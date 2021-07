The Titanians acercan este martes su roots reggae a la Plaza San José de Pamplona

La Plaza San José será el escenario donde The Titanians, banda navarra de dilatada trayectoria, comparta su propuesta musical, que navega por el roots reggae. El concierto, enmarcado dentro del ciclo Salas de Música en la Calle, comenzará a las 20.00 horas y cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

The Titanians nació hace más de seis años bajo el nombre de Zero Koma Reggae Band y tras varias actuaciones, en 2015 cambiaron su nombre al actual, giro al que hace referencia su disco From Zero Koma to The Titanians. En este tiempo han estado ligados a Raperos de Emaús y han promovido diferentes iniciativas relacionadas con la escena cultural jamaicana en Iruña. En 2017 crearon otra agrupación paralela, Titanians in Dub, y han publicado trabajos como The Titanians - Vol. I; 7" junto a Payoh SoulRebel; o Unidad y Fuerza, con Txisi Txamas.