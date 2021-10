Osasuna Magna se estrena en casa

Osasuna Magna arranca la liga frente al Manzanares FS Quesos El Hidalgo, de Ciudad Real, en el polideportivo Anaitasuna ( viernes, 20.30 horas). El equipo navarro debuta contra un recién ascendido a Primera División en la que será su vigésimo segunda participación en la máxima categoría del fútbol sala español.

El Xota llega a este primer encuentro después de una pretemporada un tanto complicada, donde la plantilla no estaba cerrada hasta esta misma semana. "Me habría gustado contar con todos los jugadores más tiempo, pero aún así vamos a ir a por los tres puntos", afirma Imanol Arregui, técnico del Xota, que también se muestra preparado para el reto: "El equipo está bien, hemos preparado el partido y vamos a por los tres puntos", afirma Arregui.



Enfrente se va a encontrar al Manzanares FS, un conjunto que debuta en la categoría y que se ha reforzado este verano con siete jugadores nuevos que mejoran la plantilla del curso pasado. " Nunca me gusta empezar contra un recién ascendido, llegan con el subidón y siempre complican los primeros partidos", confiesa el entrenador, que al igual que Roberto Martil, capitán del Xota, no se fía de la etiqueta de novatos que se le asigna al Manzanares FS: "Estos equipos que ascienden dan mucha guerra y no les podemos perder el respeto", señala el capitán, que asume que el conjunto manzanareño puede ser un rival directo.



El Manzanares FS llega con la ilusión de un equipo nuevo en la categoría y con la mentalidad de que cada partido es decisivo para mantener la categoría. "Esta temporada la afrontamos como un play-off de 30 partidos", comenta Juanlu Alonso, entrenador del Manzanares FS, que no podrá contar con Humberto, recién llegado al equipo, pero que recupera a Manu Diz.



El conjunto de Irurtzun cuenta con cuatro refuerzos para esta campaña: los alas Carlos Vento, Iosu Mendive y Neno y el ala-pivot Raúl Rocha. Mendive para esta primera jornada estará con el filial y que, al igual que Fabinho que causa baja por lesión, no estará en el estreno del conjunto navarro frente a su afición. Este partido será el segundo disputado en toda la historia entre ambos conjuntos. El único precedente fue la victoria de Osasuna Magna por 2-4 en los dieciseisavos de la Copa del Rey en la temporada 2018-2019.