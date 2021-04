Agenda de ocio de Navarra del jueves 29 de abril

Música, teatro, cine, museos, exposiciones, cursos...

Rock, jazz, folk

JUANTXO SKALARI UNPLUGGED + LOCOPIRATA Viernes 30 de abril, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Villava. Entradas: 10 € tanto en taquilla (de lunes a viernes de 16 a 21 horas) como en internet (www.villava.es, www.atarrabia.es).

JAVI ROBLES Y SON TAL PARA CUAL Viernes 30 de abril a las 20 horas en el teatro de la Casa de Cultura de Burlada. Música con Javi Robles (cantautor) y Son tal para cual (con la poesía de Amaia Lasheras y la guitarra de Santi Busto). Precio: 3 euros (anticipada) y 5 euros (taquilla).

ZAPLA! NAFARROAKO BERTSO PLAZAN MARTXAN Zentzumenei Bertsotan: Iker Gorosterrazu, Irati Majuelo, Sustrai Colina. Gai-jartzailea: Maialen Belarra. Sarrerak: www.bertsosarrerak.eus. Viernes 30 de abril, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura Irurtzun.

BAGA BIGA PRODUKZIOAK En tol sarmiento. Sábado 1 de mayo a las 17 horas en la Casa de Cultura de Lesaka. Intérpretes: Iñigo Etxezarreta (voz y guitarra), Rubén Campinun (bajo), Floren Díaz (batería), Rubén Terreros (trompeta) y Javier Lucas (trombón). Precio: 15 euros.

SUAKAI Luces, música, ¡acción! La magia del cine y su música. Domingo 2 de mayo a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 3 euros.

Música clásica

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en la sala principal de Baluarte.

>Jueves 29 y viernes 30 de abril, concierto Música para valientes/Musika ausartendako. Trompeta: Manuel Blanco. Dirección: Lucía Marín.

BANDA DE MÚSICA LA PAMPLONESA Conciertos en el Teatro Gayarre.

>Sábado 1 de mayo a las 17 y 20 horas, espectáculo tributo Queen: The show must go on! junto al cantante Pablo Líquido y bajo la batuta de Luis Orduña Ridruejo. Precio: 10 euros.

Teatro / Danza

TEATRO KAMIKAZE Sueños y visiones de Rodrigo Rato (teatro documental). Jueves 29 de abril a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: Raquel Alarcón. Intérpretes: Juan Ceacero y Francisco Reyes. Precio: 15 euros.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA EN TUDELA

>Jueves 29 de abril a las 19 horas en la plaza Mercadal, actuación del alumnado de la Asocición Grupo Municipal de Danzas de Tudela.

>Sábado 1 de mayo a las 19.30 horas en el Teatro Gaztambide, Gala de la Danza. Con la participación de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez, Fitness Tudela, Zentro Ágora, Estudio de Danza Arte y Movimiento, Estudio de Flamenco Alba Jiménez y Asociación Grupo Municipal de Danzas de Tudela. Precio: 5 euros. Venta anticipada en las oficinas del SAC del Ayuntamiento y online.

DINAMO DANZAElektrical Body. Viernes 30 de abril, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 6€.

MONÓLOGO DE MIGUEL ÁNGEL MARTÍN Más tranquilo. Viernes 30 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro de Ansoáin. Precio: 7 €.

ILUNA PRODUCCIONESPasos de la política española. Autor y dirección: Miguel Goikoetxeandia. Viernes 30 de abril, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Berriozar. Precio: 6 euros.

LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES S.L. Goyena Arraiza, Emilia. Viernes 30 de abril a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Huarte. Precio: 6 euros.

IXA UNIVERSOS DE MOVEMENTO Pioneras / Aitzindariak. Xián Martínez, Saioa Belarra. Festival de danza del Gobierno de Navarra DNA. Viernes 30 de abril, a las 20 horas, en el centro cultural de Noáin. Entradas: 6 €.

JAVIER ARANDA Parias. Viernes 30 de abril y sábado 1 y domingo 2 de mayo a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Precio: 8 euros (anticipada) y 10 euros (taquilla).

XV CICLO DE TEATRO JOVEN En la Casa de la Juventud. Entrada libre, previa retirada de invitación desde el día anterior.

>Viernes 30 de abril a las 19 horas, Cinco horas con Mario (adaptación de la obra de Miguel Delibes) a cargo del grupo de teatro Mutis por el Foro.

DNA DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA

>Viernes 30 de abril a las 19.30 horas en el Auditorio Juan Ducun de Ribaforada, La memoria de la carne a cargo de Estitxu Arroyo.Pioneras / Aitzindariak con Xián Martínez y Saioa Belarra.

>Viernes 30 de abril a las 20 horas en el centro cultural de Noáin, Pioneras / Aitzindariak con Xián Martínez y Saioa Belarra.

