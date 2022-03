'El poder del perro' mira de reojo a 'CODA' en la carrera por el Óscar

Desde que apareció en el catálogo de Netflix el pasado mes de diciembre El poder del perro ha sido la indiscutible favorita al Óscar. Solamente la carismática CODA podría hacer frente a la intensidad con la que Jane Campion ha dirigido su aclamado wéstern. El poder del perro lidera con doce candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Óscar, seguida de Dune, con diez, Belfast y West Side Story, con siete cada una, y El método Williams, con seis candidaturas

La gran fiesta del cine vuelve con todo su esplendor. El Dolby Theatre de Los Ángeles volverá a vestirse de gala tras un año de ausencia por la pandemia, que obligó a celebrar la ceremonia del año pasado en la Union Station de Los Ángeles. Hollywood y sus estrellas volverán a brillar y a lucirse en la alfombra roja. Un evento que será seguido por más de 200 países en todo el mundo.

En esta ocasión, cuatro españoles están nominados a la estatuilla, entre ellos, el matrimonio formado por Penélope Cruz y Javier Bardem, candidatos a mejor actriz y mejor actor, respectivamente por Madres paralelas'y Ser los Ricardo. Alberto Iglesias opta al galardón por la música del filme de Pedro Almodóvar y Alberto Mielgo, director de El limpiaparabrisas, está nominado al mejor cortometraje de animación.

Netflix nunca ha estado tan cerca del Óscar a la mejor película. Y lleva tiempo intentándolo. Aunque el gigante del streaming se ha topado con Apple TV+, una plataforma recién llegada que está dándolo todo por CODA, la ganadora de Sundance 2021 y cuyo triunfo en los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) ha iluminado sus opciones como la gran alternativa al galardón.

Por detrás en las encuestas aparecen la entrañable Licorice Pizza; Belfast; West Side Story y Drive My Car, la única nominada que no está rodada en inglés. Y aún más lejos Dune, No mires arriba, El método Williams y El callejón de las almas perdidas.

Este año, tras la decisión de la Academia de fijar en 10 el número de candidatas, los casi 10.000 votantes tienen más opciones que nunca.





Nominaciones

La lista de candidatos de los Oscar 2022 cuenta con diez títulos entre los nominados a mejor película del año: Belfast, CODA, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El poder del perro, West Side Story y El callejón de las almas perdidas. Por su parte, los nominados al Oscar a la mejor dirección son Kenneth Branagh, (Belfast), Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car) Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Steven Spielberg (West Side Story) y Jane Campion, que con su nominación por El poder del perro hace historia al convertirse en la primera mujer candidata en dos ocasiones a la estatuilla a la mejor realización, tras estar también nominada en 1994 por El Piano. En las categorías interpretativas, Javier Bardem con su trabajo en Ser los Ricardo competirá por el Oscar a mejor actor protagonista contra Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (tick tick... Boom), Will Smith (El método Williams) y Denzel Washington (La tragedia de Macbeth). Por su parte, Penélope Cruz nominada al premio a la mejor actriz protagonista gracias a su interpretación en Madres paralelas y competirá por el premio con Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija perdida), Nicole Kidman (Ser los Ricardo) y Kristen Stewart (Spencer).

Apuntes

- Ceremonia. Bajo el lema 'Amantes del cine, uníos', la ceremonia de este 2022 busca traer todo el encanto propio de las galas y un derroche visual con el que recuperar al público. Los Oscar se celebrarán a partir de las 17:00 (hora local). En España, se podrá seguir la gala a partir de las 02:00 horas de la madrugada.

la figura del maestro de ceremonia regresa para esta 94 edición tras tres años de ausencia y por partida triple. Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes se encargarán de ser las anfitrionas de la gala, que estará dividida para cada una de ellas.

- Las más nominadas. La película más nominada de este año y, cuantitativamente la favorita, es la cinta australiana El poder del perro, con 12 candidaturas. Le sigue Dune con diez nominaciones y en tercer lugar están Belfast y West Side Story, con siete candidaturas.

- Premios en diferido. Por primera vez en la historia de los Oscar, se entregarán ocho premios en diferido, pues los ganadores lo tendrán una hora antes del inicio de la gala y se verán de forma reducida durante la emisión.