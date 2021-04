'CSI' volverá a Las Vegas con William Petersen y Jorja Fox

CSI: Crime Scene Investigation (2000-2015) volverá a sus orígenes en Las Vegas con una nueva serie, CSI: Vegas, en la que aparecerán dos de los actores originales de esta ficción policial: William Petersen y Jorja Fox.

"Las pruebas nunca mienten. CSI está de vuelta", dijo la cadena CBS al confirmar que Petersen (que daba vida a Gil Grissom) y Fox (Sara Sidle) estarán al frente de esta nueva serie. Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez y Mandeep Dhillon completarán el elenco de CSI: Vegas.

"Hace 21 años, lanzamos CSI y vimos con asombro cómo esta serie impulsó un género entero y se convirtió en un gigante revolucionario que todavía hoy tiene un eco global", afirmó en un comunicado Kelly Kahl, presidente de CBS Entertainment. "Estamos entusiasmados de dar la bienvenida en CSI a la siguiente generación de criminalistas y forenses y de unirlos con los legendarios personajes del pasado que todavía amamos, incluyendo los extraordinarios Billy Petersen y Jorja Fox", añadió. El famoso productor Jerry Bruckheimer se mostró también encantado por esta nueva etapa de CSI. "Y volver a Las Vegas, donde todo empezó hace más de veinte años, lo hace aún más especial", comentó.

Con Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads y Paul Guilfoyle acompañando a Petersen y Fox, CSI: Crime Scene Investigation (Investigación en la escena del crimen) causó sensación en todo el mundo al presentar a una sofisticada unidad de policía científica encargada de resolver los crímenes más complicados de la ciudad del juego. CSI, que dio pie a numerosas ficciones en la pantalla sobre investigadores que se apoyaban en la ciencia para atrapar a los criminales, marcó también época por la recreación hiperrealista y con efectos digitales de cada uno de los casos que presentaba.

series derivadas La serie original tuvo 335 episodios a lo largo de quince temporadas. Petersen, el protagonista dentro de un reparto bastante coral, abandonó la serie en la novena temporada, a la que se incorporó Laurence Fishburne como reemplazo. Pero lo más impactante del fenómeno de CSI es que tuvo hasta tres series derivadas que se recorrieron la geografía estadounidense: CSI: Miami (2002-2012) con David Caruso como líder del reparto, CSI: New York (2004-2013) con Gary Sinise como protagonista; y la breve CSI: Cyber (2014-2016) con Patricia Arquette al frente.

El tema musical de CSI era Who Are You, escrito por Pete Townshend, integrante de The Who, del disco de 1978 con el mismo nombre. Las series derivadas también usaron canciones de The Who: Won't Get Fooled Again para CSI: Miami y Baba O'Riley para CSI: New York, ambas grabadas en 1971 para su álbum Who's Next. El vocalista del grupo, Roger Daltrey, hizo una aparición especial en la temporada siete, en el episodio Living Legend, donde hubo numerosas referencias musicales al grupo, como las palabras Who's Next en una pizarra, en la secuencia de apertura.

Se ignora si esa música se volverá a utilizar, pero el entomólogo más famoso de la pantalla ya ha confirmado su regreso.