Agenda de ocio de Navarra del miércoles 22 de septiembre

Rock, jazz, folk

'MUSIKA EN MARCHA FEST' (BANDAS NOVELES) En la Ciudadela. Entrada gratuita y aforo limitado.

>Miércoles 22 de septiembre a las 18 horas, Dúo Dídyma. A las 18.50 horas, Peio Lekumberri. A las 19.40 horas, Iratxe. A las 20.30 horas, Erel y Kuñi. A las 21.20 horas, Bendiak.

CICLO 'EMMUSIKADAS'

>Miércoles 22 de septiembre, a las 19.40 horas, en la sala Zentral, Andrea Santiago y Fly Mailo (folk-rock/pop alternativo).

TARDES DE TXISTU Y GAITA EN LA PLAZA DEL CASTILLO A cargo de las bandas de txistularis y gaiteros de Pamplona. Martes y jueves de septiembre (hasta el día 23) de 18.30 a 20.30 horas. Pasodobles, polcas, zortzikos, porrusaldas y pasacalles.

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Viernes 24 de septiembre a las 20 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki de Mutilva), Chill Mafia.

>Sábado 25 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio de Berriozar, La Topadora. A las 19.30 horas en el centro cultural Iortia de Alsasua, Andrea Santiago.

NATHY PELUSO Gira Calambre Tour. Viernes 24 de septiembre en el Pabellón Navarra Arena.

IBIL BEDI Beltxarga beltza. Viernes 24 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Venta anticipada: 8 euros, en taquilla: 10 euros, carné joven: 5 euros.

SIN MALA INTENCIÓN Pop rock. Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en el centro cívico Larraintzar-Biblioteca de Ultzama. Entrada libre hasta completar aforo.

IVÁN FERREIRO Cuentos y canciones. Sábado 25 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 24 euros.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Sábado 25 de septiembre, a las 13 horas, vermouth concierto en la sala Clinker de Olazti/Olazagutía. Celebración 40 aniversario del local. Entrada libre.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS + TONY LÓPEZ Sábado 25 de septiembre, a partir de las 18.30 horas, en la plaza Central de Artica. Concierto fin de gira 2021. (En caso de mala climatología se traslada a la Casa de Cultura María de Maeztu). Organiza: Ayuntamiento de Berrioplano.

Música clásica

CORO GOSPEL ALAIKAPELA DE PAMPLONA/IRUÑA Director: Daniel Amatriain. Domingo 26 de septiembre a las 12.30 horas en la iglesia de San Andrés de Villava/Atarrabia. Ciclo Abriendo el Camino. El Camino de Santiago. Organiza: Federación de Coros de Navarra.

BANDA DE MÚSICA DE VILLAVA / ATARRABIAKO MUSIKA BANDA Domingo 26 de septiembre, a las 12.30 horas, en la carpa de la Plaza Consistorial de Villava. Entrada libre hasta completar localidades.

Teatro /Danza

'LUCIO, UNA REFLEXIÓN ESCÉNICA' Jueves 23 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro Gayarre. Música de jazz, audiovisuales y texto en homenaje al anarquista navarro Lucio Urtubia. Guión y dirección: Marco Bellizzi, Pilar Chocas y Martina Cabanas. Precio: 18 euros.

ACTUACIONES DE TDIFERENCIA

>Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en el centro cívico de Orkoien, Tres en raya. Entradas: 3 euros.

Cine

PROGRAMACIÓN EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precio de las entradas: 3 euros, salvo las proyecciones del ciclo Filmoteca Navarra, que tienen un precio de 1 euro.

-III CICLO DE CINE PALESTINO . A las 19.30 horas.

>Miércoles 22 de septiembre, Palestina.

-EL ATENEO PRESENTA... A las 19.30 horas.

>Jueves 23 de septiembre,Irma Vep.

-PROYECTANDO REINSERCIÓN. CINE Y MIRADAS ALTERNATIVAS A LA JUSTICIA : A las 19.30 horas.

>Viernes 24 de septiembre, La parte de los ángeles. Presentada por Rafael Sainz de Rozas, Director General de Justicia y Marta Miñana, subdirectora del Centro Penitenciario de Pamplona.

CICLO DE CINE RUSO Miércoles 22 de septiembre a las 18.30 horas en civivox Condestable, Amor en la URSS, de Karen Shakhnazarov.

CINE CLUB MUSKARIA A las 20.15 horas en el cine Moncayo de Tudela. Precio: 5,50 euros.

