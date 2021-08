Padura: "Los problemas de Cuba deben resolverse entre los cubanos"

La Habana – El escritor cubano Leonardo Padura, premio Princesa de Asturias de las Letras (2015), considera que sus novelas son "de los documentos más radicales que se pueden haber escrito" sobre una Cuba hoy convulsa cuyos problemas "deben resolverse entre los cubanos".

"Creo que mis novelas escritas y muchas de ellas publicadas en Cuba, como El hombre que amaba a los perros, Herejes o La novela de mi vida son de los documentos más radicales que se pueden haber escrito y dicho sobre este país. Y eso a mí me da mucha tranquilidad", sostiene el autor.

En su casa familiar del barrio habanero de Mantilla, tres semanas después de que miles de personas salieran a las calles del país a protestar por la escasez y pedir libertades, Padura reflexiona sobre la polarización extrema que vive la isla, de la que espera que "se pueda resolver entre cubanos", incluyendo al exilio.

"Con cierta frecuencia recibo ataques de un extremo y de otro, porque trato de ser justo y de hablar de verdades sobre las que existe un cierto consenso. Ya se sabe que la verdad no es absoluta, lo que es absoluto es la mentira. Y yo en ninguno de mis textos, ni en mis novelas ni trabajos periodísticos necesito de la mentira para hablar de Cuba", afirma. "Estoy muy tranquilo conmigo mismo, no puedo satisfacer todas las posiciones, no quiero ponerme en ningún extremo, le tengo mucho miedo a los fundamentalismos y a los extremos porque parten de que su razón es la única razón posible, y creo que siempre hay más de una razón y se debe dialogar entre estas razones", señala.

A Padura las protestas le sorprendieron viendo la Eurocopa. "De pronto cortan la transmisión y viene la intervención del presidente (Miguel Díaz-Canel) y me entero de lo que está pasando". Poco después las autoridades bloquearon el acceso a internet y la información que llegaba era confusa y "muy distorsionada, muy parcial, muy agresiva en algunos casos y costaba trabajo poder ubicarse en lo que ocurría", recuerda.

El retraso injustificado de las reformas económicas engendró "algo que es evidente"; el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, reflejados en la novela La transparencia del tiempo.

Las manifestaciones, a su juicio, canalizaron el hartazgo de esperar una prosperidad que nunca llega y evidenciaron la incomunicación entre el poder y el sentir de la ciudadanía. "Tanto, que creo que los sorprendió esa manifestación porque no fue que en una cola empezaran a gritar algo, es que hubo en muchas partes del país gente que salió a pedir cosas como libertad, y es muy serio cuando la gente grita pidiendo libertad".

Al escritor le preocupa que ese sentir "no sea entendido y procesado de la mejor manera, porque hay un magma social en el que están las intolerancias y extremos que pueden ser los que se impongan y sería lo peor". Por ello asegura que, "las respuestas violentas no son para nada la cura que está necesitando este país".

Precisa también que lo ocurrido ya se estaba gestando, como demuestra la concentración de jóvenes creadores el pasado 27 de noviembre ante el Ministerio cubano de Cultura.

"Allí se habló de la necesidad de un diálogo que al final quedó en unas pocas palabras y muy pocas soluciones, y cuando la gente pide libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, está pidiendo algo que le pertenece, algo que creo que no se les puede negar en ningún sistema y ni ningún país", subraya el autor.

Sobre todos esos jóvenes que protestaron el 11 de julio, Padura advierte de que la alternativa "menos deseable" es que sean marginados o "incluso hasta encarcelados por su posición social o política" y del prolongado "desangramiento" que sufre la isla porque muchos -entre ellos los más preparados- acaban marchándose.

"La vida es demasiado breve para que nos estemos limitando en tantas cosas como nos tenemos que limitar por el contrato social que existe", concluye.