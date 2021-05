El auge del populismo guía la tercera edición del festival Filmmaking for Social Change

El auge del populismo es el hilo de la tercera edición del festival Filmmaking for Social Change, que se celebrará en Pamplona desde mañana y hasta este viernes 7 de mayo. Con Civivox Condestable y el Museo de Navarra como escenarios, el evento ofrecerá cinco jornadas temáticas en las que, a través de la exhibición de una selección de largometrajes y exposiciones, se buscará profundizar acerca del populismo, uno de los principales riesgos para los derechos humanos en el mundo, apuntan desde la organización.

Este año el festival no competitivo Filmmaking for Social Change contará con 14 trabajos cinematográficos de todo el mundo, agrupados en una programación que se desarrollará en cinco jornadas temáticas y en la que también se celebrarán coloquios con diferentes creadores. Además, completa el programa una serie de exposiciones e instalaciones artísticas. La entrada es libre hasta completar aforo y se pueden reservar localidades para cada día en cualquier civivox, llamando al teléfono 010 o en la página web de Pamplona es Cultura. Todas las proyecciones serán en civivox Condestable, salvo la jornada de clausura del festival, que tendrá lugar en el Museo de Navarra.

proyecciones y coloquios La tercera edición del Filmmaking for Social Change comenzará mañana a las 19.00 horas en civivox Condestable, de la mano de una jornada de vanguardia social en Navarra, que contará con los realizadores Miguel Goñi Aguinaga, Maddi Barber e Iker Esteibarlanda como protagonistas. Tras una apertura del festival a cargo de su codirector y programador, Mikel Belascoain, tendrá lugar el estreno de Luna Menguante, un trabajo de Miguel Goñi Aguinaga, que versa sobre tradiciones familiares como la matanza de un animal. También se podrá ver Gorria, documental de Maddi Barber que radiografía la vida rural; y dos trabajos de Iker Esteibarlanda: Before I die, que gira en torno a la vida de los pescadores y sus familias en una pequeña isla del lago Victoria en Kenia; y Beneath the trees, también de Iker Esteibarlanda, que explora la esencia de la tradición oral irlandesa y el arte de la palabra. Tras las proyecciones, los tres realizadores ofrecerán un coloquio.

La programación continuará el martes, a partir de las 19.00 horas, en una sesión centrada en los populismos poniendo el foco en España y Brasil. Por un lado, se proyectará Brasil Secuestrado - Brasil Hijacked, un proyecto comisariado por Isabel Ferreira –anterior diretora del Festival de Danza Contemporánea de Navarra DNA– y Eduardo Bonita. La pieza reúne una serie de charlas performativas sobre el secuestro de la democracia que está viviendo Brasil y que está afectando gravemente a su ecosistema cultural. Así, busca generar debate al mismo tiempo que apoya la producción y difusión de la obra de artistas brasileños como Ricardo Marinelli, Zahy Guajajara, Alice Ripoll. Cia REC, Calixto Neto y Wellington Gadelha. Se proyectará también Después de las ocho, película de Carlos Juan Martínez que alerta de que el sistema de explotación de mano de obra migrante en el campo para exportar la verdura al norte de Europa se ha consolidado en España, generando las mismas tensiones raciales que ha aprovechado la extrema derecha para crecer. El director del proyecto ofrecerá un coloquio tras la proyección.

El miércoles se han programado dos sesiones a partir de las 18.30 horas. En la primera se podrá ver el cortometraje documental When Mom is gone, que estará presentado por el antropólogo Patrick Hazard, codirector del festival y director del Festival de Cine Documental de Londres –con quien el Filmmaking for Social Change mantiene relación en cuanto a programación–. Completa la jornada The Border Fence/Die bauliche Maßnahme/El muro fronterizo, película que viaja al 2016, año en que el gobierno austriaco anunció la construcción de una valla fronteriza en el Paso de Brenner –frontera alpina–, ya que esperan un cambio de las rutas de refugiados a Italia después del cierre de la ruta de los Balcanes. Y años después, nada de eso sucedió.

Continúa el programa el jueves 6 de mayo, a las 19.00 horas con una sesión centrada en China y presentada como Anatomía de la deshumanización. Se exhibirá Coronation, un documental que el artista chino disidente Ai WeiWei rodó en Wuhan durante el confinamiento. Asimismo, participará en la sesión el director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, Toni Navarro.

