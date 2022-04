Llega 'Dzist-Dzast!', la obra en euskera ganadora del concurso de textos teatrales para niños en 2021

La Escuela Navarra de Teatro (ENT) acoge este sábado, a las 18 horas, el estreno de 'Dzist-Dzast!', de Pablo Barrio, la obra ganadora, en la modalidad de euskera, del Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil 2021 organizado por el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro.

Según han informado desde la escuela, 'Dzist-Dzast!' ha sido dirigida por Xabier Artieda y está interpretada por Eva Azpilikueta, Itsaso Etxeberria, Xabier Flamarique y Jaione Urtasun.

"Dzist-Dzast!", nos cuenta la historia de una familia de tres mujeres, de tres generaciones diferentes que viven juntas. La más pequeña, Maialen, no entiende porqué su madre está tan cansada y trabaja tanto. ¿Por qué no lo deja todo y se dedica a escribir como a ella le gusta?. Así, Maialen no tendría que cuidar tanto de la abuela y podría jugar con sus amigos. Por cierto, la abuela según dice, es una reconocida pirata de los siete mares y compañera del famoso pirata Patakon. Siempre tiene mil anécdotas que contar... A ver que nos cuenta hoy...

Una propuesta escénica cómica, divertida y original de trabajo físico, textual y de múltiples lenguajes, en la que actores y actrices utilizan la expresividad que aportan las máscaras teatrales en la construcción de los personajes.

Las máscaras han sido realizadas por el Atelier Martiartu.