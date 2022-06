Navarra, tierra de festivales en verano

A tan sólo unos días para que el 21 de junio empiece oficialmente el verano, la agenda musical de Navarra cuenta ya con un buen puñado de festivales que se celebrarán en diferentes puntos de la comunidad y con variedad de propuestas: pop, rock, música antigua, indie, reggae... Todo un abanico de estilos que convierten a la Comunidad Foral en un territorio de festivales veraniegos.

Según el Anuario de la música en vivo, editado por la Asociación de Promotoras Musicales (APM) el pasado año, la Comunidad Foral, con una población de 661.197 habitantes, cuenta actualmente con una programación anual de 61 festivales, repartidos por toda la geografía navarra. Y, comprimidos en los tres meses que dura el verano, este año hay por delante ya más de diez festivales, a la espera de que se anuncien los carteles de otras citas que está previsto que se celebren. Aquí repasamos algunos de ellos.

Como previa al inicio oficial de la temporada estival, Cintruénigo será el escenario donde el Barbarroja Pop Fest abrirá hoy el calendario festivaleros. Con un cartel que reúne a Las Chicas, Simona, Arde Bogotá, Los Invaders, Cariño y We Are Not DJs, la cita comenzará a las 19.30 horas en la Plaza de Fueros de la localidad, con entradas al precio de 25 euros.

Tomará el testigo, ya con el verano iniciado, el Mugacu Fest, el festival ya asentado en Viana que une música, gastronomía y cultura y que se celebrará del 24 al 26 de junio. Xoel López, Sidonie, Delaporte o Los Vinagres son algunos de los artistas que actuarán a lo largo de los tres días del festival en la cita, que además ofrecerá degustaciones, catas de vino y charlas. Los abonos están agotados y sólo es posible adquirir entradas para la jornada del viernes 24 de junio, al precio de 22 euros. Ese fin de semana tendrá lugar también el Getze Reggae Fest, que celebrará el 25 de junio en Salinas de Pamplona su quinta edición, al ritmo, evidentemente, del reggae.

Festivales en julio

Ya en julio, el Ribera Sound acercará a Tudela algunas de las artistas referentes del Estado: Amaia, Rozalén, Chica Sobresalto o Ana Tijoux son algunos de los nombres que reúne el cartel, íntegramente femenino con el objetivo de equilibrar la brecha entre hombres y mujeres respecto a su presencia en festivales. Los conciertos serán del 15 al 17 de julio en la Plaza de Toros de la capital ribera y los abonos generales tienen un precio de 43,95 euros –también hay opción de entradas por día–.

Y también en la Ribera, pero en Fitero, tendrá lugar el Barranco Fest, cuya décima edición tendrá lugar los días 19 y 20 de julio. Melenas, Amor Líquido y Plasaporros son algunos de los artistas que actuarán en la Plaza de Toros de la localidad, con abono al precio de 44 euros.

El mes de julio será también el momento de reencontrarse con el Hatortxu Rock, que tras cancelar su edición de 2012 debido a la pandemia, se celebrará los días 29 y 30 de julio, en su recinto habitual de Villava. Hasta 31 bandas actuarán en la vuelta de este evento solidario, con abono general al precio de 67,40 euros. Zoo, Huntza, Gatibu, CRIM y Zetak son algunos de los grupos confirmados.

Citas en agosto y septiembre

El mes de agosto comenzará con un clásico, el Burlada Blues Festival que de nuevo llenará Burlada de blues. Está programado entre el 4 al 7 de agosto y está previsto que anuncien su cartel a lo largo de la próxima semana.

Tras el éxito del pasado año, Cintruénigo volverá a acoger el festival Noches de Contrebia, que llevará a cabo el 12 y 13 de agosto. Nacha Pop y Tanxungueiras encabezan al edición de este año, con abonos generales al precio de 24,64 euros.

Otro clásico como es el Estaciones Sonoras de Cascante celebrará su edición de verano el 20 de agosto. La cita, con entrada libre, contará con las actuaciones de La La Love You y Malaiierba, entre otros.

Y el flamenco regresará a Pamplona y Tudela con el Flamenco On Fire, que celebrará su novena edición del 24 al 28 de agosto. Entre los artistas ya confirmados figuran Carmen Linares, María José Llergo y José Mercé.

El mes de septiembre comenzará con la Semana de la Música Antigua de Estella, cuya 53 edición será del 3 al 10 de septiembre y se centrará en el el papel de la mujer en la música.

Por último, cerrará la temporada de verano una cita de reicente creación: Arde Festival. La cita tendrá lugar el 11 de septiembre en la sala pamplonesa Zentral con un ecléctico cartel en le que se dan cita desde La Pegatina, Recycled J o Danny Romero. La entrada tiene un precio de 30 euros.

Además, está previsto que se anuncie la programación y fechas de citas como Pim Pam Ville, Neskak Festival, Kultur, Cantamañanas... En verano, Navarra es teirra de festivales.

