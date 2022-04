'SAJA', estética a partir del conflicto

Taxio Ardanaz pone a prueba hoy los símbolos de ideologías violentas y dictatoriales, que en su arte plástico se descomponen y fragmentan para interpelarnos sobre algo muy vivo. El artista pamplonés expone este mes en Apaindu.

A Taxio Ardanaz le preocupa cómo aceptamos la imagen de la violencia, cómo convivimos con ella. Y cómo nos relacionamos a día de hoy con los restos de dictaduras como el franquismo en España o el fascismo en Italia, algo que lleva años investigando.

En su pintura, esas preocupaciones –o las preguntas que abren– se descomponen y fragmentan, terminando en algo abstracto. Así es, cuando se trata de una "búsqueda que intenta entender, repensar y poner a prueba hoy algo que no existe, un contexto en el que nunca más podemos estar, a pesar de que esas ideologías o estéticas siguen estando en nuestro entorno", dice Taxio Ardanaz (Pamplona, 1978). A pesar de que vivimos en guerra permanente, y últimamente está más cerca que nunca para muchos. "Cuando estaba trabajando en este proyecto, de repente estalla la guerra en Ucrania y el trabajo adquiere una dimensión que da miedo, porque evidencia que desde 1914 no hemos aprendido mucho. Ese eterno retorno de la Historia asusta", apunta Ardanaz.

Este artista interesado en abordar "los paradigmas de la vanguardia, que representaban el fin de un mundo para traer otro, unidos a las guerras"; en entender cómo se formaliza eso dentro de la Historia del Arte y cómo lo hemos recibido, y entenderse "un poquito más" a sí mismo, comparte este mes –hasta el 29 de abril– una muestra significativa de su arte en el espacio Apaindu de la calle Curia de Pamplona. Una sala "con una arquitectura potente" que para el artista ha sido "un reto" habitar y con la que dialoga a través de pinturas a base de acrílico y spray.

Fascismo y franquismo

Hay entre estas obras –la mayoría de grandes formatos, cercanas al muralismo– piezas recién creadas junto a otras anteriores, de la estancia de Ardanaz en Roma en 2019, donde realizó un trabajo en torno a la propaganda fascista y la propaganda de vanguardia de los años 20 y 30. Las cruces y las diagonales, así como la fragmentación, son claves que se repiten en la exposición, cuyo título, Saja, alude a "esa idea de corte en la piel y de algo bruto, potente, y encaja con el trabajo que llevo tiempo haciendo con los stencil y las plantillas, hechas a través del corte", explica el artista.

En Roma investigó en torno a los restos del fascismo y vio que convivían "sin grandes problemas" con "una presencia muy actualizada de elementos conmemorativos de la resistencia, en los que siempre ha habido flores frescas", cuenta. "Me llamó la atención, era algo muy interesante en comparación con España, donde todavía genera muchos problemas la retirada de monumentos franquistas, y allí que no hay Ley de Memoria Histórica, en lo que se refiere a la relación de la gente en la calle con esos elementos, no hay ningún conflicto", apunta Taxio Ardanaz, quien apuesta por "repensar cómo nos relacionamos" con esas huellas del franquismo y "qué podemos sacar de eso".

"Más que hacerlo desaparecer creo que habría que estudiar qué restos se pueden musealizar, cuáles hay que retirar de la vía pública y cuáles hay que derribar; pero el debate tiene que ser algo más que derribar o mantener", opina.

La relación entre Historia y Política está muy presente en Saja, en obras como una pintura en la que se lee Inoiz ez bezala (Como nunca), y que alude al hecho de que la campaña de excavaciones de Pompeya se potenció desde el fascismo de Mussolini, quien decidió que esos restos "debían ser una potencia constructora de imperio". Otras piezas dan protagonismo a simbología que envuelve a la violencia ejercida desde lo militar, que el artista vio en noticias y llamó su atención, a pesar de que no ha podido llegar a saber qué significa.





'Venceremos', una película en torno a la memoria de la Guerra Civil

En el marco de su experimentación, Taxio Ardanaz, que acaba de iniciar una investigación sobre la estética de los movimientos políticos y sociales en Iruñea en los años 80 y 90, ha realizado junto al también artista Pablo Marte la película Venceremos, en torno a la memoria y las miradas contemporáneas conmemorativas de la Guerra Civil. Se podrá ver en Pamplona el próximo 28 de abril a las 19.30 horas en Golem Baiona, en una sesión abierta al público dentro del ciclo Imágenes con Memoria del Instituto de la Memoria del Gobierno de Navarra.