2022, ¿un 'boom' de conciertos en Navarra?

Después de dos años culturales marcados por la incertidumbre de la pandemia, Navarra ha dado la bienvenida al 2022 con una agenda musical nutrida de fechas: grupos con nuevos trabajos que presentar, conciertos y festivales que han sido aplazados durante estos últimos meses, bandas que han esperado hasta ahora para girar... el calendario ofrece un abanico de opciones y estilos en un año que, además, se antoja clave para el sector de la música en vivo y en el que el reto, apuntan desde las salas de conciertos, será que el público regrese a los directos, a la par que la normalidad, al fin, se asienta.

Durante los próximos meses artistas como Fito & Fitipaldis, Zaz, Fuel Fandango, Non Servium, Ayax, Manolo García, Serrat, Nil Moliner, Dani Martín, Doctor Deseo, Pignoise, Rayden o Arnau Griso actuarán en la Comunidad Foral, en la que, si la pandemia lo permite, está previsto que se celebren festivales ya clásicos como son el Iruña Rock, Ribera Sound o Estaciones Sonoras.

"Entre aplazamientos y gente con trabajos pendientes de presentar o gente que había esperado para girar y sale ahora, hay un overbooking tremendo", explica Iker Isiegas, de la sala Tótem, para quien lo peor de estos meses está siendo "la incertidumbre". Y es que desde que empezó la pandemia, a la música en vivo –como a muchas otras actividades– le ha tocado ir adaptándose a la situación y a las medidas sanitarias: reducción de aforos, mascarillas, sillas, mesas, prohibición de consumo de bebidas y alimentos...

De ahí que muchas salas y espacios estén optando por programar en meses que a priori no existirá tanta incertidumbre –"abril, mayo, octubre o noviembre", cita Isiegas– y que, a su vez, éstas sean las las fechas que interesan a las propias bandas interesadas en girar. Y entonces, que están organizando sus giras. Y ahí, la agenda en fines de semana, colapsa. Eso sí, desde la sala de Atarrabia, y dadas las circunstancais, se muestran "muy contentos" con la programación que tienen por delante, de la que todavía quedan algunas citas por anunciar.

En el caso de otro local referente de la capital navarra, Zentral, su gerente Javier Muruzabal explica que tienen "el calendario bastante lleno y con conciertos buenos e importantes", como las citas de León Benavente, Fuel Fandango o Ayax. De hecho, continúa, de aquí a los próximos cuatro meses prácticamente tienen cerrados conciertos para los jueves, viernes y domingos –temporalmente, la sala pamplonesa ha dejado de programar actuaciones los sábados– que irán confirmando próximamente.

A estos locales se suma los conciertos programados en escenarios como el Navarra Arena, los teatros Gayarre y Gaztambide o espacios públicos de diferentes localidades, que cuentan con sus particulares programaciones. Sin olvidar además festivales que ya han confirmado su cartel como Iruña Rock y otros que están pendientes de anunciarlo como el Ribera Sound o Estaciones Sonoras.

"Nos espera un 2022 con mucha oferta", resume acerca de un año que, en su opinión, también será "complicado": "A nivel global, la recuperación no ha llegado al sector de la música en vivo y está lejos de llegar. Festivales que se han organizado ahora como SantasPascuas, el Actual en Logroño o el BIME en Bilbao han tenido una venta de entradas floja... La música en directo está siendo muy castigada", resume Muruzabal.

El reto de recuperar al público

Uno de los retos para este 2022 será por tanto "cambiar la tendencia" y recuperar la público tras un bajón de asistencia que, a ojos de Muruzabal, se debe a varios factores. Por un lado, por razones obvias, la pandemia ha hecho que a parte del público le haya dado temor acudir a eventos masivos en espacios interiores y se haya perdido la vocación de ir a conciertos. Pero, además, en opinión del gerente de Zentral hay "un relevo generacional" y mientras "los públicos de 40 y 50 años que antes venían a conciertos, ya no vienen tanto", las nuevas generaciones "no tienen la música dentro de su portfolio de ocio y de momento prefieren otras ofertas". Y a modo de ejemplo, cita un dato: "Conciertos que antes metían 800 personas, ahora están metiendo 400".

De ahí que, espera, poco a poco se vaya "recuperando la sintonía con el consumo de música en directo y se regrese a esos públicos", si bien de momento el sector está todavía "en ese cambio que ahonda más la crisis de la música en vivo". Por ello opina que este 2022 estará lleno de oferta pero también será un año complicado, clave para un sector que meses antes de la pandemia, había cerrado el 2019 de récord: aquel año se facturaron 382 millones de euros, un 14,6% más que en 2018, según cifras del Anuario de la Música en Vivo presentado por la Asociación de Promotores Musicales (APM) aquel año.

