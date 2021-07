Navarra acogerá este otoño el I Festival Internacional de Payasas 'Narices'

Decía la artista Frida Kahlo que "nada es más valioso que la risa. Reírte con todas tus fuerzas y dejarte llevar por ésta, te libera y te hace sentir en paz". Con esta certeza como motor y deseo, nace el Primer Festival Internacional de Payasas de Navarra, Narices, que traerá a la capital, Pamplona, y a diversas localidades, del 10 al 17 del próximo octubre, el arte de las mejores mujeres profesionales del clown.

Además de espectáculos en castellano y en euskera que visibilizarán la calidad de reconocidas artistas internacionales, la cita contará con animación de calle y diferentes concursos y talleres con una vertiente social que darán colorido y frescura al otoño en la Comunidad foral.

La compañía de artes escénicas y productora audiovisual navarra Segunsurja, detrás de la cual están los profesionales Virginia Senosiain y Juan Luis Napal, es la impulsora de este festival, que tendrá como sedes espacios tan reconocidos como el Teatro Gayarre, la Escuela Navarra de Teatro - Nafarroako Antzerki Eskola (ENT-NAE) o los Cines Golem, y que se descentralizará también llegando a localidades como Agoitz-Aoiz, Latasa, Imotz o Etxauri.

Entradas a la venta este mes

Desfilarán por el festival payasas tan reconocidas como Virginia Imaz, Pepa Plana, Noël Olivé, Virginia Senosiain, Bijiñe Albira, Rakel Imaz, Isabel Aísa, Fanny Giraud, Bea Larrañaga o Idoia López, que arrancarán risas y sonrisas en un tiempo marcado por la pandemia en que es más necesario que nunca canalizar la energía hacia la positividad, la espontaneidad y la humanización de las relaciones.

Las entradas para disfrutar de los espectáculos y el resto de la programación de Narices se pondrán a la venta a partir de esta segunda quincena de julio, vía on line y también en las taquillas de las diferentes sedes del festival.

Creatividad, inclusión, feminismo, diversidad

Esta primera edición del Festival Internacional de Payasas de Navarra, Narices, llega con la intención de calar en el público y quedarse. Subvencionado en parte por el Gobierno de Navarra, que lo apoya a través del INAI (Instituto Navarro para la Igualdad), el encuentro cuenta además con el respaldo del Teatro Gayarre, la Escuela Navarra de Teatro - Nafarroako Antzerki Eskola, Cines Golem, los Ayuntamientos de Agoitz-Aoiz, Imotz y Etxauri, y con empresas como Hadock, Vinaldis XXI y Plata o Plomo.

"Nuestro objetivo es que este colorido, divertido, fresco, participativo, inclusivo, multidisciplinar, femenino y feminista Primer Festival Internacional de Payasas, de Narices Rojas en Navarra-Nafarroa, sea el primero en desarrollarse y celebrarse en 2021 pero que pueda nacer para establecerse y quedarse entre todos y todas nosotras. Para que vaya creciendo año tras año en ambición y calidad y sea una esperada cita anual", explican desde Segunsurja los impulsores de esta iniciativa, Virginia Senosiain y Juan Luis Napal, muy ilusionados ante el reto de echar a andar la primera edición del festival. Una cita, remarcan, "abierta a todo tipo de público, de todas la edades, que va a sorprender por su creatividad y diversidad".

Senosiain, que participa como payasa en la programación, en la que estrenará su nuevo espectáculo De cómo Merybeth destronó a Mc. Awen, que cuenta con la asistencia en la dirección de la reconocida artista del clown Pepa Plana, confía en que el festival "va a funcionar muy bien y va a tener muy buena acogida. Contamos con un gran elenco, profesionales impecables con una trayectoria de vértigo", destaca la artista navarra, que asegura que "va a ser un festival único".

Mujeres con arte

Hace "mucho tiempo" que Virginia Senosiain se preguntaba por qué, habiendo "tal cantidad de profesionales mujeres de Narices Rojas", no se impulsaba un gran festival para aglutinar a todas estas artistas. "Desde hace muchos años hemos ido viendo que hay una cantera de profesionales del clown, mujeres, muy potente, con una larga formación y trayectoria que hace de ellas unas grandes profesionales. Y vimos que no había más tiempo que perder", cuenta Senosiain.

Los espectáculos serán, adelanta, "muy visuales". "Será una terapia para quien haya sufrido o todavía esté bajo emocionalmente después del confinamiento. Será un ritual donde tanto público como payasas respirarán al unísono. Será festival y el festival se convertirá además en documental", adelantan Virginia Senosiain y su compañero de Segunsurja Juan Luis Napal, deseando que haya en el futuro muchas más ediciones de Narices que den colorido y arranquen sonrisas de corazón al público navarro.

CALENDARIO

10 octubre, 'Voces que no ves': A cargo de Pepa Plana y Noël Olivé (Catalunya), a las 19.00 horas en el Teatro Gayarre.

11 octubre, el festival se descentraliza: Ese día no habrá programación en Pamplona, porque la idea es llevar talleres y espectáculos de clown a diferentes localidades navarras. De momento, están confirmadas las siguientes: Caléndula y Muxutruka. Dígame, a cargo de Isabel Aísa y Rakel Imaz (Pamplona y Bilbao), a las 19.00 horas en la casa de cultura de Aoiz; y Bonba bat naiz, función en euskera a cargo de Bea Larrañaga (Tolosa, Gipuzkoa), a las 19.00 horas en el frontón de Latasa.

12 octubre, 'De cómo Merybeth destronó a Mc. Awen': Estreno del espectáculo de Virginia Senosiain (Pamplona), a las 19.00 horas en el Teatro Gayarre.

13 octubre, 'Sex o no sex': A cargo de Virginia Imaz (Bizkaia), a las 19.00 horas en la Escuela Navarra de Teatro (ENT-NAE).

14 octubre, 'Ke-Garaiak': Función en euskera a cargo de Birjiñe Albira (Pamplona), a las 19.00 horas en la ENT-NAE.

15 octubre, 'Juntos. Diálogo de una soledad acompañada': A cargo de la payasa Fanny Giraud (Francia), a las 19.00 horas en la ENT-NAE.

16 octubre, cine, animación de calle y maratón clown: Sesión de Cine de narices, a las 12.00 horas en los Cines Golem; animación de calle, de 11.00 a 15.00 horas por el casco viejo de Pamplona; y maratón clown, a partir de las 17.00 horas en la ENT-NAE.

Gala de clausura, el día 16: El sábado 16 de octubre también tendrá lugar la gala de clausura y entrega de premios del festival –aunque no concluirán aquí los espectáculos, porque el domingo 17 también habrá una cita–, a partir de las 19.30 horas en la ENT-NAE. La gala, con entrada libre, contará con una actuación a cargo de adolescentes con Síndrome de Down.

17 octubre, 'Juntos. Diálogo de una soledad acompañada': La payasa francesa Fanny Giraud repetirá su montaje, a las 19.00 horas en la ENT-NAE.

Y ADEMÁS...

Seis concursos: El I Festival Internacional de Payasas de Navarra contará con concursos de cortometrajes, de pintxos, de fotografía, de clown, de pintura y de música, cuyas bases se pueden consultar en la página web del festival, https://segunsurja.wixsite.com/festivaldenarices.

Tres talleres: La cita contará con un taller PRO que la conocida payasa Pepa Plana impartirá en la ENT-NAE, otro dirigido a adolescentes con Síndrome de Down y un último taller dirigido especialmente a mujeres que han sufrido violencia machista.