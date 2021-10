Hacer del Ciudad de Tudela un fortín

El Aspil Jumpers Ribera Navarra FS se estrena en casa frente al Viña Albali Valdepeñas (18.30 horas), conjunto de Ciudad Real. Tras firmar un comienzo complicado, tras perder 2-0 frente al Inter Movistar los de José Lucas Mena Pato buscarán mejorar sensaciones contra otro de los grandes equipos de la división.

"Valdepeñas es un rival muy difícil que se ha reforzado mucho y que, lógicamente, no tiene nuestros mismos objetivos", asume el técnico alicantino. Enfrente el Aspil Jumpers se va a encontrar a un equipo muy serio. La pasada temporada firmo una espléndida campaña en la que terminó en tercer lugar, y este año esperan repetir, e incluso superar este registro.

Entre las filas del Valdepeñas están antiguos jugadores como son Alejandro Lemine, Sergio González y Lolo. Estos dos últimos son nuevas incorporaciones para esta temporada, al igual que Óscar de la Faya, Andrés Gerarthy, Batería y Humberto.

Pato sabe que el partido que tiene que hacer su equipo debe de estar a la altura del rival, si el conjunto de Tudela quiere sumar algún punto. "Tenemos que hacer un partido perfecto defensivamente, no podemos perder balones, ni conceder en la estrategia", señala el técnico que sabe que tiene que proponer basándose en lo que Valdepeñas haga durante el encuentro: "Tienen muchos recursos y tendremos que pararlos con nuestras armas, ser inteligentes en los momentos complicados para llegar al final con opciones", comenta.

Con solo una jornada disputada, los navarros no quieren complicarse en este inicio ligero. No obstante, son conscientes de que en estos dos primeros partidos les han tocado dos de los rivales más complicados. Tanto Inter Movistar como Valdepeñas estuvieron en los puestos altos de la categoría en la temporada pasada, y se espera que este año sigan luchando por los mismos objetivos.

El Aspil Jumpers afronta este encuentro con dos bajas sensibles. Ni el ala murciano, Carlos Bartolomé, ni el cierre David García, capitán del equipo van a poder estar bajo las órdenes de Pato para este partido.

Para el partido disputado, en el Ciudad de Tudela, solo los abonados del conjunto navarro van a poder acceder, no obstante, este ánimo, que le va a llegar al equipo desde la grada, será suficiente para hacer confiar a la plantilla: "Sabemos que en casa somos muy fuertes porque nuestra gente nos da un plus y una motivación que nos hace creer en lo que hacemos", concluye Pato.

En la temporada pasada, el Aspil Jumpers consiguió sacar un empate a dos en casa del Valdepeñas, precisamente en la segunda jornada. En la vuelta los tudelanos sucumbieron 1-5.