HBO Max anuncia una nueva temporada de la serie 'And just like that ...'

Imagen promocional de la serie 'And just like that ...'. Foto: HBO Max

Imagen promocional de la serie 'And just like that ...'. Foto: HBO Max

MADRID – HBO Max ha anunciado que And just like that ... ha sido renovada por una segunda temporada. La serie, del productor ejecutivo Michael Patrick King, junto con las estrellas y productoras ejecutivas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, fue el mayor estreno de cualquier serie de Max Original hasta la fecha.

La nueva incursión en el universo de la innovadora serie de HBO Sexo en Nueva York (emitida entre 1998 y 2004), del productor ejecutivo Michael Patrick King, sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte ( Kristin Davis) mientras navegan por el viaje de la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 años a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50 años.

El reparto de la primera temporada incluye a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris North, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. Pero con quien ya no se contará en esta segunda temporada es con Chris North (Mr Big), no solo porque su personaje murió en el primer episodio de la secuela de Sexo en Nueva York, sino también por las acusaciones de varias mujeres de abuso sexual, lo que incluso hizo que se eliminara una aparición del personaje al final de la serie a pesar de su fallecimiento en la trama. Tampoco estará Willie Garson (Stanford), que falleció en la vida real unos pocos meses antes de que la serie se estrenara y al que la ficción, tras su aparición, situó en un viaje de negocios en Japón.

Michael Patrick King, productor ejecutivo, afirma estar "encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados". Las propias actrices protagonistas, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, ejercen de productoras ejecutivas.

Sarah Aubrey, Jefa de Contenido Original de HBO Max, ha afirmado, por su parte, que les "ha encantado la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto. Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos guionistas, productores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. ¡No podemos esperar a que los fans vean lo que hemos reservado para la temporada dos!".

USA Today elogió And just like that ... como "aguda" y "vibrante", IndieWire la calificó de "torbellino de alta costura, romance en ciernes y ferviente amistad" y The Chicago Sun Times destacó sus "excelentes actuaciones".