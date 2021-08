Sitges abrirá por primera vez con una película de una cineasta

El Festival de Cine Fantástico de Sitges abrirá por primera vez con una película dirigida por una mujer, la cineasta Ana Lily Amirpour, con su última cinta, Mona Lisa and the Blood Moon, en consonancia con el eje temático de esta 54 edición, la licantropía y la bestia que el ser humano lleva dentro.

Amirpour, explicó el director del festival, Ángel Sala, ya estuvo en Sitges en 2014 con Una chica vuelve a casa sola de noche y en 2016 con The Bad Batch, y en esta ocasión presenta una película protagonizada por Jeon Jong-seo, en el papel de una joven con habilidades extrañas que escapa de un centro para enfermos mentales.

El Festival, que tendrá lugar del 7 al 17 de octubre próximo, acogerá el estreno mundial de Veneciafrenia, última película del español Álex de la Iglesia, con la que inaugura el sello The Fear Collection, una iniciativa que pretende dar voz a directores de género para producir largometrajes originales y que tendrá también su presentación oficial en Sitges.

En Veneciafrenia, Álex de la Iglesia cuenta en el reparto con Armando de Razza, Ingrid García Jonsson y Silvia Alonso, que luchan para salvar sus vidas en una inquietante Venecia.

Sala anunció también la proyección de otras películas españolas, como Visitante, debut de Alberto Evangelio; La pasajera, de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, un filme de carretera con invitado alienígena no deseado a bordo; Jacinto, de Javi Camino, un terror rural que el propio director define como un cruce entre La matanza de Texas y Forrest Gump; así como Tres, de Juanjo Giménez.

Los amantes del género de terror contarán con títulos como Última noche en el Soho y The Sparks Brothers, ambas del británico Edgar Wright; la islandesa Lamb, de Valdimar Jóhannsson con Noomi Rapace; The Deep House, terror sobrenatural bajo el agua de Alexandre Bustillo y Julien Maury; y una nueva entrega de la saga Halloween, de David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis.

El cine de animación contará con tres legendarios directores, el israelí Ari Folman, el japonés Mamoru Hosoda y el norteamericano Phil Tippett, que presentarán Where is Anne Frank?, Belle y Mad God.

propuestas asiáticas El cine asiático desembarcará en Sitges con el cineasta chino Zhang Yimou, que presentará Cliff Walkers, un thriller de espionaje ambientado en Manchukuo, estado títere del imperio japonés en China durante la década de 1930; Takashi Miike con The Great Yokai War: Guardians; o Ando Masahi con The Deer King.

Demonic, de Neill Blomkamp (District 9, Elysium), terror sobrenatural, donde los límites de la realidad se distorsionan; dos filmes de Edgar Wright, Última noche en el Soho, el thriller de viajes en el tiempo que protagonizan Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie, y el documental The Sparks Brothers, una pieza de este dúo musical surgido en Los Angeles en los 70, son otros títulos destacados por Sala.

Las óperas primas tendrán destacan en Sitges 2021, especialmente las dirigidas por mujeres, y a los nombres ya anunciados de Prano Bailey-Bond (Censor) o Carlson Young (The Blazing World), se suma la artista y cineasta británica Charlotte Colbert, que debuta con el thriller psicológico She Will, o la también británica Camille Griffin, que presentará Silent Night, que cuenta en el reparto con Keira Knightley, Annabelle Wallis, Matthew Goode y Lily-Rose Deep.