>Jueves 23 de septiembre, Charlatán.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

CIVIVOX ENSANCHE Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 6 al 25 de septiembre. Entrada libre. Aforo limitado.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición de fotografía antigua sobre el barrio de La Milagrosa, con imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Pamplona. Durante el mes de septiembre.

BIBLIOTECA DE TXANTREA Exposición Territorio libro, territorio libre. Hasta el 21 de septiembre. Recorrido por la historia de la lectura pública a través de las bibliotecas.

CENTRO PLAZARA! Exposición de óleos de Álvaro Mundiñano: Auzo Zaharra Barne Barnetik. Hasta el 30 de septiembre.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

GALERÍA ORMOLÚ Obra de Carmen Amilivia. Llena de agua y luz y sus paseos por el Arga. Del 6 al 30 de septiembre. Horario: lunes a viernes: de 9 a 14; lunes a jueves de 18 a 20 horas. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA MÍCHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas de Momo Puente-Piazza: Surensoñando. Del 17 de septiembre al 12 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Artistas: José Luis Mayor, Pello Azketa, María Jiménez, Alfredo Murillo, Nuria Umaniza, Beatriz Menéndez, Fernando García Guembe, Adam Gustaw Kozinski. Pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Alain Giacchi. Del 1 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

UNED DE TUDELA Horario de visitas: de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas.

>Exposición Un mundo, 17 retos: los ODS en la India a través de la Fundación Vicente Ferrer. Colección de fotografías con la que la organización pretende sensibilizar acerca del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Del 14 al 30 de septiembre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU (ESTELLA) Exposición del artista estellés Pedro Irulegui León; 25 obras fotográficas en soporte de aluminio combinadas con técnicas de creación digital. Del 17 de septiembre al 31 de octubre.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición A mano y a mákina, de Miriam K. Desde el 23 de septiembre.

PATIO DE LA CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición de las obras presentadas al XVII certamen de pintura al aire libre. Del 15 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario desde el 1 de julio: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA La Conquista de Navarra bajo el prisma de 4 artistas y la Historia de Navarra en 8 flash. Martintxo Altzueta, Fidel Azkoaga, Javier Etaio Tasio, Eneko Lizardi. Del 15 al 25 de septiembre. Horario: de 9 a 21 horas (de 14.30 a 15 horas cerrado).

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas. Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

CASA DEL VÍNCULO DE PUENTE LA REINA Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, domingo de 11 a 14 horas.

>Exposición Acuarelas y mixtas, de Mikaela Urmeneta. Del 7 de septiembre al 3 de octubre.

>Exposición Huerta crítica. Del 8 al 30 de septiembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LAS RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE VIANA Exposición Una mirada diferente / Begirada ezberdin bat, del fotoperiodista Unai Beroiz. Del 17 al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 18 a 20 horas; sábados y domingos de 12 a 14 horas.

Verano

VERANO EN BARAÑÁIN

-SEPTIEMBRE CULTURAL. En la plaza del complejo cultural.

>Viernes 24 de septiembre a las 18 horas, cantacuentos con Musas y Fusas.

>Sábado 25 de septiembre a las 18.30 horas, concierto con Pantxo Balbuena.

ETXARRI ARANATZ

>Jueves 23 de septiembre a las 20 horas en la plaza, Skabidean.

PAMPLONA. 'VIVA PAMPLONA VIVA'

-CICLO 'NOCHES EN LA CIUDADELA'. A las 21.30 horas en la pradera ubicada detrás del cuerpo de guardia, junto a la entrada que da a la avenida del Ejército. Venta de entradas: www.pamplonaescultura.es.

>Jueves 23 de septiembre, Anne Lukin.

>Viernes 24 de septiembre, Nil Moliner.

>Sábado 25 de septiembre, Bad Gyal.

Salón del Cómic

FECHA DE CELEBRACIÓN Del 3 de septiembre al 3 de octubre.

PUBLICACIONES

>Tiza completa la celebración del Salón editando un nuevo número de su revista Zart!, onomatopeya de zartako. Es una antología con aportaciones de autores/as locales o vinculados a la historia del evento.

>150 años de la Comuna de París. Javier Mina y Pedro Osés regresan a sus orígenes elaborando una fanzine gratuito que explica lo sucedido en París en 1871.

ENCUENTROS CON AUTORES, FIRMAS, CONFERENCIAS, VISITAS GUIADAS, MESAS REDONDAS

>El miércoles 22 de septiembre, José Tono e Irati FG intervendrán en una mesa redonda sobre Historietas jacobeas. A las 19.30 horas en la sala de exposiciones de casa de cultura Fray Diego de Estella.

