‘Cover’ una gran película de capas que lucha “contra los prejuicios”

tudela – Como los auténticos regalos que no necesitan un brillante papel que los envuelvan, la película Cover, que presentó ayer su director Secun de la Rosa en el Festival de cine Ópera Prima de Tudela, sorprenden al espectador por la cantidad de capas que contiene la historia, el cariño con que trata a los personajes y la calidad del rodaje. Mucho más que un musical (que a diferencia de muchos de ellos usa las voces reales de los actores y en vivo), que un drama (la soledad del protagonista y de muchos de sus personajes) y que una comedia (tiene golpes muy divertidos), Cover es todo eso, más que eso y nada de eso. Como explicó ayer Secun de la Rosa, "Cover es más película de lo que yo me creo. Me ha sorprendido incluso a mi. Vale más que lo que yo he hecho por la peli. Ha volado sola por la mezcla de toda la gente que la hecho. Confío en esa especie de buena-mala suerte que tuvo desde sus inicios. Es el amor que puso todo el mundo que ha trabajado y la honestidad que destila, la que la está dirigiendo".

La historia de Cover surge de un día en que Secun de la Rosa debió dormir en Benidorm de camino a un Festival porque no había camas en otra localidad. Descubrió entonces el mundo de los artistas que imitan a otros cantantes (cover) y cuyo trabajo defiende a capa y espada. "Me gustaba mucho la dicotomía de lo que es arte y no es arte y luchar contra los prejuicios. Hay prejuicios ante la comedia, ante los cantantes melódicos, ante los imitadores, ante los artistas de guerrilla, ante el Benidorm de playas llenas... y me da la sensación de que Benidorm somos todos, me apetecía defender todo eso en una sociedad en la que lo correcto censura muchas cosas".

De la Rosa, actor de cine, teatro y tv y escritor de más de 20 obras teatrales, explicó la cantidad de capas que tiene la historia, la de David (Álex Monner), la de Marina Salas (una actriz discreta pero de las mejores del panorama nacional), la de Juan Diego (el abuelo) y la madre de Dani, la de Carolina Yuste, la de los cantantes de hotel o la de un Benidorm trasnochado anclado en los años 80. "Me gusta mucho el cine sencillo y que aparentemente dice poco y pasa con inocencia como el de los años 50 de Azcona, pero que tiene gran cantidad de capas". De hecho el mismo realizador define como una "caja de sorpresas", y así es, también por el gran trabajo de los actores y las voces que se descubren.

Cover contó con muchas dificultades en su grabación y de hecho, De la Rosa, reconoció que acabó "agotado, física y mentalmente" y no en vano tuvieron que suspender la grabación durante la pandemia y recrear las luces y la Benidorm turística dado que estaba vacío ante el confinamiento.

Uno de los elementos más importantes de Cover es la realización técnica con la que cuenta. Además del hecho de que es una de las pocas películas en la que todas las voces están grabadas en directo, cuenta con dos largas escenas de plano secuencia de una gran dificultad de rodaje y además una de ellas con las voces grabadas en vivo y a capella. A estas dos se une una escena en la laya en la que los cuatro jóvenes protagonistas cantan con una guitarra desde Ne me quitte pás al A que no te vas, de Rocío Jurado, con sus voces reales, sonido ambiente y el único acompañamiento de una guitarra. La guinda es la canción creada por Orozco para Cover, una canción que, en realidad, es la espina dorsal de la misma ya que se va tejiendo y escribiendo durante la evolución de la misma. "Orozco se implicó desde el principio y eso es muy de agradecer. No está metida con calzados sino integrada en el guión".

Los reconocimientos comienzan a llegar ya por esta película y Secun de la Rosa consiguió en Málaga el premio de la Juventud, votado por universitarios, y la han pedido a la productora para proyectarla en Los Ángeles en noviembre.