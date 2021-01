'El Drogas' se despide de Boni

Enrique Villarreal, El Drogas, se ha despedido de quien fue su guitarrista durante más de tres décadas tras la muerte de Boni. El cantante se despide del que fue su compañero con un sentido homenaje.



Hay días que solo pesan. Demasiado.

No se les puede llamar. No tienen nombre.

Hasta las lágrimas, en esos días, son de pesada púrpura

y aliento momificado que entierra memorias que no quieren ser recordadas.



Ni los ojos, así, de esa guisa

pueden buscar ya la complicidad en otra mirada

o dedos tropezando con cuerdas

que ya evitan todos los sonidos.



Solo pesan, esos días.

Como el último escalón ya pisado.

Como la última voz rota en la garganta.



Y tú que aquí estás, Isabel, nos des luz

porque quedas en todos los rincones.





