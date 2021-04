Agenda de ocio de Navarra del viernes 30 de abril

Música, teatro, cine, museos, exposiciones, cursos...

Rock, jazz, folk

JUANTXO SKALARI UNPLUGGED + LOCOPIRATA Viernes 30 de abril, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Villava. Entradas: 10 € tanto en taquilla (de lunes a viernes de 16 a 21 horas) como en internet (www.villava.es, www.atarrabia.es).

CONCIERTO DE ACORDEÓN ALUMNAS DE JAVIER LÓPEZ JASO María Fernanda Cruz e Izar Etxeberría. Viernes 30 de abril, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella. Entrada libre hasta completar aforo.

JAVI ROBLES Y SON TAL PARA CUAL Viernes 30 de abril a las 20 horas en el teatro de la Casa de Cultura de Burlada. Música con Javi Robles (cantautor) y Son tal para cual (con la poesía de Amaia Lasheras y la guitarra de Santi Busto). Precio: 3 euros (anticipada) y 5 euros (taquilla).

ZAPLA! NAFARROAKO BERTSO PLAZAN MARTXAN Zentzumenei Bertsotan: Iker Gorosterrazu, Irati Majuelo, Sustrai Colina. Gai-jartzailea: Maialen Belarra. Sarrerak: www.bertsosarrerak.eus. Viernes 30 de abril, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura Irurtzun.

DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ Viernes 30 de abril. Concierto on line en la plataforma YouTube que podrá seguirse en todo el mundo a las 19:00. La protagonista será la joven Pamplona Jazz Big Band junto a un invitado de lujo, el trombonista y compositor holandés Ilja Reijngoud. Además contaremos con las voces de dos grandes cantantes, Marta Marín y Candela Marín. Plataforma digital: youtube Cuenta: Pamplona Jazz Iruña Jazz. https://www.youtube.com/watch?v=vqpaU-0crf0

BAGA BIGA PRODUKZIOAK En tol sarmiento. Sábado 1 de mayo a las 17 horas en la Casa de Cultura de Lesaka. Intérpretes: Iñigo Etxezarreta (voz y guitarra), Rubén Campinun (bajo), Floren Díaz (batería), Rubén Terreros (trompeta) y Javier Lucas (trombón). Precio: 15 euros.

SUAKAI Luces, música, ¡acción! La magia del cine y su música. Domingo 2 de mayo a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 3 euros.

Música clásica

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en la sala principal de Baluarte.

>Viernes 30 de abril, concierto Música para valientes/Musika ausartendako. Trompeta: Manuel Blanco. Dirección: Lucía Marín.

BANDA DE MÚSICA LA PAMPLONESA Conciertos en el Teatro Gayarre.

>Sábado 1 de mayo a las 17 y 20 horas, espectáculo tributo Queen: The show must go on! junto al cantante Pablo Líquido y bajo la batuta de Luis Orduña Ridruejo. Precio: 10 euros.

EUSKADIKO ORKESTRA En el Auditorio de Baluarte. Precios: 18 / 27 / 35 euros.

>Martes 4 de mayo a las 19.30 horas, Gazteak / Jóvenes con obras de Rachmaninoff y Bartok. Dirección: Hans Graf. Violín: Birgit Kolar.

Teatro / Danza

DINAMO DANZAElektrical Body. Viernes 30 de abril, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 6€.

ILUNA PRODUCCIONES Paso(s) de la política española. Viernes 30 de abril, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Beriáin. Entrada: 6 €.

MONÓLOGO DE MIGUEL ÁNGEL MARTÍN Más tranquilo. Viernes 30 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro de Ansoáin. Precio: 7 €.

ILUNA PRODUCCIONESPasos de la política española. Autor y dirección: Miguel Goikoetxeandia. Viernes 30 de abril, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Berriozar. Precio: 6 euros.

LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES S.L. Goyena Arraiza, Emilia. Viernes 30 de abril a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Huarte. Precio: 6 euros.

