Kutxi Romero defiende la unión de los rockeros, "los inadaptados"

El músico y escritor Kutxi Romero, voz de Marea, apuesta por la unión del mundo del rock y cree que para formar parte de esta familia de "inadaptados a la realidad" y hacer frente a sus enemigos "hay que estar dispuesto a que te amputen una pierna". Ante los ataques que han sufrido recientemente la artista Zahara por el polémico cartel de su concierto en Toledo, Kutxi aboga por ser consecuente hasta el final. "El enemigo es VOX, son los fachas, son el enemigo del rock and roll y siempre lo serán", indica Romero (Berriozar, 1975) en una entrevista con Efe en la que subraya que no pueden ser "unos bien queda". A su juicio, "el rock tiene que ser social" y no duda en que si él fuese capaz "lo haría sin pensarlo", pero aunque lo ha intentado "más de una vez" ya hay músicos como Evaristo, Barricada o Soziedad Alkholika que lo hacen muy bien.

Ahora han empezado los ensayos con Marea y la banda, según Kutxi, parece dirigirse a un horizonte creativo que vislumbra el lanzamiento de un nuevo disco tras dos años de silencio desde El azogue. Mientras tanto, en solitario se encuentra en el ocaso de una gira acústica de casi 70 conciertos que, junto a las guitarras de Juanito Lorente y El Pete, le han convertido en uno de los artistas que más bolos pandémicos ha hecho y que finalizará, tras su paso hoy por el palacio de congresos de Mérida, el 31 de octubre en Oviedo. Lo que se preveía una gira de 7 u 8 bolos, ha acabado siendo de un año y un día, "una puta locura", admite el músico, que afirma ser como el abejorro, porque científica y anatómicamente se trata de un insecto que no puede volar, pero lo hace porque no sabe que no puede hacerlo.