Lendakaris Muertos: "Si tuviéramos dinero, estaríamos en los 'Papeles de Pandora' seguro"

La formación navarra actúa este sábado en Zentral, a las 22.30 horas y con el cartel de 'todo vendido' a punto de colgarse

La sala Zentral acoge este sábado el regreso a casa de Lendakaris Muertos, cita a la que seguirá una gira por las principales ciudades de todo el país. Mientras, además, trabajan en su próximo disco y el vocalista y letrista de la banda, Aitor Ibarretxe, confiesa estar preocupado: "He repasado las nuevas canciones y no hay ninguna sobre el problema vasco. Y no sé si es buena o mala señal".

El pasado fin de semana, Lendakaris Muertos ofreció su primer concierto con público de pie, ¿qué siente uno al reencontrarse con este tipo de directos, tras meses de restricciones?

–Sí, por un lado se hacía raro, pero por otro era como si no hubiese pasado nada. Y la gente igual. Teníamos miedo que volviésemos a lo de antes y que en poco tiempo se volviese a lo de después, que puede ocurrir también... Pero bien, estamos contentos.

Allá por marzo de 2020, tenían entre manos un nuevo disco, Spainkiller, que iban a publicar single a single a lo largo de varios meses. ¿Cómo trastocó la pandemia esos planes?

–Sí, de hecho con Spainkiller se nos torcieron varias cosas e hicimos algo que no habíamos hecho nunca: empezar una gira sin el disco. Con el tema digital habíamos adelantando varias canciones y la idea era terminarlo... Pero claro, yo no quería publicar un disco sin poder tocarlo en directo, porque al final se queda como en tierra de nadie. Sí que el pasado año publicamos un EP, Miedo a un planeta plano, pero tenía mas sentido porque eran canciones que hablaban básicamente sobre la reacción de la gente con el covid. Y Spainkiller lo iremos terminando ahora si vemos que la situación está bien para tocar y lo publicaremos.

Entre los temas de ese pandémico EP Miedo a un planeta plano, hay uno dedicado a Miguel Bosé. ¿Qué opina Lendakaris Muertos de él para terminar cantando "qué fácil es meterse con Miguel Bosé"?

–Bueno, esta es mi opinión personal, porque en el grupo hay diferentes... Pero a mí el Miguel Bosé me parece por un lado muy valiente, porque ha dicho lo que piensa, guste o no, sea una burrada o no. Y creo que siempre es positivo que nadie se calle lo que piense. Luego visto de dónde venía, el camino que había llevado hasta llegar aquí, lo que decía y cómo lo decía... Creo que es un tío que tiene problemas. Bueno, aparte de los cuatro gramos de farlopa que se mete al día, que lo raro es que esté sano porque seguramente tenga el cerebro como un queso gruyer. Y luego está el termino negacionista, que se está usando para meter a toda la gente en el mismo saco y no me gusta nada...

¿En qué sentido?

–El otro día una amiga me decía: hay un negacionista en la UVI porque no se ha querido vacunar. Y yo le dije que no es un negacionista, sino un tío que no se ha querido poner una vacuna y no puedes meterlo en el saco de apoyar una teoría conspiradora y que piensa como Bosé. Y hay un abanico grande de personas diferentes, desde los que son de VOX, que lo utilizan para intentar dañar al gobierno con sus teorías porque les da igual –y les podía haber tocado en el gobierno a ellos también–, otros que no se quiere poner la vacuna o la mascarilla€

En cualquier caso, el cabecilla negacionista de Miguel Bosé parece que no cree en las vacunas y tampoco en los impuestos, ya que su nombre ha salido ahora en los Papeles de Pandora€

–Ah bueno, pero si los Lendakaris tuviéramos dinero, estaríamos en esos papeles seguro (risas).

Y si el mundo pandémico era protagonista de las canciones de su último EP, ¿a qué le canta Lendakaris en esos nuevos temas en los que está trabajando?

–El otro día estaba repasándolas, que tengo como unas 15 o 16 canciones y me quedé un poco preocupado porque no hay ninguna del problema vasco€ (risas). No sé si es buena o mala señal. Pero entonces desempolvé alguna antigua que tenía por ahí guardada y la meteré, porque no puede ser eso de un disco nuestro sin el problema vasco.

Arderían las calles.

–Otra vez.

En esas canciones no sé si habrá hueco para el fútbol y es que, tirando de hemeroteca, en 2018 vacilaba con un medio de Bilbao con que se alegraba cuando Osasuna bajaba de categoría... Y ahora no sé cómo llevará el buen arranque de liga del equipo.

–Jo, pues es que no lo sigo€ A ver, cuéntame un poco cómo va Osasuna y hago una canción ahora mismo.

Está en quinta posición, por delante de equipos como el Barça.

–No fastidies. Pero bueno€ Como decía un amigo mío que ser osasunista era para masocas, pues me imagino que en el último momento la cagarán bien cagada y bajarán diez puestos. No sé cómo funciona eso, pero ojalá... (risas).

Y para un grupo tan tecnológico como Lendakaris, que en el disco Podrán cortar la droga pero no la primavera (2017) le cantaba al 4K y a las tablets, ¿cómo vivieron el apocalipsis digital del pasado lunes?

–(Risas). Pues mira, con SMS. La verdad es que sí que usamos las nuevas tecnologías como todo el mundo, yo llevo las redes sociales y todo lo que es lo tecnológico, pero bueno se cayeron y ya está. Yo estaba tranquilo porque sabía que no podía durar mucho, porque para empezar muchos negocios se irían a pique, es como cuando nos confinaron y cerraron las tiendas, a todos nos obligaron a no tocar, a mucha gente les obligaron a cerrar sus negocios... Pues sería igual, dependemos muchísimo de estas redes, para lo bueno y lo malo que nos da.

Recientemente se declararon lectores fanáticos de Patxi Irurzun y sus libros musicales Tratado de (h)ortografía y Chucherías Herodes, pero, ¿a quién más leen?

–No es por dármelas pero creo que el que más lee soy yo. Al resto no les gusta leer, pero a veces les llevo libros de música o la biografía de algún músico y sí que se lo han leído. Entonces no es que no te guste leer, si no que no has encontrado temas interesantes. A ver qué me gusta€ De lo último leído, me ha gustado la trilogía de Vernon Subutex de Virginie Despentes y Nuestra parte de noche de Mariana Enriquez. Y me gustan todos los de Patxi Irurzun, sin duda. Aparte de conocerlo, me encanta cualquier cosa que escriba. Escribe tan bien que me leo todo.

Este sábado regresan a casa, con una cita en Zentral, ¿con ganas?

–Sí, además a mí la Zentral me encanta porque, aparte de la propia sala, la idea es muy buena. En lo viejo nunca ha habido una sala que yo recuerde y no tienes q coger el coche, puedes estar tomando algo antes... Se me tendría que haber ocurrido a mí poner la sala, pero como no tengo papeles en Panamá no puedo (risas).