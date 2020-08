Los jugadores deciden poner fin al boicot y continuar con los 'playoffs'

Los jugadores de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) decidieron este jueves poner fin al boicot a la liga profesional que iniciaron para protestar contra la brutalidad policial en Estados Unidos y continuar con las eliminatorias por el título.



Así lo avanzaron varios medios estadounidenses, como el diario The Washington Post o la cadena de televisión CNN, que citaron fuentes cercanas a los jugadores.



Estos también informaron de que los jugadores y dueños de equipos tienen pendiente una reunión para dirimir las condiciones del próximo año.





A historic day in sports began with NBA players taking a stand over the police shooting of Jacob Blake pic.twitter.com/3FNh7inZIi