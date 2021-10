TDiferencia estrena su obra infantil ‘Casilda entre cartones’

pamplona – La compañía de teatro navarra Producciones Tdiferencia estrena este fin de semana Casilda entre cartones en la Casa de Cultura de Villava. Se han programado dos funciones, una en euskera el sábado 9 de octubre y otra en castellano el domingo 10 de octubre, y ambas comenzarán a las 18.00 horas. Las entradas tienen un precio de 3 euros y se pueden adquirir a través de la página web de la Casa de Cultura o en taquilla.

Casilda entre cartones es una obra musical para toda la familia, que habla de superación, de valentía y habla "de una niña que no va a dejar que sean otros los que le pongan límites a lo que puede llegar a hacer por sí misma", apuntan desde la compañía en nota de prensa.

la historia La obra está protagonizada por Casilda, una niña de ocho años que tiene un montón de sueños, como ser jugadora de baloncesto, bailarina, astronauta, actriz, cantante... Sus padres y su historial médico le dirán que nada de esto será posible y tienen razón. Pero, ¿los que te dicen que no puedes, tienen siempre razón?... Casilda tiene la actitud necesaria para lidiar con los adultos y tomar decisiones muy importantes, no es alguien a quien puedan imponer sus ideas o sus miedos, ella no dejará de crear, soñar, crecer, empoderarse y mover el culo tan fuerte como para hacerse el hueco que se merece, en su propia vida. Es, concluyen en nota de prensa, una comedia musical optimista, divertida, tierna e inspiradora para las niñas y una oportunidad para mayores.

Tdiferencia, en una cooperativa de mujeres dedicadas a las artes escénicas con más de 20 años de recorrido profesional todas ellas.

Sus obras tienen un claro compromiso con el feminismo, el freno de la violencia machista y el acoso en edades tempranas, tomando relevancia en programas de Educación del Gobierno de Navarra, en Programas de Igualdad de ayuntamientos y en programas en colaboración con fundaciones como Fundación Caixa y Fundación Caja Navarra.