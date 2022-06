Verstappen se lleva el triunfo en Canadá por delante de Sainz

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó este domingo el Gran Premio de Canadá, novena prueba del Mundial de Fórmula 1, después de imponerse al español Carlos Sainz (Ferrari), que finalizó segundo, y al británico Lewis Hamilton (Mercedes), que completó el podio en uno de sus circuitos fetiches, el Gilles Villeneuve.



Verstappen hizo buena la 'pole position' conseguida un día antes y pese a perder el liderato en algunas vueltas -en favor de Sainz- terminó rubricando un triunfo que amplía su liderato al frente de la clasificación general del Mundial.



El vigente campeón del Mundial consiguió su segundo triunfo consecutivo del campeonato tras imponerse en Azerbaiyán y fue tremendamente fiable en el último tramo del GP de Canadá, donde no cometió ningún error pese a estar muy exigido por Carlos Sainz.



El piloto madrileño se quedó a tan solo seis décimas de la primera posición pero no pudo arrebatar esa primera plaza a Verstappen, que sólo perdió la cabeza de la prueba cuando entró en boxes. Sainz supo aprovecharlo pero la ventaja de su rival era tal que no hubo posibilidad de mantenerse en lo más alto en ese impás.





"Lo he intentado todo", dijo por la radio de equipo el piloto español, que consigue su tercer segundo puesto esta temporada tras Baréin y Mónaco, su mejor resultado deportivo en la F1, donde también ostenta otros dos podios (Miami y Arabia Saudí) este mismo curso que le permiten ubicarse en la quinta plaza de la clasificación general del Mundial.Por su parte,después de haber salido en la segunda plaza en una carrera donde sufrió más que disfrutó. El bicampeón del mundo, muy apretado por toda la parrilla, no pudo contener el empuje de Lewis Hamilton, desde la cuarta plaza, y del propio Sainz, que salió tercero y supo encontrar muy rápido el espacio para sobrepasar a su compatriota.Alonso, uno de los tres pilotos que apostó por el neumático medio después del buen resultado obtenido en la calificación, se acabó viendo superado por George Russell (Mercedes), cuarto, además de por Charles Leclerc (Ferrari), que acabó con la quinta posición, y por su compañero Esteban Ocon (Alpine), sexto en la tabla.De esta forma, el Mundial se pone de cara para Verstappen, que totaliza seis victorias en nueve Grandes Premios, suma 175 puntos, y aumenta su ventaja respecto a su compañero Sergio Pérez, que se queda con 129 después de no haber podido terminar la prueba este domingo. Sainz sigue quinto pero más cerca de la cuarta plaza de Russell.