IXA UNIVERSOS DE MOVEMENTO Pioneras / Aitzindariak. Xián Martínez, Saioa Belarra. Festival de danza del Gobierno de Navarra DNA. Viernes 30 de abril, a las 20 horas, en el centro cultural de Noáin. Entradas: 6 €.

JAVIER ARANDA Parias. Viernes 30 de abril y sábado 1 y domingo 2 de mayo a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Precio: 8 euros (anticipada) y 10 euros (taquilla).

XV CICLO DE TEATRO JOVEN En la Casa de la Juventud. Entrada libre, previa retirada de invitación desde el día anterior.

>Viernes 30 de abril a las 19 horas, Cinco horas con Mario (adaptación de la obra de Miguel Delibes) a cargo del grupo de teatro Mutis por el Foro.

DNA DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA

>Viernes 30 de abril a las 19.30 horas en el Auditorio Juan Ducun de Ribaforada, La memoria de la carne a cargo de Estitxu Arroyo.Pioneras / Aitzindariak con Xián Martínez y Saioa Belarra.

>Viernes 30 de abril a las 20 horas en el centro cultural de Noáin, Pioneras / Aitzindariak con Xián Martínez y Saioa Belarra.

>Domingo 2 de mayo a las 19 horas en la Casa de Cultura de Aoiz, Pioneras / Aitzindariak con Xián Martínez y Saioa Belarra.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA EN TUDELA Sábado 1 de mayo a las 19.30 horas en el Teatro Gaztambide, Gala de la Danza. Con la participación de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez, Fitness Tudela, Zentro Ágora, Estudio de Danza Arte y Movimiento, Estudio de Flamenco Alba Jiménez y Asociación Grupo Municipal de Danzas de Tudela. Precio: 5 euros. Venta anticipada en las oficinas del SAC del Ayuntamiento y online.

GALA MUNDIAL DE LA DANZA Sábado 1 de mayo, a las 19.30 horas, en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 5€. Participarán los grupos locales Escuela de teatro y danza Ángel Martínez, Fitness Tudela, Zentro Ágora, Estudio de danza Arte y Movimiento, Estudio de flamenco Alba Jiménez y Asociación Grupo Municipal de danzas de Tudela.

CICLO DE HUMOR EN ESTELLA A las 19.30 horas en el centro cultural Los Llanos. Precio: 8 euros.

>Sábado 1 de mayo, Fotos, hormonas y Lexatín con Tdiferencia.

CHÉVERE Curva España. Domingo 2 de mayo a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: Xron. Interpretación: Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Leticia T. Blanco y Lucía Estévez. Precio: 8 euros.

PROGRAMA INFANTIL ARTES ESCÉNICAS A las 12.30 horas en la carpa municipal del CAF de Sarriguren. Aforo limitado. Para mayores de 3 años. Inscripciones a través de la web municipal en el formulario habilitado a tal efecto en el apartado inscripciones, desde el lunes al jueves anterior a la representación.

>Domingo 2 de mayo, Soinuak eramaten dituen kontuak (en euskera) a cargo de Birjiñe Albira e Itziar Pérez de Ciriza.

Cine

CICLO 'LA ABOGACÍA EN EL CINE' A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros. Viernes 30 de abril, proyección de Fuego en el cuerpo. Presentación a cargo de Miguel Ángel González.

'VICTORIA 2030, ALGO BUENO ESTÁ PASANDO EN NAVARRA' Viernes 30 de abril a las 20 horas en el cine Mª Villar Díaz de Corella.

DOCUMENTAL 'DARDARA' Domingo 2 de mayo a las 20 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 5 euros.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-HORNO.

>Exposición Tribu de Irene Cabañas (a través de esculturas de manos hiperrealistas visibiliza historias de maternidades). Del 31 de marzo al 16 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. Planta baja.

>Exposición de obras realizadas con las técnicas de la cámara estenopeica y el fotograma del fotógrafo experimental Ilan Wolff. Hasta el 9 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. 1ª planta.