>El jueves 23 de septiembre, Pedro Osés, reconocido artista y autor de cómic, mantendrá un encuentro en torno al clásico de la literatura juvenil La Historia Interminable. Una oportunidad conocer esta obra a través de una selección de las páginas del cómic inédito que el autor pamplonés hizo recreando el trabajo de Michael Ende. A las 19.30 en la biblioteca de Civican.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

>El jueves 23 de septiembre, el Teatro Gayarre acogerá a las 19.30 horas Lucio, una reflexión escénica, un concierto de The New Jazz Collective con imágenes de Belatz. Se trata de un montaje escénico que combina la música de jazz con el mensaje del anarquista navarro Lucio Urtubia. The New Jazz Collective pone música a la imagen generada por Mikel Santos Belatz en su novela gráfica El Tesoro de Lucio. Una propuesta vanguardista que combina la música en directo y el lenguaje audiovisual con la palabra del propio Lucio. Entradas entre 9 y 18€ a través de www.teatrogayarre.com.

Conferencias / Presentaciones

CICLO DE CONFERENCIAS 'INTRODUCCIÓN A LA POESÍA' Miércoles 22 de septiembre a las 19 horas en Civican, conferencia Hitos de la poesía alemana a cargo de Cecilia Dreymüller (doctora en Filología Románica). Organiza: Ateneo Navarro.

CICLO DE CONFERENCIAS 'MODA Y REVOLUCIÓN' Miércoles 22 de septiembre a las 19 horas en La Fábrica de Gomas (calle Fuente de la Teja, 12). María Antonieta y Paulina Bonaparte, conferencia a cargo de Emilio Quintanilla Martínez. Organiza: Ateneo Navarro.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA LUZ? Miércoles 22 de septiembre, a las 19 horas, en civivox Sanduzelai. Temas a tratar: Funcionamiento del mercado eléctrico y subidas de la energía eléctrica; ejercicio práctico para entender la factura de la luz; posibles alternativas, breve presentación de Goiener.

EL VIAJE DEL GRAN PRÍNCIPE COSIMO D'MEDICI, PRINCIPE HEREDERO DE TOSCANA, POR ESPAÑA Y PORTUGAL Ponente: Lorenzo De'Medici. Miércoles 22 de septiembre, a las 18.30 horas, en el palacio del Marqués de San Adrián, sede de la UNED de Tudela. Entrada libre. Es necesario inscripción. Posibilidad de asistencia online, tanto en directo como en diferido.

PNL APLICACIONES NEUROLINGÜÍSTICAS PARA EL CAMBIO Y CRECIMIENTO PERSONAL A cargo de Txema Ibraim y equipo CPI (www.psicologiacpi.com) de Donostia-SS. Reserva previa. Jueves 23 de septiembre, a las 19.15 horas, en Centro Surya (C/ Monasterio de Urdax, 17). WhatsApp 648 188 407.

JORNADAS 'NAVARRA 1521-2021. GUERRA, IDENTIDAD Y CONFLICTIVIDAD EN LA EUROPA RENACENTISTA' En la Casa de Cultura de Villava. Inscripciones: enviar nombre, apellidos, teléfono y email a la dirección batalladenoain@gmail.com.

>Jueves 23 de septiembre de 17.25 a 20.50 horas, Navarra, antes y después de la Batalla de Noáin. Moderadora: Usue Sorauren. Intervienen: Bixente Hirigaray, Mikel Zuza, Álvaro Adot Lerga, Mikel Sorauren, Mikel Lizarraga, Amaia Nausia.

CHARLA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'MÚSICA. CINCO PUNTOS PARA HACER EXPLOTAR UN CORAZÓN', DE MAITANE BEAUMONT Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en la librería Katakrak. A cargo de la propia autora.

HOMENAJE A TOMÁS YERRO Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en Civican. Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva en el teléfono 948 275302 o en ateneo@ateneonavarro.es o en la web www.ateneonavaro.com/invitaciones.

Red Civivox

'CAFETEANDO' En la Casa de la Juventud a las 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

>Miércoles 22 de septiembre, Taller Cómo estudiar de forma eficaz, estrategias y herramientas. Impartido por Idoia Ángel, psicóloga responsable de la Asesoría de Estudios de la Casa de la Juventud.

>Jueves 23 de septiembre, Taller El jueves me entero... 'La bajera'. Medidas que se aplican a los piperos o bajeras juveniles para hacer frente a la Covid-19.

Civican Verano

ACCESO ACTIVIDADES El acceso al edificio y a las exposiciones es libre y gratuito. El acceso a las actividades se realiza previa reserva por correo electrónico (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través del teléfono 948 222444, hasta completar el aforo. Cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas.

