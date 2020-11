Agenda de ocio de Navarra del jueves 26 de noviembre

Rock, jazz, folk

BERTSOAROA 2020 Entrada libre (aforo limitado), previa inscripción o retirada de invitaciones. Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro, festival de bertsos con Beñat Gaztelumendi, Eneko Lazkoz, Erika Lagoma, Josu Sanjurjo, Julio Soto y Maialen Lujambio. Invitaciones a partir de las 17.30 horas, hasta agotarse.

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Jueves 26 de noviembre, el concierto previsto en Zentral a cargo de Travellin' Brothers + Jo & Swiss Knife SE APLAZA al 28 de febrero.

CONCIERTOS DÍA DE NAVARRA A las 19 horas. Aforo limitado. Sábado 28 de noviembre en la Casa de Cultura de Aoiz, Alfredo e Iker Piedrafita.

Música clásica

CICLO VIRTUAL 'XI ES MÚSICA-HAMAIKA MUSIKA' El Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN) ha apostado por difundir su creación artística a través de sus redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter e Instagram). A partir del miércoles 11 de noviembre cada día se publicará nuevo contenido en su canal de Youtube. Se emitirán de manera gratuita grabaciones e ndirecto de las principales agrupaciones del centro, así como entrevistas a galardonados del curso pasado, mesas redondas y conferencias de carácter divulgativo.

ESCUELA DE MÚSICA JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN Jueves 26 de noviembre a las 18.30 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa, concierto de los alumnos de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en Baluarte. Viernes 27 de noviembre, concierto Sinestesias. Piano: Vadym Kholodenko. Dirección: Salvador Vázquez.. (Siguiendo la aplicación de las restricciones de aforo en espacios cerrados, no habrá público durante el concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que será grabado y posteriormente retransmitido por Navarra Televisión en una fecha aún por determinar).

BANDA DE MÚSICA LA PAMPLONESA Concierto Antología de la zarzuela el sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: J. Vicent Egea. Precios: desde 4 a 8 euros.

Teatro / Danza

JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO El sueño de una noche de verano. Viernes 27 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Gayarre. Precios: desde 4 a 23 euros.

'LA SOLEDAD DE BERNARDA' Viernes 27 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Ansoáin. Danza y teatro. Precio: 7 euros.

COMPAÑIA A PANADARIA Elisa y Marcela. Viernes 27 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Cambio de horario. Entradas: taquilla de la Casa de Cultura a través del servicio 948 012 012 y en www.zizurmayorcultura. es sin gastos. (Sirven las entradas ya adquiridas aunque ponga 22 horas).

YLLANA TEATRO Maestrissimo (Pagagnini 2). Viernes 27 de noviembre, a las 19.15 horas, en el Centro Cultural de Noáin.

GABALZEKA TEATRO-JAVIER SALVO Novecento. La leyenda del pianista en el océano. Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 6 euros.

EL BARDO La mordaza. Viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Villava. Dirección: Josune Iglesias. Entradas agotadas.

LAS PITUISTER Las emprendedoras. Sábado 28 de noviembre a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva). Precio: 3 euros.

'HUELLA DE ÁFRICA' Sábado 28 de noviembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Espectáculo de música, voz y danza a cargo de Ainhoa Carrera Igeltz y María Arcos Corretjé. Precio: 3 euros.

ÓSCAR TEROL Sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el centro cívico Pedro Iturralde de Falces. Monólogos. Precio: 5 euros.

'LA CORTE DEL FARAÓN' Sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 22 euros. Duración: 100 minutos.

NOVIEMBRE EN LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO Entradas: 10 € (en taquilla y página web). Personas en paro y venta anticipada: 8 € (en taquilla). Con Carné Joven: 5 € (en taquilla)

>Sábado 28 de noviembre, a las 18 horas, teatro familiar. Hecho en casa con Detrás de una lavanda en flor, Cyrano, escondido, tenía muy buen olor. Entrada: 6 € (en taquilla y página web). Grupos a partir de 5 personas: 5 € (en taquilla).

ILUNA PRODUCCIONES Vencidos. Domingo 29 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Villava. Dirección: Miguel Goikoetxandia. Entradas agotadas.

PASADAS LAS 4 Route 6.6. Domingo 29 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Con Belén Otxotorena e Inma Gurrea. Precio: 3 euros (anticipada) y 5 euros (taquilla).

ANTONIA PASO Chicas y chicos. Domingo 29 de noviembre a las 29 horas en el Teatro Gayarre. Precios: desde 5 a 10 euros.

