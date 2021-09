El Gustavo de Maeztu "superexpone" las obras de Pedro Irulegui

La visión de la naturaleza en el confinamiento está detrás del trabajo del pintor Pedro Irulegui que se mostrará en el Museo Gustavo de Maeztu reúne entre el 17 de septiembre y el 31 de octubre. Una colección de 25 obras que tienen como soporte una chapa de aluminio y que recogen varias técnicas de superexposición de fotografías pero utilizando la técnica digital y no la analógica. Durante el confinanimiento me encontré con una serie de trabajos en los que se veía cómo la naturaleza y los animales iba recuperando sus espacios". Una colección que ha surgido a fuerza de "observar mucho pensar mucho" añadió Irulegui porque aunque las fotografía sean de Tierra Estella "no se acaban reconociendo los paisajes ya que cada obra es la superposición de varias capas que han sido también modificadas".

La figura del árbol sin hojas saliendo de la tierra es la figura que más se repite y supone la metáfora que une el pasado con el presente y creando una estética onírica y poética que busca la ensoñación de los paisajes. Un aspecto que nace de su pasión por el arte oriental pero también por sus influencias del expresionismo abstracto de Pollock o del informalismo. De sus últimas colaboraciones con poetas, Irulegui ha heredado la manera de ver sus obras "si un poema tiene una lectura para cada uno lo mismo ocurre con el trabajo pictórico. Con todo pese a su reciente actividad digital como diseñador gráfico posee también una vocación de pintor tradicional.

Las 25 piezas que componen esta exposición apenas tienen color lo que explica el autor por una intento de fueran "más reflexivas que coloristas o vitales" que beben del informalismo de pintores como Joan Hernández Pijuan, muy admirado por el Irulegui quien aseguraba que "también dejo un margen para la improvisación y para mantener un diálogo con la obra". Pese a su trabajo digital aseguró que mantiene una distancia con el ordenador "tengo que ser yo quien maneje la máquina y la máquina a mi", finalizó.

Esta es la segunda exposición de Pedro Irulegui en el Museo Gustavo de Maeztu, que abrirá hoy al público y se podrá ver hasta el próximo 31 de octubre con entrada gratuita en el horario habitual de apertura: de martes a sábado, de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.