>Exposición colectiva Libros Libres. Del 12 de marzo al 9 de mayo.

-POLVORÍN.

>IBIDEM, Museo de Oteiza, exposición de fotografías de María José Gurbindo. Hasta el 2 de mayo.

SALA DE EXPOSICIONES DEL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Caminar a Santiago. Una mirada reflexiva. Del 26 de marzo al 6 de junio. Todos los días de 10 a 14 y 17 a 20 horas.

PALACIO DE CIVIVOX CONDESTABLE Exposición de las 94 fotografías presentadas al XVII Concurso de Fotografía Mirar la Arquitectura / Arkitekturari Begira. Hasta el 30 de abril.

PALACIO DE CIVIVOX CONDESTABLE (PATIO) Exposición recopilatoria de los últimos trabajos del artista gráfico urbano que se identifica como LKN. Hasta el 30 de abril. Horario: de 9 a 21 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE (SALA ) Exposición Remigia Echarren, la reina del Arga. A partir del 11 de abril. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

CASA DE LA JUVENTUD ON/OFF, exposición que reflexiona sobre el uso de las nuevas tecnologías. Del 12 de abril al 2 de mayo.

CASA DE LA JUVENTUD LESTONNAC. CENTRO CÍVICO DE TUDELA Exposición sobre la batalla de las Navas de Tolosa con 4.000 muñecos click de playmobil. Del 29 de abril al 28 de mayo. Horario: lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 20 horas; lunes, martes y viernes de 20 a 22 horas; sábados de 10 a 13 y 16 a 22 horas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición de pintura de Rafael Ruiz Balderdi. Del 18 de marzo al 16 de mayo. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas y domingos y festivos de 11 a 14 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Exposición Tableaux. Pinturas al óleo de Oinat Oloriz Maya. Reinterpretación de la obra de Víktor Hartmann. Del 30 de marzo al 2 de mayo. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Pigmento y agua, exposición de acuarelas de José Mª Arriazu. Del 15 de abril al 2 de mayo.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Plaza Eguzki de Mutilva. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

>Taller de pintura del Valle de Aranguren. Profesora: Isabel Erro. Del 26 de abril al 13 de mayo.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición Amaramar de Nekane Garrués. Del 8 al 30 de abril. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición fotográfica El hombre de Loizu: descubriendo la espeleología. Del 30 de abril al 5 de mayo. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CENTRO CÍVICO LA RÚA DE TUDELA Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 3 de mayo al 1 de junio. El lunes 3 de mayo a las 18.30 horas, conferencia imaugural de la exposición a cargo de José Andrés Álvaro Ocáriz.

ESPACIO DE ARTE APAINDU Inverted, exposición de Andrew Gaongoiti. Del 12 de marzo al 30 de abril. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Calle Curia, 9.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Exposición de pintura de Constanza Lopez Schlichting. Del 7 de abril al 2 de mayo. Horario: de martes a sábado de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas; lunes cerrado. Calle San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición Keixeta. Del 24 de abril al 22 de mayo. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas; de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Calle Idoia, 9, Zizur Mayor.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición Una vuelta más (collages fotográficos y arquitectura sobre papel) de Belén Arévalo Rodríguez. Del 6 al 30 de abril. Calle Paulino Caballero, 42.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de fotografía Tauromaquia navarra: fotografía de recuerdo para un futuro. Autores: Manuel Sagüés, Juan Andrés Hermoso de Mendoza, Javier Bergasa, Miguel Lacunza, Patxi Barragán, Carlos Calleja y Alberto Areizalde. En colaboración con el Ateneo Navarro. Del 12 al 30 de abril. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

Conferencias / Presentaciones

RECITAL POÉTICO MUSICAL 'POESÍA HISPANO-ALEMANA SIGLO XX' Viernes 30 de abril a las 19 horas en el Palacio del Condestable. La lectura de los poemas será a cargo de Adam Kuffer, Bettina Melcher, Kalus Mestern (de la Sociedad Hispano Alemana) y de Koldo Pla, Tasús Burguete y Silvia Marambio (Asociación Navarra de Escritores). La parte musical correrá a cargo del Trío Eslava, que interpretará obras de Messenet, Zimmer y Böhn, entre otros. Entrada libre, con inscripción previa en: info@sociedadhispanoalemana.com.

