Muere Ronnie Spector, fundadora del mítico grupo 'The Ronettes'

Ronnie Spector, cantante y fundadora del mítico grupo 'The Ronettes', ha fallecido este miércoles a causa de un cáncer a los 78 años en Connecticut (EEUU).

Nacida y bautizada como Veronica Yvette Bernett, Ronnie será recordada junto a su grupo por sus dos principales éxitos: 'Be My Baby' y 'Baby I Love You'. Unos temas que han sido versionados en multitud de ocasiones por bandas de diversos estilos musicales.

'The Ronettes' y los años dorados

'The Ronettes', uno de los más famosos grupos en boga en los años 60 y 70 . Nacido en el barrio neoyorquino de Harlem, fue formado en 1957 por Ronnie, su hermana Esthelle y su prima Nedra Talley. Hay quienes atribuyen parte de su fama a su asociación con el famoso Phil Spector, auténtico rey Midas de la música pop, quien se casó con Ronnie (de ahí su apellido de casada) en un matrimonio que duró hasta 1972.

Despedida de la familia

"Ronnie, dejó hoy este mundo tras una breve batalla con el cáncer. Estuvo (acompañada) por su familia y en brazos de su marido, Jonathan", dijo en un comunicado la familia, quien pidió intimidad en estos momentos y prometió "una celebración de la vida de Ronni y de su música que será anunciada más adelante".

La familia precisa que Ronnie pidió que en lugar de flores, quienes lo deseen aporten donativos a los refugios locales de mujeres o al Fondo del colegio indio americano.