MAPAS

>Miércoles 22 de septiembre a las 19 horas en el auditorio, conferencia Hitos de la poesía alemana con Cecilia Dreymüller (crítica literaria y editora).

LA HORA DEL CUENTO En la biblioteca infantil.

>Miércoles 22 de septiembre a las 18 horas, Cuentos reciclados con Sergio de Andrés (narrador).

VECINOS DE LETRA-LETRAKIDE A las 19.30 horas en la biblioteca.

>Jueves 23 de septiembre, encuentro literario La historia interminable con Pedro Osés. Actividad en castellano.

HOMENAJE A TOMÁS YERRO Se recitarán poemas en su homenaje. Viernes 24 de septiembre a las 19 horas. Aforo limitado.

Cursos

TALLER GRATUITO DE YOGA Y BIENESTAR FÍSICO En Espacio Activo de Cruz Roja Navarra. Taller dirigido a personas mayores de 65 años. Del 24 de septiembre al 10 de diciembre. Horario: lunes de 10.30 a 12 horas. Información e inscripciones: Espacio Activo de Cruz Roja Navarra (C/ Aralar, 2. Teléfono 948 206442; espacioactivonavarra@cruzroja.es).

III CURSO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA 'LOS DÍAS DE LAS FORMAS Y LA MÚSICA' Organizado por el Museo de Navarra. Dirigido por Ramón Andrés, ensayista, poeta y estudioso de la música. Fechas: 1, 4,5 y 6 de octubre. Horario: de 18 a 21 horas. Lugar: Salón de actos del Museo de Navarra. Plazo de matrícula: del 14 al 27 de septiembre. Más información e inscripciones en: www.culturanavarra.es/curso-cultura-contemporanea

CURSOS Y TALLERES EN LA CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Inicio: 1 de octubre. Teléfono: 948 281328 (Oficina Atención Ciudadana). Cursos: Swing; Bailes de salón; Kizomba; Danza oriental; Danzas locales; Dibujo y pintura; Fotografía digital; Costura; Taller de teatro; Plantas medicinales y preparados naturales; Guitarra flamenca.

CURSOS 'A LA CARTA' DE LA BIBLIOTECA Mª LUISA ELÍO DE BARAÑÁIN Cursos inicio en octubre: Inteligencia emocional en tiempos de crisis; Edición de videos caseros; Taller de novela. Precio: 40 euros (personas empadronadas) y 50 euros (no empadronadas). Teléfono: 948 286628.

Varios

ACTIVIDADES EN GELTOKI

>Del 1 al 30 de septiembre, Zart!, exposición de páginas de la publicación colectiva Zart! del colectivo Tiza.

>Del 1 al 30 de septiembre, Siempre fuimos guerreras, exposición de ilustraciones y libros colaborativos.

>Miércoles 22 de septiembre, a partir de las 18 horas, AEK Ikasle festa. Concierto + cuentacuentos + mintzagune.

ACTIVIDADES EN LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Asistencia a los actos previa inscripción en el correo ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es

>Miércoles 22 de septiembre a las 18 horas, actividad infantil Push the button: desafío gigante. A cargo de Fernando Saiz. Para descubrir cuánto saben los niños del mundo de los gigantes.

>Jueves 23 de septiembre a las 19 horas, conferencia A favor del miedo, todas las cosas que aprendí en el encierro de Pamplona, a cargo de Chapu Apaolaza.

CUENTACUENTOS WELLCOME TO STORYTELLING En inglés. A partir de 4 años. Miércoles 22 de septiembre, a las 18 horas, en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. Aforo limitado.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA Niños entre 3 y 8 años. A las 18.30 horas en la sala de usos múltiples del Palacio Vallesantoro de Sangüesa.

>Miércoles 22 de septiembre, Brujas, a cargo de Virginia Moriones.

ACTIVIDADES-TALLERES PARA MAYORES DE 65 AÑOS EN PLAZARA! Inscripciones por orden de llamada a través del 010 (948420100). Horario: jueves de 11.15 a 12.45 y viernes de 10 a 11.30 horas. Precio: 2,5 euros. Lugar: C/ Mayor, 31.

>Jueves 23 de septiembre, jueves de arte: Museo de Navarra.

>Viernes 24 de septiembre, viernes de risoterapia.

CONCIERTO ORACIÓN Jueves 23 de septiembre, a las 19.15 horas, en la iglesia de Capuchinos. El escritor Alfonso J. Olaz recitará parte de su libro Las miradas de Jesús. Acto acompañado por música sacra interpretada por la soprano María Lourdes Moratinos.