>Domingo 2 de mayo a las 19 horas en la Casa de Cultura de Aoiz, Pioneras / Aitzindariak con Xián Martínez y Saioa Belarra.

GALA MUNDIAL DE LA DANZA Sábado 1 de mayo, a las 19.30 horas, en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 5€. Participarán los grupos locales Escuela de teatro y danza Ángel Martínez, Fitness Tudela, Zentro Ágora, Estudio de danza Arte y Movimiento, Estudio de flamenco Alba Jiménez y Asociación Grupo Municipal de danzas de Tudela.

CICLO DE HUMOR EN ESTELLA A las 19.30 horas en el centro cultural Los Llanos. Precio: 8 euros.

>Sábado 1 de mayo, Fotos, hormonas y Lexatín con Tdiferencia.

CHÉVERE Curva España. Domingo 2 de mayo a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: Xron. Interpretación: Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Leticia T. Blanco y Lucía Estévez. Precio: 8 euros.

PROGRAMA INFANTIL ARTES ESCÉNICAS A las 12.30 horas en la carpa municipal del CAF de Sarriguren. Aforo limitado. Para mayores de 3 años. Inscripciones a través de la web municipal en el formulario habilitado a tal efecto en el apartado inscripciones, desde el lunes al jueves anterior a la representación.

>Domingo 2 de mayo, Soinuak eramaten dituen kontuak (en euskera) a cargo de Birjiñe Albira e Itziar Pérez de Ciriza.

Cine

CICLO 'FOCO PUNTO DE VISTA' Jueves 29 de abril a las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de las películas premiadas en el Festival Punto de Vista 2021. Precio: 3 euros.

CICLO 'CINE DOCUMENTO Y REALIDAD' A las 17.30 y 19.30 horas en la sala de cine del centro cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 4 euros. Jueves 29 de abril, proyección de Traidores.

I CICLO DE DOCUMENTALES FEMINISTAS DE ANSOÁIN Jueves 29 de abril, a las 19 horas, en el Teatro de Ansoáin, proyección de Arrakala. Dirección: Bigune Feminista + Topatu.info Gratuito hasta completar aforo.

CICLO 'LA ABOGACÍA EN EL CINE' A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros. Viernes 30 de abril, proyección de Fuego en el cuerpo. Presentación a cargo de Miguel Ángel González.

'VICTORIA 2030, ALGO BUENO ESTÁ PASANDO EN NAVARRA' Viernes 30 de abril a las 20 horas en el cine Mª Villar Díaz de Corella.

DOCUMENTAL 'DARDARA' Domingo 2 de mayo a las 20 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 5 euros.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-HORNO.

>Exposición Tribu de Irene Cabañas (a través de esculturas de manos hiperrealistas visibiliza historias de maternidades). Del 31 de marzo al 16 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. Planta baja.

>Exposición de obras realizadas con las técnicas de la cámara estenopeica y el fotograma del fotógrafo experimental Ilan Wolff. Hasta el 9 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. 1ª planta.

>Exposición colectiva Libros Libres. Del 12 de marzo al 9 de mayo.

-POLVORÍN.

>IBIDEM, Museo de Oteiza, exposición de fotografías de María José Gurbindo. Hasta el 2 de mayo.

SALA DE EXPOSICIONES DEL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Caminar a Santiago. Una mirada reflexiva. Del 26 de marzo al 6 de junio. Todos los días de 10 a 14 y 17 a 20 horas.

PALACIO DE CIVIVOX CONDESTABLE Exposición de las 94 fotografías presentadas al XVII Concurso de Fotografía Mirar la Arquitectura / Arkitekturari Begira. Hasta el 30 de abril.

PALACIO DE CIVIVOX CONDESTABLE (PATIO) Exposición recopilatoria de los últimos trabajos del artista gráfico urbano que se identifica como LKN. Hasta el 30 de abril. Horario: de 9 a 21 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE (SALA ) Exposición Remigia Echarren, la reina del Arga. A partir del 11 de abril. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

CIVIVOX SAN JORGE Exposición de cuadros tallados en madera y madera pintada de Manuel Gracia. Las dos obras más importantes se donarán a la investigación contra la covid 19 española y la investigación contra el cáncer. Horarios: de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. Entrada gratuita.

CASA DE LA JUVENTUD ON/OFF, exposición que reflexiona sobre el uso de las nuevas tecnologías. Del 12 de abril al 2 de mayo.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

>Exposición Artista en el exilio de Gerardo Lizarraga. Del 26 de enero al 23 de mayo.

MUSEO DE LA CATEDRAL La Catedral y el Museo permanecerán cerrados por motivos técnicos del 26 al 30 de abril (ambos incluidos).

