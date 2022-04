'Élite', el regreso a la escuela más esperado

"Triángulos amorosos, nuevos estudiantes, nuevas normas en el centro ... y nuevos misterios". Así nos presenta Netflix la quinta temporada de Élite, que se ha estrenado con el precedente de las dos anteriores, situadas entre las series no habladas en inglés más vistas en la plataforma.

Arranca una nueva temporada en Las Encinas con muchos asuntos que atender, cuenta Netflix. Después de la fatídica fiesta de Año Nuevo de Phillipe y la huida de Guzmán, el secreto sobre la muerte de Armando amenaza con destruir la historia de amor entre Samuel y Ari. Mientras tanto, Rebe se embarca en un proceso de autodescubrimiento, y Omar se recupera de su separación de Ander. Pero la aparición de Adam Nourou — ganador del Goya a mejor actor por Adú que interpreta a Bilal— complicará su relación con Samuel. Además, otros sucesos —como la confesión de abuso de Phillipe, los problemas de ira de Patrick, los deseos de venganza de Benjamín, un regalo de Armando a Mencía que podría acabar con el grupo de los Benjamines y un pacto de silencio entre Samuel y Rebeca que dura poco— traerán las peores consecuencias...

Las Encinas se presenta, por lo tanto, como un campo minado al que, además de Bilal (Adam Nourou), llegan Isadora, interpretada por la argentina Valentina Zenere (Las chicas del cable), una joven heredera de un multimillonario negocio de ocio nocturno; e Iván, interpretado por el brasileño André Lamoglia, hijo de la mayor estrella mundial del fútbol. Ninguno de estos nuevos rostros pasará desapercibido. Además, estos nuevos capítulos cuentan con Itzan Escamilla (Víctor Ros), Claudia Salas (La peste), Georgina Amorós (Vis a vis), Carla Díaz (Madres), Martina Cariddi (Mientras dure la guerra), Manu Ríos (La edad de la ira), Pol Granch, Omar Ayuso y Diego Martín (Velvet colección).

«El de Élite es un universo al que siempre quiero regresar, como creador y como espectador. Me estimula, me hace sentir cómodo, me motiva. La temporada 5 es genial, muy vibrante, tanto así que estoy seguro de que volveré a verla más de dos o tres veces. Es un festín para los sentidos. La vas a disfrutar», indica Carlos Montero, creador de la serie. Jaime Vaca, cocreador, confirma: «Élite gana en cada temporada, ya que nos muestra lo abundante que es su temática y todo lo que queda por contar. En vez de perder la chispa, abre nuevos caminos y da paso a historias más interesantes, entretenidas y emocionantes».

Con esta temporada aun por estrenar, Netflix ya había anunciado las que serán nuevas incorporaciones en la futura sexta temporada. Ander Puig (Ser o no ser), Carmen Arrufat (HIT), Álvaro de Juana (Amar es para siempre), Ana Bokesa (Capítulo cero) y Álex Pastrana (Los protegidos). Estará a prueba la amistad de los veteranos de Las Encinas.