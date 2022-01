Agenda de ocio de Navarra del sábado 15 de enero

Rock, jazz, folk

ANAIM CLUB FEST

>Sábado 15 de enero a las 20 horas en el Centro Cultural Los Llanos de Estella, Zetak.

PRESENTACIÓN DEL DISCO 'CELEBRANDO MIS 20 AÑOS CON AMIG@S' DE JOSU HERNÁNDEZ Boleros, jotas y rancheras. Sábado 15 de enero, a las 19 horas, en el Teatro de Ansoáin. Precio: 10€.

MÚSICA EN ZENTRAL

>Domingo 16 de enero a las 13 horas, Matiné de flamenco. Entrada anticipada: 14 euros + gastos. En taquilla: 15 euros.

DÚO PEDRO Y NOELIA + CHUCHÍN IBÁÑEZ Concierto de rancheras. Domingo 16 de enero, a las 13 horas, en el casino Sabidôs (Buñuel). Fiestas de San Antón.

MORGAN Lunes 17 de enero a las 20.30 horas en la sala principal de Baluarte. Festival Santas Pascuas. Precios: 28 / 31 / 34 euros.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Jueves 20 de enero, a las 18.30 horas, en la sala Informal de Tafalla. Entrada libre. Festividad de San Sebastián.

Música clásica

'TURRILLAS SINFÓNICO' La adaptación musical de las partituras a este formato ha sido realizada por compositores navarros de reconocido prestigio como Jesús Garísoain, Vicent Egea y por los jóvenes talentos navarros Eneko Azparren y Mikel Abete, por lo que la calidad y la fidelidad a la música original están garantizadas. Sábado 15 de enero a las 20 horas y domingo 16 de enero a las 19 horas, en el Teatro Gayarre. Entradas: de 20 a 25 euros.

ARS MUSICAE Virtuoso XVIII. Música virtuosística europea para cuerdas. Domingo 16 de enero a las 12.30 horas en la casa de cultura de Zizur Mayor. Entradas: 6 euros.

HOLLYWOOD SYMPHONY ORCHESTRALa mejor música de cine. Miércoles 19 de enero a las 20 horas en el Teatro Gayarre. Entradas: de 28,05 a 39 euros.

Teatro/ Danza

RUSSIAN CLASSICAL BALLET La bella durmiente. Sábado 15 de enero a las 20 horas en la Sala Principal de Baluarte.

TXALO PRODUCCIONES Ganar. Sábado 15 de enero a las 20 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Venta anticipada: 8 euros, en taquilla: 10 euros.

'LA BAÑERA' Una comedia negra de Miguel Ángel Calvo Buttini. Sábado 15 de enero a las 20.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Entradas: 15 euros.

GAT GRUPO ALHAMA DE TEATRO Cásina. Autoría: Plauto. Sábado 15 de enero, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Villava. Entrada: 3€.

'IRABAZI' Sábado 15 de enero a las 20 horas en el auditorio del Carmen de Sangüesa.

ENE KANTAK Domingo 16 de enero a las 17 horas en la sala principal de Baluarte, Liluragarria, gorputz barrura goaz (espectáculo musical infantil en euskera) a cargo de Ene Kantak. Con la participación de la Comparsa de Gigantes y Kilikis de la Txantrea. Precios: 12 y 15 euros.

'ANA MONTAÑA Y EL REINO INVISIBLE' Domingo 16 de enero a las 18 horas en el teatro de la casa de cultura de Burlada. Entrada anticipada: 4 euros, en taquilla 5 euros.

MAGO MURPHY ¿Caerás en la tentación? Domingo 16 de enero a las 18 horas en la casa de cultura de Viana.

'LA BAÑERA' Domingo 16 de enero a las 19 horas en la casa de cultura del Valle de Aranguren (Mutilva).

'¡POR COMENTARLO!' Domingo 16 de enero a las 19 horas en el auditorio de Berriozar.

JOSÉ LUIS LAGO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Mari Pompas. Jueves 20 de enero a las 17.30 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Venta anticipada: 3 euros, en taquilla: 5 euros.

