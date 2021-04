Jordi Évole rescata una frase de 'El Drogas' en la entrevista con Miguel Bosé

Miguel Bosé volvió a defender sus teorías negacionistas en una entrevista con el periodista Jordi Évole para el programa "Lo de Évole" (La Sexta) y ha asegurado que los responsables de la pandemia "políticos, médicos, farmacéuticas y los cómplices" medios de comunicación "van a caer todos" hasta el punto de que habrá "un segundo juicio de Núremberg". La surrealista intervención del cantante, que afirmó que no es un profesional en la materia aunque dijo estar muy bien informado sobra la Covid-19, estuvo plagada de contradicciones y extraños gestos.+

En un momento del programa, Évole preguntó a Bosé si conocía al artista navarro Enrique Villarreal 'El Drogas', quien recientemente publicó en redes sociales que había recibido la vacuna de AstraZeneca, junto con un mensaje de apoyo al servicio público de salud. Bosé dijo que sí, que sabe quién es el ex de Barricada aunque no le conoce personalmente. "El Drogas dijo que por supuesto se pondría la vacuna, 'porque cosas peores me he metido'", apuntó el entrevistador, al hilo de la Covid-19 y de la adicción a las drogas que el cantante reconoció que sufrió durante dos décadas. Miguel respondió: "Ves, dice peores porque no es buena". Y Evolé replicaba: "Te agarras a un clavo ardiendo".

"Van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, el brazo armado, que son los medios van a caer también y muchos de ellos no van a poder salir a la calle tranquilos", apuntó el artista.

El mundo va "a ir a un segundo juicio de Núremberg tan espectacular que ya está en marcha", añadió el cantante, en referencia a los procesos llevados a cabo tras la Segunda Guerra Mundial en los que se sancionó a los colaboradores del régimen de Adolf Hitler.

Esta ha sido la segunda parte de la entrevista hecha a Bosé, que ha tenido lugar tras meses sin hacer declaraciones y alejado de las redes sociales desde agosto del año pasado, después de que sus declaraciones sobre la pandemia trajeran una ola de ataques llenos de "insultos, denigraciones, mofas" que, en su opinión, fueron orquestados por "los partidos políticos y la (industria) farmacéutica".

Hace casi un año, el artista protagonizó una cadena de polémicas por sus cuestionables declaraciones sobre el coronavirus y su apoyo a las teorías conspiratorias en torno a la pandemia, "la gran mentira de los gobiernos", palabras que levantaron ampollas en una España confinada y con miles de muertos.

Sus teorías negacionistas han sido ya desmontadas por por los expertos, que han demostrado por qué no son ciertos los supuestos peligros graves que él atribuye a las vacunas ni sus afirmaciones sobre la alianza para la vacunación GAVI, que no es una farmacéutica ni es propiedad de Bill Gates y tampoco ha sido expulsada de la India o denunciada por Kenia, como asegura el cantante.

Bosé ha contado en la entrevista que lleva "con la cabeza bien alta" el hecho de ser negacionista y que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho porque está "en el lado de la verdad".

De hecho, el cantante piensa que está colaborando con la sociedad al difundir estos mensajes ya que "la verdad no se sabe o no se quiere saber porque hay un plan urdido para que no se sepa y porque no ha habido debate".

"Soy un ciudadano que tiene mucha información y que busca información más allá de la que me dan, de la que me quieren hacer masticar y que me dan predigerida", ha asegurado.



Otras frases de Miguel Bosé en la entrevista



El Foro Económico Mundial (FEM), conocido como el Foro de Davos, es, según Bosé "un cártel de multimillonarios psicópatas". "Se lo han creído tanto, se creen tanto los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, muy soberbios y muy arrogantes".

Jordi Évole le confesó que para esta entrevista, el equipo del artista les ha pedido al programa que sigan muchas recomendaciones sanitarias: "Nos han recomendado a todo el equipo que vayamos con mascarilla, con tres PCR, que fuésemos un equipo reducido. Parece que el equipo va en contra de Miguel. Ni Fernando Simón nos sugirió tantas recomendaciones". "Fernando Simón sabe la verdad y por eso pasa de todo. Es lógico que ellos, en este país, exijan que se cumplan las leyes que recomienda el Gobierno, que es mucho más laxo", ha respondido el artista.

"A mí lo que me molesta es el sistema entero. Republicanos, demócratas, izquierdas, derechas, centro y la madre que los parió. No hay nadie que se salve. Yo quiero que se vayan todos fuera. Quiero un mundo nuevo. Vamos a empezar quitándonos esta tontería dentro de un mes. La tontería del coronavirus cae porque no tiene ningún argumento. Qué respeto tengo que tener yo por esta mierda y estos mierdas".





Sobre el VIH

"Las vacunas no son la solución. Si ese día tuviese toda la información que tengo hoy... Esto puede tener muy mal entendimiento. Yo quiero venganza, pero no creo en la vacuna. Quiero una cura para el VIH porque tengo decenas de amigos que han muerto, y además he visto la presión social. Ojalá esa enfermedad sea erradicada".

También se rumoreó su muerte por el sida: "Estaba rodando en Normandía. En el primer programa de Mercedes Milá. Cuando me dan por muerto, Mercedes tenía otra estructura, y me dice, si vienes cambio todo. Cogí un avión y vine aquí. En el avión, me siento en el lado de la ventanilla, y un hombre viene y se asombró. Se marchó atrás, y le seguí y le estornudé encima. Le dije: 'El resfriado si se lo puedo contagiar, pero si no practicamos sexo, esto no se pega'.

El presentador le mostró imágenes de bulos sobre las vacunas: "¿Vas a cuestionarme? El único bulo, que no es ni siquiera bulo, sino que es una postura, es el negacionismo. El único bulo es que yo me estoy muriendo. No se sabe ni de por qué ni nada, ni por mi voz, ni nada. Como no salga esto... Sé donde vives".

Para terminar, Évole le dijo que iba a conectar con un científico para que pudiera debatir con él para darle su opinión, algo que Bosé rechazó porque "yo no soy un profesional". Tras ello, el periodista le respondió: "Con eso me vale. Te colocas en el lugar en el que te tienes que colocar".