Recuperar esas cifras se antoja complicado, pero ante este boom de conciertos que se prevé para 2022, ¿habrá respuesta por parte del público?

Agenda de conciertos

Zentral

Mikel Urdangarin. 9 enero.

Matiné de flamenco. 16 enero

Fuel Fandango. 21 enero.

Hard GZ. 4 febrero.

Gatibu. 11 febrero.

León Benavente. 17 febrero.

Bulego + Bengo. 25 febrero

Arnau Griso. 6 marzo.

Pignoise + Bombai. 18 marzo.

Rojuu. 31 marzo.

dMANÁ (Tributo a Maná) . 1 abril.

Supersuckers. 10 abril.

Rayden. 15 abril.

Funzo & Baby Loud. 21 abril.

Álvaro de Luna. 22 abril.

Marlon. 6 mayo.

Ayax. 12 mayo.

Ladilla Rusa. 16 septiembre.

Tótem

Walls. 21 enero.

El Sonido de la metralla + NTN + Xoriñoak Kaloian. 28 enero.

Skarra Mucci + Nikotin a + Errege Sound System. 11 febrero.

Depedro + Jabi Izurieta. 12 febrero.

Brigade Loco + CRIM + La Inquisición + The Lio + Rotten XIII. 18 febrero (todo vendido).

Rufus T. Firefly. 25 febrero.

Anestesia + Smog. 26 febrero.

Hamlet. 4 marzo.

Sons Of Aguirre & Scila. 5 marzo.

Non Servium + Bull Brigade. 11 marzo (todo vendido).

Doctor Deseo. 26 marzo.

Geoff Tate. 2 abril.

Liher + Pleura. 9 abril.

Moscow Death Brigade + Animal. 10 abril.

Exploited + Lion's Law. 15 abril.

Soziedad Alkoholika. 16 abril.

Ross The Boss. 22 abril.

Blazde Bayley –ex vocalista Iron Maiden–. 30 abril.

Sober. 6 mayo.

Michael Schenker (50 anviersario). 12 mayo.

Toundra. 20 mayo.

FM + Gun. 21 mayo.

Altar del Holocausto. 27 mayo.

Navarra Arena

Nil Moliner. 4 marzo.

Fito & Fitipaldis. 23 abril.

Premios MIN de la música independiente: 27 abril.

Serrat. 16 y 17 septiembre.

Dani Martín. 29 octubre.

Manolo García. 12 noviembre.

Baluarte

Morgan. 17 enero.

Café Quijano. 22 enero.

Benito Lertxundi. 12 febrero.

Suakai. 24 febrero.

Zaz. 14 marzo.

Miguel Ríos & The Black Betty Trio. 26 marzo.

Teatro Gayarre

Tributo a Michael Jackson. 13 enero.

Tributo a ABBA. 14 enero.

'Me cuesta tanto olvidarte', homenaje a Mecano. 10 y 11 febrero.

El Arrebato. 22 abril.

Razkin + invitados. 30 diciembre.

Teatro Gaztambide

Niños Mutantes. 5 marzo.

Miss Caffeina. 14 mayo.

Elefantes. 25 junio.

Otros escenarios

Los Llanos (Estella). Zetak (15 enero).

Centro Cultural IORTIA Kultur Gunea (Alsasua). Gatibu, en acústico (22 enero); El Drogas Akustik Fraktion (25 febrero).

Casa de Cultura de Zizur Mayor. El Drogas Akustik Fraktion (22 enero).

Ribaforada Arena. Bustamante (29 enero).

Casa de Cultura de Aranguren. El Drogas Akustik Fraktion (30 y 31 enero).

Casa de Cultura de Burlada. Mielotxin (18 febrero); Huntza y Roba Estesa (19 febrero); TéCanela (27 febrero); Pedro Pastor (25 marzo); Nando Agüeros (2 abril); Hardline + Xtasy (8 octubre).

Casa de Cultura de Villava. Korrontzi (18 febrero).

Casa de Cultura de Ansoáin. Javi Robles (19 febrero).

Centro Cultural Avenida de Cascante. El Drogas Akustik Fraktion (26 febrero, Estaciones Sonoras).

Casa de Cultura de Noáin. El Drogas Akustik Fraktion (4 marzo).