YLLANA Maestrissimo (Pagagnini 2). Domingo 29 de noviembre a las 19 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva). Precio: 6 euros.

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN Juana. Domingo 29 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 20 euros. Duración: 75 minutos.

NACHO VILAR PRODUCCIONESEl flautista de Hamelín. Domingo 29 de noviembre, a las 18 horas, en el Centro Cultural de Noáin.

Cine

CICLO 'EL CINE QUE VIENE-DATORREN ZINEMA' Proyecciones en versión original en los cines Golem Baiona. Cada título será presentado por un prestigioso experto en cine.

>Jueves 26 de noviembre a las 19 horas, proyección de Druk. Introducción a cargo de Andrea Bermejo (redactora jefe de la revista Cinemanía).

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas, proyección de Charlatán. Introducción a cargo de Pepa Blanes (redactora jefe de cultura de la Cadena Ser y codirectora del programa La Script de Movistar+.

>Sábado 28 de noviembre a las 18.30 horas, proyección de Crock of Gold. Introducción a cargo de Begoña Piña (periodista de cine del diario Público y directora de comunicación de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales).

>Domingo 29 de noviembre a las 18.30 horas, proyección de Martin Eden. Introducción a cargo de Gregorio Belinchón (periodista de cine de El País).

CICLO 'FOCO PUNTO DE VISTA' Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de Now, At Last!, Apiyemiyeki? y Once Removed. Presentación a cargo de Cristian Ruiz. Precio: 3 euros.

CINE CLUB MUSKARIA En el cine Moncayo de Tudela. Precio: 5,50 euros. En versión original subtitulada.

>Jueves 26 de noviembre a las 19.15 horas, Ondina.

CICLO 'EL NUEVO CINE FRANCÉS' A las 17 y 19 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Precio. 4 euros.

>Jueves 26 de noviembre,Cartas a Roxane.

CICLO 'CINES AFRICANOS: CONFLICTO Y TRANSFORMACIÓN' A las 19 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.Viernes 27 de noviembre, Hyène. Presentado por Beatriz Leal.

CINE FÓRUM En la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 2,50 euros.

>Viernes 27 de noviembre a las 20 horas, La favorita. Moderado por Blanca Oria.

III EDICIÓN DE 'CINETAG' En la Casa de la Juventud a las 18 horas. Entrada gratuita previa retirada de invitación. Medidas de seguridad sanitaria. Sábado 28 de noviembre, Frances Ha (Noah Baumbach, EEUU, 2012).

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS. Precio: 5,50 euros y 4 euros (Lunes día del espectador).

>Sábado 28 y domingo 29 a las 19 horas y lunes 30 de noviembre a las 17.15 y 19.15 horas, Emma.

-INFANTIL. A las 17 horas.

>Sábado 28 y domingo 29 de noviembre, Como perros y gatos: la patrulla unida. Precio: 3,50 euros.

CINE INFANTIL EN TUDELA A las 17 horas en el cine Moncayo. Precio: 3,50 euros.

>Sábado 28 y domingo 29 de noviembre,Como perros y gatos: la patrulla unidad.

Museo Universidad de Navarra

>JUEVES 26 DE NOVIEMBRE A las 19 horas en el aula 2, conferencia El mito en la sociedad multicultural. INVITACIONES AGOTADAS (retransmisión en directo a través del canal Youtube del museo).

>VIERNES 27 DE NOVIEMBRE A las 19.30 horas en el teatro, À un endroit du debut con Germaine Acogny y Mikaël Serré. Precios: 20 y 24 euros.

Conferencias

JORNADAS 'TRAS LA PANDEMIA, ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?' Organiza: Attac Navarra. Jueves 26 de noviembre a las 19 horas a las 19 horas a través del canal Youtube de Attac Navarra, ¿Qué modelo de salud queremos?, mesa redonda a cargo de Eduardo Sánchez Iriso (doctor en Economía por la UPNA) y Félix Zabalza (médico de atención primaria jubilado).

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD'

>Jueves 26 de noviembre a las 18 horas en civivox Iturrama, Homenaje a Antonio Machado.

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Artajona, Antonio Machado, Miguel Hernández y Blas de Otero: caminos de libertad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'EL PRECIO DE LA LEALTAD. LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA Y EL DUQUE DE SESTO' DE CHEMA CENZANO Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la UNED de Tudela. Podrá seguirse a través de internet (en directo o diferido). Actividad gratuita.