JUAN DIEGO BOTTO Una noche sin luna. Jueves 20 de enero a las 20.30 horas y domingo 21 de enero a las 20 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: Sergio Peris-Mencheta. Entradas agotadas.

Cine

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-Adultos: Entradas: 5,50 euros, excepto lunes (día del espectador): 4 euros.

>Sábado 15 de enero a las 20 y 22.30 horas; domingo 16 de enero a las 20 horas y lunes 17 de enero a las 18 y 20.15 horas, La familiaperfecta.

-Infantil. Entradas: 3,50 euros.

>Sábado 15 y domingo 16 de enero a las 17.30 horas, Clifford.

PROGRAMACIÓN EN LA FILMOTECA DE NAVARRA

-Pamplona Negra. A las 20 horas. Precio: 3 euros. EN LA SALA DE CÁMARA DE BALUARTE.

>Martes 18 de enero, Salvatore Giuliano.

>Miércoles 19 de enero, Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha.

>Jueves 20 de enero, Excelentísimos cadáveres.

-Sesión especial. A las 19.30 horas. Precio: 3 euros.

>Jueves 20 de enero, Maixabel.

-Film Polska. Universo Lem. A las 19.30 horas. Precio: 3 euros.

>Viernes 21 de enero, Cortometrajes (3) - Stanislaw Lem.

CINE FÓRUM MUJER Miércoles 19 de enero a las 18.30 horas en el teatro de Villava, La librería. Entrada libre previa recogida de invitación en la casa de cultura.

Exposiciones

CIUDADELA Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

> Pabellón de Mixtos .

>Exposición El lenguaje de las telas. La muestra es una actividad del Programa África imprescindible. Hasta el 16 de enero.

> Sala de Armas. Audiovisiones. Mirada al mundo contemporáneo hibridando técnicas, formatos y lenguajes expresivos. Hasta el 13 de febrero.

> Polvorín. Lapso. Muestra retrospectiva del artista José Carlos Díaz de Cerio. Hasta el 6 de febrero.

>Se van a celebrar tres conciertos vinculados a la exposición a las 19 horas con entrada libre. El jueves 20 de enero, el protagonista será el saxofón. Suasax Quartet y Ángel Soria interpretarán obras de Salvador Brotons, Luis de Pablo y Alberto Posadas en una velada que mostrará la versatilidad de ritmos del instrumento. Participará también el catedrático de Saxofón del Conservatorio Superior de Música de Navarra, Ángel Soria. El propio autor de la exposición, José Carlos Díaz de Cerio, y la coordinadora del ciclo Uxue Úriz pondrán voz a textos de J. Cortázar, J.R. Jiménez, A. Mutis, A. Neuman y M. Silva y Acebes.

CIVIVOX CONDESTABLE 2ª planta. Exposición '¡Siempre estuvimos aquí!'. Recorrido por la historia del activismo LGTBI_Q. Del 11 de diciembre al 30 de enero. Horario: de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

CASA DE LA JUVENTUD

> Cafetería . Así somos. Exposición fotográfica sobre las oportunidades y responsabilidades de la juventud. Hasta el 15 de enero. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y 17 a 22 horas.

BIBLIOTECA DE NAVARRA Fotodisca. Exposición fotográfica organizada por ACODIFNA, Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Navarra, en la que se exponen las fotografías premiadas en las once ediciones del Concurso de Fotografía y Discapacidad Fotodisca. Desde el 2 de diciembre y a lo largo del mes de enero. Horario: de lunes a viernes, de 08.30 a 20.30 y sábado de 08.30 a 13.30 horas. Domingos y festivos cerrado.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Capilla: exposición Basati Salvaje Wild de Gentz del Valle. Del 13 de mayo al 13 de marzo.

>Exposición Catorce más + Hamalau gehiago. Del 6 de octubre de 2021 al 6 de marzo de 2022.

>Exposición Del estudio a la calle (los códigos de representación en el retrato fotográfico). Del 26 de octubre de 2021 al 16 de octubre de 2022.

