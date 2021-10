'Venga Juan' viaja a la experiencia de la puertas giratorias

HBO Max ha hecho pública la fecha de estreno de Venga Juan, la continuación de la comedia Vota Juan y Vamos Juan, será el 28 de noviembre cuando este peculiar personaje vuelva por sus fueros y la vuelva a fastidiar en sus intenciones por llegar a la cima de la fama, del dinero y de los chanchullos. Esta serie es una historia que camina entre la comedia política y la sátira sobre las actuaciones de los dirigentes políticos y económicos. Javier Cámara borda el papel de escalador nato de las cumbres sociales.

Juan Carrasco ha llegado al pico más alto de su carrera. Gracias a las puertas giratorias, tiene un despacho espectacular, ha adelgazado 10 kilos y, sobre todo, tiene pelo. En la nueva vida de Juan hay espacio para muchas cosas, pero no para su mujer Paula, su hija Eva y su antigua jefa de prensa, Macarena. Todo se viene abajo cuando reaparece en su vida lo único de lo que nadie se puede librar nunca: Logroño. Unos papeles que involucran a Juan en una trama de corrupción municipal marcan el pistoletazo de salida para evitar su ingreso en prisión. Una huida frenética para borrar su pasado en Logroño... y, en el camino, darse cuenta de que lo que falla es su presente.

incorporaciones Cuenta con el mismo reparto principal que sus predecesoras, encabezado por Javier Cámara como Juan Carrasco, al que acompañan María Pujalte como Macarena, su inseparable directora de comunicación mientras fue ministro; Adam Jezierski, quien fuera su asistente; Joaquín Climent, en la piel del implacable Vallejo; Cristóbal Suárez, como el carismático Recalde; Yaël Belicha como su esposa y Esty Quesada, como su hija.

En esta nueva temporada se suman al reparto Manolo Solo, Goya a la mejor interpretación masculina de reparto en Tarde para la ira; Ramón Barea, medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos como mejor actor secundario en La boda de Rosa, o Eduardo Blanco, entre otros.

Repetir experiencia Además, Javier Cámara repite en la dirección nuevamente, tras su primera experiencia como realizador en el reconocido episodio Estambul de Vamos Juan, dirigiendo uno de los episodios de Venga Juan, en concreto un episodio cápsula en el que Juan Carrasco pedirá asilo político en la embajada de Argentina, en su huida desesperada de la cárcel.

"Me lo he pasado muy bien dirigiendo un capítulo, ha sido una experiencia increíble, desconocida para mí. En mi fuero interno siempre podía poetizar y soñar con el hecho de poder dirigir algún capítulo", comentaba a DEIA Javier Cámara al presentar la temporada pasada.

El actor relató entonces que tenía cierta prevención a meterse en camisas de once de varas: "Es un territorio ajeno y por lo tanto, no seguro. Pero a la larga dirigir ha sido mucho más satisfactorio de lo que pensaba. He aprendido mucho sobre funcionamiento, procesos de producción y trabajo de equipo", aseguraba contentos.