NEUROIMAGEN COGNITIVA Jueves 26 de noviembre, a las 16 horas, conferencia online gratuita con la profesora Gina Rippon, investigadora pionera en el campo de la neuroimagen cognitiva en el Aston Brain Center de la Universidad de Aston en Birmingham. Se podrá escuchar tanto en castellano como en inglés. Enlace para inscribirse: https://zoom.us/webinar/register/WN_zMpLlW3wS9KbfJVZ7x5i8A

EL DIOS DE LOS INOCENTES Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la sala de conferencias del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar el aforo, previa retirada de invitaciones desde el 3 de noviembre en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'CIERTA BELLEZA' DE TERESA RAMOS Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Casa de la Juventud (calle Sangüesa, 30). Presentan: Inma Biurrun y Cristina Liso. Organiza: Ateneo Navarro.

24ª QUINCENA DE LA SOLIDARIDAD DE ZABALDI 'EL COVID-19 NO NOS CALLA' Todas las charlas por streaming en nuestra página web.

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas, Kurdistán: pandemia y resistencia a cargo de una compañera de la Clínica Sifajin de Jinwar.

CAF: BÁJATE DEL TREN DEL APARTHEID. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON CAF? DEFENDIENDO DERECHOS EN PALESTINA Y CASTEJÓN Mesa redonda con representantes sindicales el viernes 27 de noviembre a las 19 horas en la librería Katakrak (calle Mayor, 54). Aforo limitado.

AGENDA LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Viernes 27 de noviembre a las 18 horas, concierto El alma de un violín a cargo de Judith Mateo. A las 19 horas, charla ¿Qué está pasando con CAF?

MESA REDONDA ONLINE: 'COVID, EDUCACIÓN E INFANCIA' Intervienen: Isabel Canales (pediatra), Samuel Valderrey (profesor) y Carlos Fernández San Julián (psicólogo). Sábado 28 de noviembre a las 10 de la mañana. Reunión Zoom. ID 955 6338 8714. Código acceso: 600304.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS SETAS ADEMÁS DE PARA COMÉRSELAS? Sábado 28 de noviembre a las 18 horas en el Centro de Interpretación de las Foces de Lumbier. Charla con entrada gratuita, previa inscripción. Plazas limitadas.

Civican

PROGRAMACIÓN

-ÁFRICA IMPRESCINDIBLE.

>Del 29 de octubre al 28 de noviembre en el vestíbulo, exposición Ellas deciden, África con voz de mujer.

-ENCUENTROS CIVICAN . En el Auditorio. Acceso mediante reserva previa (cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas) a través del correo (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222444), hasta completar el aforo. Jueves 26 de noviembre a las 19.30 horas, Maider Zabala, relevancia de la ciencia en la mejora de la sociedad con Maider Zabala.

Civivox

CICLO '125 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL CINE' Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.

>Jueves 26 de noviembre a las 18.30 horas en civivox Condestable, proyección de ¡Lumière! Comienza la aventura y cinefórum coordinador por Iñaki Arrubla.

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas en civivox Condestable, Discofórum. Bajo el telón y solo recuerdo la canción con Luis Gortari.

>Domingo 28 de noviembre a las 12 horas (en castellano) y a las 18 horas (en euskera) en civivox Iturrama, ¡Va de cine! / Zinemaz Blai (teatro familiar) con Zirika Zirkus. Precio: 3 euros.

SESIONES DE ORIENTACIÓN DE LAS ASESORÍAS DE LA CASA DE LA JUVENTUD Todas ellas gratuitas y a las 19 horas. Jueves 26 de noviembre, El jueves me entero... de cómo va eso de la firma electrónica. Taller formativo sobre esta acreditación virtual. Con Ana Belén Albero.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS Entrada libre, previa inscripción a través de www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 y presencialmente en cualquier civivox.

>Jueves 26 de noviembre a las 18 horas en civivox Condestable, Sarasate y el celuloide, cuentacuentos con Sergio de Andrés.

CULTURA DESDE CASA Actividades en www.pamplonaescultura.es (Recomendaciones de música, libros o películas).

- La gran evasión (musical). Iñigo Osés. Todas las recomendaciones se pueden disfrutar en las plataformas digitales Spotify y Youtube.

>Viernes 27 de noviembre. Euskal Barrokensemble.

- Hablemos de literatura. Sara Brun. Todos los títulos están disponibles en la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.

>Viernes 27 de noviembre. Novelas que hablan al corazón.

-Pelis de sofá y mantita. Luis Azanza. Todos los títulos están disponibles de manera gratuita en el catálogo eFilm de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.

>Viernes 27 de noviembre. Un día más con vida, documental de Raúl de la Fuente.