GALERÍA ARTEA2 Animalario. Exposición colectiva: Ainhoa Sánchez, Ullate, Mikel Muruzabal, Celia Eslava, Maria Azcona, Cristina Cidriain, Cova Orgaz, Iker Serrano, Leire Urbeltz y Alexandra Gapihan. Del 21 de diciembre al 29 de enero. Horario: mañanas de martes a sábado de 10.00 a 13.30h; tardes de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas. C/ Idoia, 9 bajo. Zizur Mayor.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición de Fernando Pagola y Joseba Lekuona. Del 16 de diciembre al 28 de enero. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas Emociones intensas, de Jose Luis Fincias. Del 12 de enero al 9 de febrero. C/ San Antón, 61.

ESPACIO ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS

>Exposición Navarra: 2021 en fotografías. Imágenes elegidas por reporteros gráficos de diferentes medios navarros. Del 3 al 31 de enero. Horario: de 17.30 a 21 horas. Sótano 2 El Corte Inglés.

PATIO DEL PALACIO DEL MARQUÉS DE SAN ADRIÁN (SEDE UNED TUDELA) Exposición Las flores de la luz, de Marian Yunta. Del 12 al 31 de enero. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20.30 horas.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a sábado de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición temporal. Exposición de las obras realizadas este año por las integrantes de la Asociación de Mujeres El Tazón Santa Ana. A partir del 7 de octubre.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

MUSEO DEL CARLISMO DE ESTELLA

>Exposición temporal Luz en la penumbra. Del 29 de octubre al 8 de mayo.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición Ensó. Muestra de la abstracción geométrica de Koldo Sebastián. Del 2 de diciembre al 27 de febrero. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición Castejón y el ferrocarril, una relación + que centenaria. Forografías ferroviarias antiguas. A partir del 19 de noviembre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Exposición Mujeres y cuidados. Otra memoria fotográfica. / Emakueak eta zaintzak. Beste memoria fotografiko bat. Del 11 al 28 de enero.

CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Exposición De la idea al lienzo, de dos alumnas del curso de dibujo y pintura. Del 13 al 28 de enero.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Sala de exposiciones. Exposición fotográfica Santa María, relato de imágenes. Organiza: Asociación Astrolabio. Del 12 al 30 de enero.

>Paseo Cantolagua, junto al centro de salud. Exposición Carteles para un Camino. Del 29 de diciembre al 26 de enero.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición Naturaleza y control de Carlos Cánovas. Del 16 de diciembre al 16 de enero. Horario: lunes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

E_SPACIOARTE APAINDU Exposición de la artista Elba Martínez. Del 14 de enero al 25 de febrero, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. C/ Curia, 9.

ARTWOHL Exposición de pintura de José Ansoáin. Del 25 de octubre al 30 de enero. Calle Teobaldos, 2.

LA MANDARRA DE LA RAMOS Exposición de pintura de Elena Nuin. Del 3 de diciembre al 1 de febrero. Calle San Nicolás, 9.

LAESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. Del 3 de diciembre al 1 de febrero. Calle Aralar, 3.

LA FÁBRICA DE GOMASA medias. Una canción en imágenes. Exposición de Fermín Alvira & Alberto Rodríguez Purroy. A partir del 11 de diciembre. Visitas guiada con Fermín Alvira (Reservas 625601054). Calle Fuente de la Teja, 12 (Pamplona).

Conferencias / Presentaciones

MIGUEL HERNÁNDEZ, LA VOZ TRUNCADA Charla y recital de poemas por parte de José Andrés Alvaro Ocariz con motivo del ochenta aniversario de la muerte del poeta. Entrada gratuita. Aforo limitado según las medidas sanitarias.

>Lunes 17 de enero a las 18 horas en el Palacio del Condestable.

AGENDA DE KATAKRAK C/ Mayor, 54.

>Miércoles 19 y 26 de enero a las 19 horas, grupo de lectura. Richard Sennett: Construir y habitar. Ética para la ciudad.

>Jueves 20 de enero a las 19 horas, grupo de lectura. Sara Lafuente: Mercados reproductivos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS APLICACIONES EN LA MEDICINA Miércoles 19 de enero a las 19 horas en la casa de cultura de Barañáin. Conferencia a cargo de Humberto Bustince. Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO DE CONFERENCIAS DEL FORO GOGOA A las 19.30 horas.