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD' Actividades gratuitas. Aforo limitado.

>Viernes 30 de abril a las 19 horas en la Casa de Cultura de Olite, Miguel Hernández, la voz truncada a cargo de José Andrés Álvaro Ocáriz.

CICLO 'ESPIRITUALIDAD Y LIBERACIÓN' A las 19 horas en la sala de proyecciones de la Biblioteca de Navarra. Entrada gratuita, previa retirada de invitación. Todas las charlas serán retransmitidas en streaming.

>Lunes 3 de mayo, Espiritualidad y liberación eco-feminista a cargo de Cristina Cama García.

AGENDA CULTURAL ONLINE DE LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Disponible en la web y en las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y Youtube.

>Lunes 3 de mayo a partir de las 11 horas, presentación del libro La reina olvidada de José Luis Corral.

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

COWORKIDS. TALLER DE VIDEOJUEGOS MINECRAFT AGENDA 2030-COOPERALAND Viernes 30 de abril, a las 17 y 18 horas, en la Casa de la Juventud. Actividad gratuita con inscripciones a través de los teléfonos 948 420 583 / 948 420 494 / 948 420 499 (de 9 a 14 horas), en el correo electrónico coworkids@pamplona.es o de forma presencial el mismo día de la actividad

CICLO 'REMIGIA ECHARREN, LA REINA DEL ARGA, EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE' Todas las actividades tendrán lugar en civivox Condestable.

-ESPECTÁCULO MULTIDISCIPLINAR.

>Viernes 30 de abril a las 19 horas, espectáculo multidisciplinar La Reina del Arga. Precio: 1 euro. Venta de entradas: teléfono 010, centros red civivox y en www.pamplonaescultura.es.

ENCUENTRO ARTÍSTICO CON LA ARTISTA MARÍA JOSÉ GURBINDO Visita guiada en torno a la exposición Ibidem. Domingo 2 de mayo, a las 12 horas, en el Polvorín de la Ciudadela. Entrada libre con control de aforo.

MAGIA CON EL MAGO MASSIL Domingo 2 de mayo, a las 19 horas, en civivox San Jorge. Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria de Proyectos Culturales 2021 de la UPNA. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red Civivox o en el web www.pamplonaescultura.es

CICLO 'HEROÍNAS DE CINE'

>Lunes 3 de mayo, a las 18 horas, en civivox Iturrama, proyección y cinefórum El Skylab, de Julie Delphy. Entrada libre previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en la web www.pamplonaescultura.es

FILMAKING FOR SOCIAL CHANGE: POPULISMOS Proyecciones cinematográficas (cortometrajes). Cinematografía de vanguardia social en Navarra.

>Lunes 3 de mayo, a las 19 horas, en civivox Condestable. Se proyectarán: Luna menguante de Miguel Goñi Aguinaga, Gorria de Maddie Barber y Before I die y Beneath the trees de Iker Estebarlanda. Diálogo y debate con Miguel Goñi, Maddi Barber e Iker Esteribarlanda. Modera Mikel Beláscoain. Entrada libre previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en la web www.pamplonaescultura.es

Cursos

TALLER 'LIBURU BAT EGINEN DUT (VOY A HACER UN LIBRO)' Miércoles 5 de mayo. para niñas y niños de 8 a 12 años. El plazo para apuntarse finaliza el 4 de mayo y hay que hacerlo en la biblioteca de Barañáin (Lurgorri 12-14 / Teléfono 948 286628).

TALLERES ONLINE GRATUITOS DE LA AECC Dirigidos a pacientes con cáncer y sus familiares de la Asociación Española Contra el Cáncer de Navarra. Inscripciones: psicosocial.navarra@aecc.es / teléfono 948 212697 / despachos de psicooncología del Centro Hospitalario de Navarra y del Hospital Reina Sofía. Todas las actividades y servicios son gratuitos y este año los talleres presenciales serán online vía Webex.