Por último, el Museo de Navarra acogerá una jornada de clausura del festival en la que se proyectará Me cae mal bastante gente, del artista vizcaino Ismael Iglesias, y cerrará la edición el largometraje de ficción Let there be light-Hágase la luz, de Marko ?kop. La película sigue los pasos de un trabajador desplazado en Alemania, que al regresar a su pueblo en Eslovaquia para Navidad, descubre que su hijo mayor se ha involucrado con un grupo de jóvenes paramilitares.

exposiciOnes Son cuatro las propuestas artísticas que completan esta tercera edición y que podrán visitarse en la primera planta de Condestable hasta el domingo 9 de mayo. Comisariadas por la Fábrica de Arte Nuevo, cuentan con el trabajo del navarro Miguel Goñi Aguinaga, que presenta diez fotos de arquitectura, en blanco y negro, tomadas en Auschwitz, que se completan con una instalación audiovisual. Además, Arte Nuevo expone la instalación pictórica Populismo, que plantea la idea de la transformación de un pueblo libre en un pueblo esclavo, con la aparición de derivas y actitudes políticas y sociales populistas y neo-fascistas. Por su parte, la artista siria Nada Sera expone una colección de pinturas que reproducen la vida en Beirut (Líbano), antes de la explosión del 4 de agosto de 2020. Y por último, Ismael Iglesias exhibe dos trabajos cinematográficos inéditos, Chinapitalismo y Dark Berlín, a los que se podrá acceder en la sala de exposiciones.

proyecciones

Lunes 3 de mayo. En civivox Condestable, Jornada de Cinematografía de Vanguardia Social en Navarra en civivox Condestable. De 19.00 a 21.30 horas, apertura del festival por parte de Mikel Belascoain, co-director de Filmmaking for social change y proyección de Luna Menguante, de Miguel Goñi Aguinaga; Gorria, de Maddi Barber; Before I die y Beneath the trees, de Iker Esteibarlanda.

Martes 4 de mayo. En civivox Condestable, Jornada de Populismos. España y Brasil en Civivox Condestable. De 19.00 a 20.00 horas, proyección de Brasil Secuestrado-Brasil Hijacked, de Isabel Ferreira y Eduardo Bonito; y de 20.00 a 21.30 horas, Después de las ocho, de Carlos Juan Martínez.

Miércoles 5 de mayo. En civivox Condestable, Jornada de Populismo. London International Documentary Festival (LIDF). Festival de Cine Documental de Londres. A las 18.30 horas, proyección de When Mom is Gone, de Zeynep Kececyler; y a las 19.00 horas, The Border Fence. Die bauliche Maßnahme. El muro fronterizo, de Nikolaus Geyrhalter.

Jueves 6 de mayo. En civivox Condestable, Jornada de China. Anatomía de la deshumanización. A las 19.00 horas, proyección de Coronation, de Ai Weiwei.

Viernes 7 de mayo. En el Museo de Navarra, cierre del festival. A las 19.00 horas, proyección de Me cae mal bastante gente, de Ismael Iglesias; Let There Be Light-Hágase la luz, de Marko ?kop; y a las 21.30 horas, cierre del Filmmaking for social change 2021 a cargo de Mikel Belascoain.

exposiciones

Civivox Condestable. La planta primera de civivox Condestable acogerá una serie de propuestas artísticas caracterizada por su naturaleza libre y alternativa a la tendencia hegemónica contemporánea. El fotógrafo navarro Miguel Goñi Aguinaga presenta diez fotos de arquitectura tomadas en Auschwitz. y una instalación audiovisual; la artista siria Nada sera exhibirá una colección de pinturas que reproducen la vida en Beirut, Líbano antes de la explosión del 4 de agosto de 2020; el artista vasco Ismael Iglesias presenta dos trabajos cinematográficos inéditos, Chinapitalismo y Dark Berlín –también realizará una instalación en Museo de Navarra– y se podrá ver Arte Nuevo - Populismo, una instalación pictórica que deriva de la propuesta Pueblo (2018) y que plantea la idea de la transformación de un pueblo libre en un pueblo esclavo.