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: miércoles, jueves, viernes y sábado de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas; lunes y martes cerrado.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

-Exposición temporal. Exposición Primario de Laura Veraguas & Mikel Belascoain. Del 16 de abril al 30 de mayo.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición Collages, una mirada de ida y vuelta de Juanjo Esparza Díaz. Del 14 al 30 de abril. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 21 horas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición de pintura de Rafael Ruiz Balderdi. Del 18 de marzo al 16 de mayo. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas y domingos y festivos de 11 a 14 horas.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición temporal La experimentación y creatividad como fuente de energía en tiempos de covid de Pilarcho Art. A partir del 8 de abril.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición temporal Sizigia, de Myriam Cameros Sierra. Desde el 15 de enero.

BIBLIOTECA DE OLAZTI Exposición con fotografías antiguas, artículos de prensa, mapas y artículos sobre la serrería de la familia Echávarri. Del 25 de marzo hasta finales de abril.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Vía Tópica de Carlos Irijalba. A partir del 10 de febrero.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Exposición Tableaux. Pinturas al óleo de Oinat Oloriz Maya. Reinterpretación de la obra de Víktor Hartmann. Del 30 de marzo al 2 de mayo. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas. Pigmento y agua, exposición de acuarelas de José Mª Arriazu. Del 15 de abril al 2 de mayo.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Plaza Eguzki de Mutilva. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

>Taller de pintura del Valle de Aranguren. Profesora: Isabel Erro. Del 26 de abril al 13 de mayo.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición Amaramar de Nekane Garrués. Del 8 al 30 de abril. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición fotográfica El hombre de Loizu: descubriendo la espeleología. Del 30 de abril al 5 de mayo. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

ESPACIO DE ARTE APAINDU Inverted, exposición de Andrew Gaongoiti. Del 12 de marzo al 30 de abril. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Calle Curia, 9.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Exposición de pintura de Constanza Lopez Schlichting. Del 7 de abril al 2 de mayo. Horario: de martes a sábado de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas; lunes cerrado. Calle San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición Keixeta. Del 24 de abril al 22 de mayo. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas; de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Calle Idoia, 9, Zizur Mayor.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición Una vuelta más (collages fotográficos y arquitectura sobre papel) de Belén Arévalo Rodríguez. Del 6 al 30 de abril. Calle Paulino Caballero, 42.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de fotografía Tauromaquia navarra: fotografía de recuerdo para un futuro. Autores: Manuel Sagüés, Juan Andrés Hermoso de Mendoza, Javier Bergasa, Miguel Lacunza, Patxi Barragán, Carlos Calleja y Alberto Areizalde. En colaboración con el Ateneo Navarro. Del 12 al 30 de abril. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

LA PUERTA GÓTICA (COLEGIO MAYOR BELAGUA) Siempre es hoy, exposición de esculturas textiles de Carla Querejeta Roca. A partir del 20 de abril.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Abstracción y color de Javier Balda, Javier Eguiluz, Mikel Okiena y Pedro Salaberri. A partir del 12 de marzo. Horarios de visitas con aforo limitado: de martes a sábado de 12 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos de 12 a 14 horas. Puedes llamar para reservar llamando a los teléfonos 625 601054 / 948 112006 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com, indicándonos el nombre, el día de la visita y un teléfono para confirmar la reserva. Calle Fuente de la Teja, 12 (Soto de Lezkairu).

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN) Cuando la luz juega con su reflejo. Exposición de cuadros de Javier Osés que unen arte, ciencia y tecnología. Desde el 17 de febrero. Ctra. Pamplona, 1 (Cordovilla).

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición temporal La línea del tiempo de Peter Goes y Maeva Young. A partir del 5 de marzo.

Conferencias

NOVELA NEGRA E IGUALDAD Jueves 29 de abril a las 17.30 horas en la Casa de Cultura de Estella. Conferencia a cargo de la escritora Susana Rodríguez Lezaun.

EL ESCENARIO DE LA SOCIEDAD POSPANDEMIA: NUEVOS DESAFÍOS Jueves 29 de abril a las 19 horas en la Casa de Cultura de Villava. Conferencia a cargo de Javier Erro (profesor de Sociología de la UPNA). Organiza: Escuela de Ciudadanía de Villava. Aforo limitado.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'EL CASTOR EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. PASADO, PRESENTE Y FUTURO' DE JAVIER FABO INDURÁIN Jueves 29 de abril a las 19 horas en el Nuevo Casino Principal (plaza del Castillo 44 bis, 1º).

CICLO DE CONFERENCIAS 'HABLEMOS DE... LA PÉRDIDA' A las 19.30 horas en la sala de conferencias del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Entrada gratuita, hasta completar el aforo, previa retirada de invitaciones (un máximo de 2 entradas por persona, retirada desde el 6 de abril presencialmente en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, llamando al teléfono 948 870251 o por mail a infocultura@sanguesa.es. Jueves 29 de abril, Hablemos de la eutanasia y del suicidio asistido a cargo de Koldo Martínez Urionabarrenetxea (licenciado en Medicina y especialista en medicina intensivista).

