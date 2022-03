VÍDEO: Asier Martínez, vitoreado a su llegada a Pamplona

Asier Martínez llega a la estación de tren de Pamplona tras quedar cuarto en el Mundial de pista cubierta de Belgrado en los 60 metros vallas. Unos cuantos amigos de la cuadrilla del atleta y compañeros de entrenamiento han aplaudido a Martínez a su llegada a la capital. Además, varios fotógrafos y medios de comunicación, han querido acercarse para inmortalizar el momento. "No esperaba que viniesen a verme y menos un lunes que tendrán otras cosas mejores que hacer", ha bromeado Asier agradeciendo la presencia de sus amigos. "Siempre he dicho que es el mejor premio. Vienes del viaje reventado, los ves aquí y te salen energías de donde no las tienes".

Así ha sido su llegada a la estación de tren:





"Siempre enfoco la temporada al verano, los 110 metros son mi distancia y donde pongo la carne en el asador. Esto lo presentaba como un pequeño test que hemos aprobado con buena nota, lo que indica que va a ser un buen año, a seguir trabajando en la misma línea", ha mencionado el zizurtarra a su llegada a Pamplona.





Los 60 metros vallas no es la prueba donde más cómodo se encuentra el navarro. No obstante, cerrar la temporada de pista cubierta con un cuarto puesto en el Mundial es una gran noticia para la de aire libre. "Soy un tipo de corredor más para las últimas vallas, por lo que podemos exprimir mi potencial más en el 110", ha comentado.



"Ante todo, muy felices de poder ser competitivo en un Campeonato del Mundo y de poder estar con los mejores", ha señalado, destacando de sus rivales que son deportistas "con mucho nombre" y que tienen una "experiencia que ni yo ni muchos tenemos".

La competición fue difícil, no tanto por los rivales, sino por el formato. Tres carreras en un mismo día que reclamaron estar al cien por cien a nivel físico y mental. "Fue duro, pero el formato nos afectaba a todos. Es verdad que el estrés de tres carreras y calentamientos era bastante alto, pero no podemos tener quejas al respecto".

Ahora toca enfocar la segunda parte del año. Los 60 metros vallas se convierten en 110 metros donde, en principio, se estrenara en competición el 9 de abril en la Diamond League. Hasta entonces, Asier se va a enfocar en "seguir entrenando como hasta ahora y procurar no cambiar cosas en exceso".

El objetivo será mantenerse por debajo de los 13.30 segundos lo que, según ha dicho, le llevará a "tener victorias en los Meetings importantes y a asentarme en marcas que luego pueden ser determinantes", ha analizado. Los entrenamientos los desarrollará en Pamplona con alguna escapada buscando zonas con mejor clima.

La carrera

El navarro, que quedó el domingo cuarto en la final de 60 m vallas de los Mundiales en sala, se declaró "contento" aunque le quedó "esa pequeña espina" de no haber ganado medalla en una llegada muy apretada, fuera del claro ganador, el estadounidense Grant Holloway.

"Estoy contento. Faltaba poco, pero bueno. Me he quedado con esa pequeña espina porque llegaba apretado. Pero estoy feliz, hice una buena actuación. He sido competitivo, sobre todo me he visto competir con gente buena y estoy feliz por ello", comentó el español.

"Enfoco la temporada en aire libre. Este test lo he aprobado con buena nota y por lo tanto a pensar de cara a los 110", apuntó.