiempo", comenta Sergio, de 32 años.