PROGRAMA 'aScena' A las 19 horas en la Casa de la Juventud. Entrada libre previa retirada de invitación desde las 9 horas del día anterior y hasta el iniciio del concierto.

>Viernes 27 de noviembre, Dani Amátriain (cantautor).

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR Precio: 3 euros (www.pamplonaescultura.es).

>Sábado 28 de noviembre a las 12 horas (castellano) y a las 18 horas (euskera), ¡Va de cine! / Zinemak blai! a cargo de Ainhoa Juániz, Luis Láinez y Maribel Martínez.

CICLO 'LOS 88 AÑOS DE TRUFFAUT'

-PROYECCIONES. A las 19 horas en civivox Condestable. Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es. Las películas serán presentadas y seguidas por coloquio a cargo del cinéfilo y escritor Arturo Barcenilla. Sábado 28 de noviembre, Una chica tan decente como yo.

Varios

CUENTACUENTOS En la sala 8 de la Casa de Cultura del Villava. Entrada libre, previa recogida de invitación 20 minutos antes de la función.

>Jueves 26 de noviembre, Flobin ipuin berriekin (en euskera) a cargo de Xabier Flamarique.

SEMANA DE LA CIENCIA EN EL VALLE DE EGÜÉSDomingos 29 de noviembre de 10 a 14 horas, Entrena con Fsingenium Team. Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años. Necesaria inscripción en www.valledeegues.com.

DISFRUTA DEL PUENTE FORAL EN EL MUSEO DE NAVARRA Domingo 29 de noviembre a las 11.30 y 12.30 horas (en euskera), visita a la exposición De la belleza y lo sagrado de Isabel Baquedano con Josune Ilundáin.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN.

>Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero.

-HORNO.

>Exposición Figuras (19 esculturas) del artista manuel Sagastume. Hasta el 13 de diciembre.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA.

>Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano.

Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PRIMERA PLANTA.

>Exposición Afrotopía (58 fotografías de 35 jóvenes de Senegal, Níger y Mali). Hasta el 10 de enero.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado. Hasta el 10 de enero.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Horario de las visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas, sábados a las 12 horas y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la compra de la entrada del museo. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas, por orden de llegada. No es posible reservar. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello, es necesario realizar la reserva previa. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas.

>En el patio norte del museo, instalación Mujeres de Lot realizada por el taller de escultura efímera de alumnos de la Universidad de Navarra. A partir del 20 de noviembre hasta que la escultura desaparezca.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición Universos de David Jiménez (más de 100 fotografías, dos instalaciones y dos proyecciones). Hasta el 21 de enero.

>Exposición De la belleza y lo sagrado, primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Del 10 de septiembre al 10 de enero.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

ZAGUÁN DE CONDESTABLE Construyendo ideas, derribando muros. Muestra conmemorativa de los 175 años de vida del IES Plaza de la Cruz. Del 13 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

SEDE DEL EDIFICIO GOBIERNO MILITAR Exposición fotográfica Cría caballar de las Fuerzas Armadas. Del 16 al 29 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas. Organizada por el Ministerio de Defensa. C/ General Chinchilla 12.

EDIFICIO EL SARIO DE LA UPNA Interiores, exposición de Alfonso Ascunce (pinturas sobre tela realizadas con pintura acrílica, aerosol y óleo). Del 3 de noviembre al 17 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

>Construyendo ciencia y salud / Zientzia eta osasuna eraikitzen. Exposición Concurso de proyectos de construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición fotográfica de Agustí Centelles Bram. Campo de refugiados. Del 24 de noviembre al 9 de enero. Organiza: Fundación Pablo Iglesias.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. CAMPUS DE TUDELA Exposición Ctrl+C/Ctrl+V de Elvira Palazuelos. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. De lunes a viernes de 9 a 21 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición fotográfica Herederas de las ruinas de Pablo Tosco. Del 25 de noviembre al 20 de diciembre.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA

-Sala de exposiciones temporales . Exposición Paisajistas navarros del siglo XIX y XX de la Colección de Jose María Muruzábal. Del 28 de octubre al 17 de enero.

-Bodega. Exposición de fotografía Proyecto LA. Del 28 de octubre al 29 de noviembre.

PALACIO DEL CONDESTABLE Salas 1 y 2. 500 años de la primera vuelta al mundo. XXXIII Aniversario de la Asociación Navarra de Modelismo Naval. Hasta el 28 de noviembre. De lunes a viernes de 17.30 a 20.30 y sábado y domingo de 11 a 14 horas.