-Alimentación saludable. Días 10, 17 y 24 de mayo a las 18 horas. Ciclo de charlas online.

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS AL CERCO DE ARTAJONA Visita detallada a la más importante fortaleza medieval de Navarra, joya del patrimonio monumental navarro. Duración de las visitas: 1 hora aproximadamente. Sábado y domingo a las 12 horas (preferible reservar) y visita nocturna el sábado a las 20.15 horas, con iluminación artística de las murallas (solo con reserva). Información y reservas: teléfono 644 027515 (turismoartajona). Compra de entradas: www.reinodeartajona.com.

VISITAS HISTÓRICAS A LA CIUDAD DE TUDELA Ruta monumental los sábados a las 11.30 y 17 horas y domingos a las 11.30 horas. Entrada a los palacios de Marqués de Huarte, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. Precio: 3 euros. Salida desde la oficina de turismo (plaza de los Fueros).

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'ARTISTA EN EL EXILIO' DE GERARDO LIZARRAGA EN EL MUSEO DE NAVARRA Actividades gratuitas. Aforo limitado a la normativa covid-19. Conferencias y proyecciones: retirada previa de invitación en la taquilla del Museo desde las 17 horas del mismo día de la actividad. Visitas guiadas: retirada previa de invitación en la taquilla del Museo desde las 11 horas del mismo día. Más información: www.museodenavarra.navarra.es; museo@navarra.es; teléfonos 848 426492 / 848 426493.

-VISITAS GUIADAS.

>Domingos a las 11.30 y 12.30 horas, visitas acompañadas por Ángel Macías y Josune Ilundáin.En castellano: 2, 16 y 23 de mayo. En euskera: 9 de mayo.

ECORRUTAS TEATRALIZADAS AL CAÑÓN DEL RÍO IRANZU Domingos 2, 9, 16 y 30 de mayo; y 5, 11, 19 y 26 de septiembre. A las 10.30 horas. Lugar: punto de información del Monasterio de Irantzu. Recorrido teatralizado por un trazado lineal de 4,4 kms por el cañón del río Irantzu a cargo de Teatro en la Chácena. Reservas: teléfonos 646 185264 / 948 542371; info@tierrasdeiranzu.com. Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla. Precio: 7 euros y 4 euros (niños).

Varios

ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS

-ALLO. En la sala infantil de la biblioteca.

>Del 19 de abril al 21 de mayo, guía de lectura con una selección de libros y de películas que tienen como protagonistas a los libros y la lectura. Actividad dirigida a todos los públicos.

-ALTSASU/ALSASUA.

>Del 29 de marzo al 7 de mayo, guía de lectura Rompiendo fronteras. Actividad dirigida al público infantil.

-MENDAVIA.

>Viernes 30 de abril a las 19.30 horas, charla Libros que hablan de libros impartida por Pedro Martínez Sancho. Actividad dirigida al público adulto.

-PAMPLONA. SAN JORGE.

>Del 19 al 30 de abril, exposición ¿Consumimos violencia? Dirigida a todos los públicos.

AGENDA KATAKRAK C/ Mayor, 54 - Pamplona.

>Viernes 30 de abril a las 18 horas, charla No soy una bruja de Rungano Nyoni. A las 19 horas, grupo de lectura.

ACTIVIDADES EN GELTOKI

-ACTIVIDADES.

>Viernes 30 de abril de 17 a 20.30 horas, ekomercado edición especial; entrada libre. A las 19 horas, monólogos en euskera a cargo de Txiki; show + cena = 15 €.

-EXPOSICIONES . Hasta el 2 de mayo.

>Taquillas 2 y 3. Barealdi, exposición de acuarelas de Hasier Moreno Saldise.

>Taquilla 4. Una pandemia de collages, exposición de collages de Raúl Olóriz Espinal.