RECITAL POÉTICO MUSICAL 'POESÍA HISPANO-ALEMANA SIGLO XX' Viernes 30 de abril a las 19 horas en el Palacio del Condestable. La lectura de los poemas será a cargo de Adam Kuffer, Bettina Melcher, Kalus Mestern (de la Sociedad Hispano Alemana) y de Koldo Pla, Tasús Burguete y Silvia Marambio (Asociación Navarra de Escritores). La parte musical correrá a cargo del Trío Eslava, que interpretará obras de Messenet, Zimmer y Böhn, entre otros. Entrada libre, con inscripción previa en: info@sociedadhispanoalemana.com.

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD' Actividades gratuitas. Aforo limitado.

>Viernes 30 de abril a las 19 horas en la Casa de Cultura de Olite, Miguel Hernández, la voz truncada a cargo de José Andrés Álvaro Ocáriz.

Ayuntamiento de Pamplona

MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO De 10 a 13 y de 18 a 20 horas en el Museo de Educación Ambiental. Entrada libre y aforo limitado. El mercadillo tendrá un aforo limitado y los objetos se dejarán en cuarentena hasta el siguiente mes.

>Jueves 29 de abril, mercado en el que se puede encontrar ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes...

CIVIVOX MAKER

>Jueves 29 de abril a las 18 horas en civivox Jus la Rocha, aula abierta musical Podcast 2.0. Inscripción previa gratuita en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

CICLO 'EL LEGADO DE SARASATE'

>Jueves 29 de abril a las 18 horas en la sala Museo Pablo Sarasate, narración oral infantil Cuentos zapateados a cargo de Sergio de Andrés. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

>Jueves 29 de abril a las 19.30 horas en la Casa de la Juventud, Pena, espectáculo de danza a cargo de las bailarinas Galina Rodríguez, Claudia Gómez y Sara Zúñiga. Entrada libre, previa retirada de invitaciones en la propia Casa de la Juventud desde el día anterior.

CICLO 'REMIGIA ECHARREN, LA REINA DEL ARGA, EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE' Todas las actividades tendrán lugar en civivox Condestable.

-TALLERES. Para público de 6 a 15 años. Precio: 2 euros. Inscripción previa en el teléfono 010, en la red civivox y en www.pamplonaescultura.es. De 18 a 19.30 horas.

>Jueves 29 de abril, Técnicas básicas del circo contemporáneo a cargo der Marta Rojo García de Eulate.

CICLO DE CONFERENCIAS 'OH! DIOSAS AMADAS' A las 19 horas en civivox Condestable. Entrada gratuita, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es. Aforo limitado. Se ofrecerá en streaming.

>Jueves 29 de abril,Amy Hempel, la escritora que silba en el cementerio a cargo de María Bastarós.

Varios

ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS

-MENDAVIA.

>Viernes 30 de abril a las 19.30 horas, charla Libros que hablan de libros impartida por Pedro Martínez Sancho. Actividad dirigida al público adulto.

-ZIZUR. En la sala infantil.

>Jueves 29 de abril a las 19 horas, Rojos, fútbol, política y represión en Osasuna, charla con la colaboración de Mikel Huarte. Para todos los públicos.

AGENDA KATAKRAK C/ Mayor, 54 - Pamplona.

>Viernes 30 de abril a las 18 horas, charla No soy una bruja de Rungano Nyoni. A las 19 horas, grupo de lectura.

ACTIVIDADES EN GELTOKI

-ACTIVIDADES.

>Viernes 30 de abril de 17 a 20.30 horas, ekomercado edición especial; entrada libre. A las 19 horas, monólogos en euskera a cargo de Txiki; show + cena = 15 euros.

-EXPOSICIONES . Hasta el 2 de mayo.

>Taquillas 2 y 3. Barealdi, exposición de acuarelas de Hasier Moreno Saldise.

>Taquilla 4. Una pandemia de collages, exposición de collages de Raúl Olóriz Espinal.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el Museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas y sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada del museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de dos pases (a las 12 y a las 13 horas) de nuestras visitas dramatizadas, para ello es necesario realizar reserva.

EXPOSICIONES

>Exposición Pasado y presente, la memoria y su construcción de Ana Teresa Ortega (Premio Nacional de Fotografía 2020). Del 14 de abril hasta el 10 de octubre.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>En la planta 0 y en la Sala Torre del Museo, exposición Memorándum de Luis Gordillo. Del 3 de febrero al 12 de septiembre.

PROGRAMACIÓN

>Jueves 29 de abril a las 19 horas en el aula 1, conferencia El valor emocional de la música con Nathaniel Barret; entradas agotadas (retransmisión en streaming a través del canal Youtube del Museo).