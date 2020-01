CICLO 'CARBONERA EN VIVO'

>Viernes 24 de enero a las 22.30 horas, Labanda Flowers con sus versiones de los 60, 70, 80 y 90. Entrada gratuita.

>Sábado 25 de enero a las 22.30 horas, fiesta años 60 con The Beat Less, tributo a The Beatles para continuar con Los Rolling, Los Brincos, Los Bravos, The Eagles y muchos más. Entrada gratuita.