>Miércoles 19 de enero, Cómo la ciencia actual está cambiando nuestra cosmovisión, la del mundo y la del ser humano a cargo de María Victoria Fonseca González (física atómica, molecular y nuclear). (CONFERENCIA EXCLUSIVAMENTE ONLINE CANAL YOUTUBE DEL FORO GOGOA).

CICLO DE CONFERENCIAS 'LA CIUDADANÍA Y LOS TEXTOS SOCIALES' A las 19 horas.

>Miércoles 19 de enero, en civivox Condestable, Estrategias comunicativas en tiempos de pandemia, a cargo de María Josep Cuenca, catedrática del Departamento de Filología Catalana de la Universitat de València.

Ayuntamiento de Pamplona

CICLO 'URTARRIJAZZ 22' En civivox San Jorge. Entrada libre.

-Conciertos.

>Sábado 15 de enero a las 19.30 horas, Terela Gradín y Luis Giménez se adentran en la música popular brasileña de la mano de Dori Caymmi.

-Conferencias.

>Martes 18 de enero a las 19.30, charla-homenaje al jazzman belga Toots Thielemans, a cargo de Iñigo Porto. Se hará un repaso a su vida y se escuchará una selección de sus temas más importantes.

-Exposición.

>Cinco años de Urtarrijazz Bortz Urte, fundamentalmente fotográfica con instantáneas de todas las ediciones. Hasta el 31 de enero.

TALLERES CREATIVOS EN FAMILIA EN EUSKERA 'MONOTIPIA LANTEGIA' Sábado 15 de enero, en Civivox Iturrama, de 11 a 13 horas, con entrada a 4 euros.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS 'THE MAGIC BOOK' Sábado 15 de enero a las 12 horas en civivox Ensanche y a las 18 horas en civivox Milagrosa. Entrada libre.

CICLO DE CINE 'AGNES VARDA' Sábado 15 de eneroa las 19 horas en civivox Condestable, proyección de Las playas de Agnés. Entrada libre.

MÚSICAS DE DOMINGO Domingo 16 de enero a las 12 horas en civivox Condestable, concierto Transeúntes, a cargo de Josete Ordóñez. Entrada libre.

TALLERES LITERARIOS Para niños de 0 a 3 años. Lunes 17 de enero a las 18 horas en la biblioteca pública de Txantrea. Inscripción previa gratuita en la propia biblioteca.

PROGRAMA GARAIKIDE Muestra de expresión artística contemporánea en euskera.

-Palacio del Condestable. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

>Del 18 de enero al 2 de febrero, exposión fotográfica Autopsiak, de Asier Gogortza. Cinco series de fotografías diferentes entorno al concepto de autopsia, pero aplicado sobre el paisaje.

-Escuela Navarra de Teatro . Entradas: 8 euros. Bono para las dos funciones: 12 euros.

>Miércoles 19 de enero a las 19 horas, teatro performativo: Erresistentzia arazo fisikoa da, creado e interpretado por Maite Aizpurua.

DanZ. ESPACIO DE DANZA En Civivox Iturrama.

>Martes 18 y 25 de enero a las 19 horas, taller coreográfico, en colaboración con Red Atalak y Dantzaz. Gratuito.

>Miércoles 19 de enero a las 19.30 horas, La Faktoria Choreographic Center presenta Procesos de creación (Cara B). Generación 4'. Entradas: 3 euros.

>Jueves 20 de enero a las 19.30 horas, la compañía de danza Nishelma propone (D)Formadxs.

CICLO DE CINE RUSO Jueves 20 de enero a las 18.30 horas en civivox Condestable, Cuidado con el coche. Versión original subtitulada a castellano. Entrada gratuita.

Cursos

CLASES DE JOTA NAVARRA PARA INFANTILES Y JÓVENES Abierto el plazo de inscripción hasta el 15 de febrero. Ensayos en civivox Condestable con el Conjunto Gracia Navarra, dirigido por Elena Leache Echalecu. Acompaña: Rondalla Ecos del Arga. Más informacion en el teléfono 948 223 753, de 20 a 22 horas, de lunes a viernes.

