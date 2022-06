La serie 'Sin límites', rodada en Olite y Pamplona, llega el viernes 10 de junio a Amazon Prime Video

La vuelta al mundo de Elcano y Magallanes inspiró Sín Limites, la serie de Amazon Prime Video que tras rodarse el pasado año en Navarra, País Vasco y otras localizaciones como Andalucía, Madrid o República Dominicana, se estrenará este viernes 11 de junio. El ambicioso proyecto, cuyo elenco encabeza el actor Álvaro Morte, cuenta con seis episodios de 40 minutos . La Catedral de Pamplona y Olite fueron las localizaciones forales que acogieron la grabación de esta superproducción dirigida por Simon West (Tomb Raider) y que podrá verse en Prime Video en España y países de habla hispana y más adelante en el resto del mundo.

Y unos meses después de lucir por última vez las gafas de El profesor de La casa de papel, Álvaro Morte se ha metido en la piel del marino vasco Juan Sebastián Elcano para protagonizar Sin límites, en donde comparte protagonismo con el brasileño Rodrigo Santoro, Fernando de Magallanes en la serie

"Es un personaje del que en España en general no se conoce demasiado. Se conoce mucho más de la figura de Colón y todos lo tenemos muchísimo más cercano, cuando la proeza de Elcano -artífice de la primera vuelta al mundo en la expedición de Magallanes-Elcano- está considerada una de las grandes hazañas náuticas de la historia", cuenta.

Para construir su propio Elcano, Morte ha leído numerosa información, textos como Elcano, viaje a la historia de Tomás Mazón y Magallanes: El hombre y su gesta de Stefan Zweig. "Lo que a mí me interesaba es representar a un tipo que no se considera un héroe, pues no tiene ningún objetivo en ese viaje más allá de escapar de la cárcel".

Pese a que "los spoilers" ya están dados, una serie así puede llevar a la gente a "ponerse a investigar y a descubrir una historia no tan conocida".

¿Son hombres del pasado o hay hoy todavía personajes que puedan considerarse épicos? "Ese nivel de épica es muy alto, pero ahí tenemos a un Zelensky intentando defender a su país de una invasión, que es bastante épico y valiente", añade.

O al chef José Andrés, "que está dando de comer y salvando vidas allá donde la gente necesita, me parece absolutamente épico". "A mí me gusta pensar que el mundo se puede cambiar no por un solo hombre que haga cosas épicas sino por mucha gente haciendo cosas pequeñas", apunta el actor.

Los 500 años de una gesta

El proyecto de Sin límites -que está producida por MONO Films y KILIMA Media, en coproducción con Fulwell73 y en asociación con RTVE, EiTB y Canal Sur- fue presentado en febrero del 2020 en el Cuartel General de la Armada y es parte de un convenio de colaboración suscrito por RTVE y el Ministerio de Defensa español en marzo de 2018 con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo.

El rodaje tuvo lugar en País Vasco y Navarra en las localizaciones de Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite y la Catedral de Pamplona, así como en Sevilla, Huelva y Madrid, antes de trasladarse a la República Dominicana.

Pese a ser una serie que cuenta una hazaña histórica, señala por su parte Rodrigo Santoro, el principal objetivo de Sin límites sigue siendo entretener.

"Es importante contar esta historia fascinante para la humanidad de una manera entretenida para que los jóvenes de hoy puedan ver algo de historia y que no sea aburrido. Este proyecto fue pensado y construido para tener un ritmo, hay mucha acción, aventura, hay personajes...".

Capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes, 239 marineros partieron desde Sevilla el 10 de agosto de 1519. Tres años más tarde, solo 18 marinos famélicos y enfermos regresaron en la única nave que resistió el viaje, liderados por Elcano.

Habían recorrido 14.460 leguas (69.813,34 kilómetros), rumbo hacia el oeste, completando la vuelta al mundo, una misión casi imposible que pretendía encontrar una nueva ruta hacia las "islas de las especias" y que terminó cambiando la historia de la humanidad al demostrar que la Tierra es redonda.

Completan el reparto de la serie los actores Sergio Peris-Mencheta (Capitán Cartagena), Adrián Lastra (Capitán Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) y Bárbara Goenaga (Beatriz).

Aquí el trailer de 'Sin límites'