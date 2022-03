Asier Martínez: "Me da un poco de rabia porque me he visto tercero"

Pamplona – Asier Martínez volvió a hacer historia, esta vez en Belgrado y bajo techo. Si el pasado verano fue sexto en la final de los 110 vallas de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebraron en 2021 al aplazarse un año por la pandemia de covid-19, ayer firmó un cuarto puesto en la final de los 60 vallas del Mundial de pista cubierta. Pero el atleta navarro es ambicioso y, en sus declaraciones a Teledeporte, se lamentó por haberse quedado fuera del podio. "Si soy sincero, me he visto tercero en algún momento", señaló nada más acabar la última de las tres carreras que disputó ayer, aunque añadiendo a continuación estar "muy contento". "Aunque tenga un poco de rabia, estoy feliz. Ha sido una final bonita, la he disfrutado y, aunque me haya quedado con esa espina (de tener a tiro la tercera plaza), estoy muy contento", resumió.

Cuestionado sobre si había perdido gran parte de sus opciones en la primera valla, Asier Martínez no fue capaz de responder a la pregunta. "No sabría decir. La carrera ha sido muy rápida, apenas me ha dado tiempo a pensar y no sabría decir si ha sido en el tramo final, en el liso o en la primera valla, pero el caso es que se me ha ido", dijo en referencia a esa opción real que tuvo de colarse en el podio del Mundial.

Pese al exitoso cuarto puesto que logró en la final de 60 vallas del Mundial bajo techo de Belgrado, Asier Martínez vivió una jornada difícil, principalmente por las dificultades que encontró para acceder a las semifinales en la primera carrera del día. Se clasificaban directamente para la siguiente ronda los tres primeros de cada serie, pero el navarro acabó cuarto, con un registro de 7.67 bastante alejado de su mejor marca personal (7.55), aunque pasó a semifinales por tiempos, del mismo modo que, ya en sesión vespertina, se metió en semifinales. Pasaban directos a la final los dos primeros de cada serie y los dos mejores tiempos, y uno de ellos lo firmó el zizurtarra igualando su propio récord: 7.55. Ya en la final, fue cuarto con 7.57. "Ha sido un día complicado porque, aparte de las carreras y la tensión propia de la competición, teníamos ese hándicap de que no me he estrenado bien y de que esa primera toma de contacto no ha sido buena. Pero poco a poco hemos ido confiando. No sabría decir qué ha pasado, pero ha sido un reset y un trabajo psicológico continuo para intentar sumar en la próxima carrera", analizó Asier Martínez tras la final.

Al navarro le preguntaron si ya se le puede colgar la etiqueta de especialista en 60 vallas en pista cubierta, pero enseguida se apresuró a matizar que "creo que sigo siendo de 110". Sin embargo, puntualizó que "esto es bueno porque siempre he enfocado la temporada de cara al 110 teniendo en cuenta que la pista cubierta es un pequeño test para ver cómo estamos, y el test está aprobado, así que me voy contento".

En definitiva, que Asier Martínez, a punto de cumplir 22 años, sumó otro éxito a su meteórica carrera rozando el podio en los 60 vallas del Mundial de Belgrado, prueba en la que el estadounidense Grant Holloway continuó con su tiranía, colgándose el oro con autoridad e igualando su propio récord del mundo (7.39) en la semifinal que compartió con el navarro: "Es un extraterrestre".