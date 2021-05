"Asia", el homenaje de Kokoshca a Iñaki Ochoa de Olza

"Asia (Canción para Iñaki Ochoa de Olza)" es el tercer single del sexto LP de Kokoshca, la banda pamplonesa, editado por Sonido Muchacho en mayo de 2021, un homenaje al montañero navarro que se quedó para siempre en las nieves del Annapurna, a 7.400 metros de altitud, el 23 de mayo de 2008, año en el que nació la formación musical.

El videoclip ha sido realizado por Aitor Gametxo, y ha contado con Iyan Altube en la dirección de fotografía. El vestuario, a cargo de Amaia Tirapu, la producción, de Ignacio Bilbao, y el montaje, de Iker Insausti e Iñaki López. Kokoshca está formada por Alejandro López Allende, Amaia Tirapu Arranz, Ignacio López Jiménez e Íñigo Andión Iracheta.

Letra:

Me atraes a traición, al filo de mi obsesión estás

Una inmensa catedral de roca es mi religión

No aceptaré la vida sin ti.

En busca de libertad, fui siguiendo al glaciar y vi

Un mundo mucho más real, refugio del occidental

No aceptaré la vida sin ti.

He decidido que me quedaré aquí, mirando el cielo sin fin

no se preocupen por mí.

He decidido quedarme por aquí,

descansando al fin,

porque aquí soy feliz,

bajo los cielos de Asia.

Aquí arriba solo hay nubes y un aire muy fino

Todo lo que buscaba en mí ya lo encontré en el camino

No aceptaré la vida sin ti.

He decidido que me quedaré aquí, mirando el cielo sin fin

no se preocupen por mí.

He decidido quedarme por aquí,

descansando al fin,

porque aquí soy feliz,

bajo los cielos de Asia.