El poder inclusivo de la música

El músico navarro Txus San Vicente y la Asociación SEI han desarrollado un taller de acompañamiento emocional a través de la música, que se ha materializado ahora en la composición de tres canciones y la participación en el festival Atrapa-2.



La música nos hace, entre otras cosas, sentir. Diversión, alegría, tristeza, movimiento, calma. Lo que sea, pero sentir. Y dentro de este sentir, también encontramos el sentimiento de unión, de comunidad, de inclusión. Porque sí, la música nos hace sentir que formamos parte de algo. Tiene ese potencial que se incrementa, sobre todo, cuando la escucha, la composición o la contemplación se realiza de manera colectiva. Y esta no es solo una opinión de quien redacta estas líneas, sino que es la idea que Txus San Vicente, cantante y guitarrista del grupo navarro Ingravitö, fue germinando en su cabeza hasta que, a inicios del curso pasado, comenzó un taller de música con cuatro jóvenes de la Asociación SEI (www.asociacionsei.org) sobre acompañamiento emocional, en el que "la música servía de pretexto para crear un espacio de confianza" en el que estos chicos pudiesen hablar de su pasado y su presente, y viesen cómo sus emociones son más compartidas de lo que en un inicio pueden parecer. Ahora, este taller se ha materializado en la composición de tres canciones únicas que ya se pueden escuchar en las plataformas digitales y que, además, se podrán disfrutar hoy, 3 de octubre, en un concierto enmarcado en el Festival Atrapa-2.

Theophilus Agyei.

Theo Agyei, Félix Agyemang, Gabriela Garmendia y Jeancarlos Castillo son los cuatro jóvenes que se han estado reuniendo con Txus San Vicente durante el último año. Tienen edades comprendidas entre los 17 y los 20 años y sus lugares de origen son Ghana, Honduras y Nicaragua. "El último disco que hicimos con Ingravitö era un trabajo conceptual sobre migraciones, y en él colaboraron diferentes personas migrantes y refugiadas. Una de ellas era Hassan Banisaad, un chico de Irak que había estado en SEI y que, después de participar en nuestro disco, se lanzó a sacar sus propios temas", cuenta San Vicente. La noticia llegó hasta la asociación, que propuso al músico navarro organizar este taller. "Rápidamente les dije que sí, porque realmente creo en el potencial inclusivo que tiene la música, sobre todo cuando se hace a nivel colectivo –añade–. Porque surgen muchas conversaciones que ellos, quizás, de otro modo no tendrían y se dan cuenta de que tienen muchas más cosas en común de lo que creen".

Félix Agyemang.

Y la música, que les ha acompañado en todo este proceso, les ha permitido "generar identidad". Una identidad que han plasmado en tres composiciones. Ya no hay miedo es el tema que ha creado Gabriela, en la que relata el acoso machista que sufrió en una relación anterior y cómo consiguió superarlo. Pasión de vida es el tema elaborado entre Theo, Félix y Gabriela sobre la superación, y Escondido detrás es el nombre de la canción de Jeancarlos, en la que habla sobre los recuerdos que tiene de su niñez. "Cada una de las canciones tiene un universo particular porque nacen de las inquietudes de quienes las han hecho", subraya San Vicente. En este sentido se expresa también Jeancarlos, para quien este taller le ha permitido "avanzar de diferentes formas, tanto social como emocionalmente".

Del mismo modo, Félix afirma que este taller le ha permitido ir más allá que los conocimientos musicales. "He aprendido a expresar mis ideas y hablar en público, lo que me ayuda a tener más confianza en mi mismo", señala. Por su parte, Theo cuenta que la música le ayuda a sentirse bien cuando está en casa y que "haber estado con este grupo haciendo canciones" ha sido una experiencia que le ha "encantado". También Gabriela dice que en el taller se han creado "muy buenas relaciones" y que todos han pasado "muy buenos ratos componiendo música". Al mismo tiempo, comenta que la música le ha ayudado "a volcar" todo lo que siente y que la canción Ya no hay miedo le ha permitido desahogarse "de una situación muy dura".

Félix Jeancarlos Castillo.

Así, todas estas emociones de alegría, desahogo, compañerismo y unión se pondrán de manifiesto hoy, domingo, en el festival Atrapa-2 de arte urbano, en el que estos cuatro jóvenes mostrarán al público esta parte suya tan íntima y, al mismo tiempo, liberadora. Pero ahí no queda todo, porque subirá al escenario Hassan, con quien todo esto comenzó, para presentar su canción Tengo un sueño.