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'CATORCE MÁS + HAMALAU GEHIAGO' EN EL MUSEO DE NAVARRA Actividades gratuitas. Mesas redondas: retirada previa de invitación en la taquilla del museo desde las 17 horas del mismo día de la actividad. Visitas guiadas a las 12.30 horas. Retirada previa de invitación en la taquilla del museo desde las 11 horas del mismo día de la actividad.

>Domingos 16 de enero y 27 de febrero. Todas en euskera. El collage en la era digital / Collagea aro digitalean, a cargo de Araitz Urbeltz. Entrada gratuita. Aforo limitado.

Varios

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA

>Lunes 17 de enero a las 19 horas en la sala de proyecciones, charla retrasmitida por streaming: la escritora Almudena Sánchez hablará sobre su libro Fármaco.

>Miércoles 19 de enero a las 18 horas en la sala infantil, cuentacuentos Once upon a time, that's the story time (en inglés). La actividad puede realizarse gracias a la colaboración de voluntarios.

>Miércoles 19 de enero a las 18 horas en la sala de la planta 1, charla La ciencia y los mundos virtuales, a cargo de Javier Armentia, Joaquín Sevilla e Ignacio López Goñi.

FESTIVAL 'PAMPLONA NEGRA'

-Programación. En la Sala de Cámara de Baluarte. Actividades de acceso libre hasta completar aforo.

>Lunes 17 de enero a las 16 horas en la sala Gola, taller de novela negra y criminología en euskera con Aingeru Epaltza. A las 18 horas, mesa redonda Hard boiled, aquí empezó todo. A las 19.05 horas, el crimen a escena: Happy valley, a cargo de la Policía Foral de Navarra. A las 20 horas (en el hall de Baluarte), espacio de firmas.

>Martes 18 de enero a las 16 horas, talleres de novela negra y criminología La novela policiaca, a cargo de Álex Martín Escribá (en la sala Gola). A las 18 horas, mesa redonda Crook story, una historia de delincuentes. A las 19.05 horas, el crimen a escena: CSI, infografía de la escena de un crimen, a cargo de la Guardia Civil. A las 20 horas (en el hall) espacio de firmas. A las 20 horas, cine negro: Salvatore Giuliano.

>Miércoles 19 de enero a las 16 horas talleres de novela negra y criminología La novela negra, a cargo de Álex Martín Escribá (en la sala Gola). A las 18 horas, mesa redonda Psicología criminal. A las 19.05 horas, el crimen a escena: Copy Cat, los criminales y sus imitadores, a cargo de Paz Velasco de la Fuente. A las 20 horas (en el hall) espacio de firmas. A las 20 horas, cine negro: Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha.

>Jueves 20 de enero a las 16 horas en la sala Gola, taller de novela negra y crimonología Los híbridos de la novela negra, con Alex Martín Escribá. A las 18 horas, mesa redonda Mediterrania, a cargo de Massimo Carlotto y Carlos Zanón. A las 19.05 horas, el crimen a escena: You. Forenses informáticos. La autopsia de un ordenador, con Bruno Pérez Juncá. A las 20 horas en el hall, espacio de firmas. A las 20 horas, cine negro: Excelentísimos cadáveres, de Francesco Rosi.

-Actividades en bibliotecas públicas de Pamplona y Comarca.

>Martes 18 de enero a las 11.30 horas en la biblioteca de Civican, club de lectura con Andreu Martín.

>Miércoles 19 de enero a las 11.30 horas en la biblioteca San Francisco, club de lectura con Arantza Portabales.

>Miércoles 19 de enero a las 11.30 horas en la Biblioteca de Navarra, club de lectura con Antonella Lattanzi.

>Jueves 20 de enero a las 11 horas en la biblioteca de la Txantrea, club de lectura con María Oruña.

ACTIVIDADES EN EL PLANETARIO

-Sesiones escolares. Proyecciones. Precio: 7 euros.

>Martes 18 de enero, a las 10 horas, El cielo de Cloe. A las 12 horas, Non dago eguzkilorea?

>Jueves 20 de enero, a las 10 horas, NanoCam-Unibertsoaren eskalak.

-Conferencias.

>Miércoles 19 de enero a las 18 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra, Núcleos de conversación.