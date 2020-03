Niko Mindegia: "Es un orgullo poder ayudar a los demás sólo quedándote en casa, que no es tan difícil"

El Kielce se acaba de proclamar campeón polaco tras cancelarse la Liga. Una competición en la que juega Niko Mindegia, que iba segundo con el Wisla Plock

pamplona – La Liga polaca de balonmano anunció esta semana que daba por finalizada la temporada. El Kielce de Julen Aginagalde, Ángel Fernández y los hermanos Dujshebaev, que iba líder de la competición, revalida de esta forma título, a la vez que ningún equipo pierde la categoría.



Esta cancelación afecta también a un navarro, Niko Mindegia, integrante desde este curso del Orlen Wisla Plock, que iba segundo en la tabla con tres puntos menos que el Kielce. El central de Doneztebe, de 31 años, permanece en su casa de Polonia, desde donde sigue todo lo que acontece en su tierra.



Mindegia asegura que la situación a causa del coronavirus en el país centroeuropeo no es tan grave como en España, los casos son menores, aunque prefiere mantener la cautela. Él, de momento, cumple con la norma no obligatoria en Polonia de quedarse en su domicilio para evitar posibles contagios.

¿Cómo valora la decisión de dar por finalizada la Liga?

–No lo sé, la verdad. Tampoco han consultado mucho a los clubes, ya que en el mío fue un poco sorpresa. No sé cómo se ha llegado a esta decisión, pero tampoco soy de meterme mucho en estas cosas. Yo ya me había mentalizado de que la temporada se había acabado, viendo cómo está evolucionando el virus, aunque en Polonia está bastante más estable que en otros países. Está subiendo entre 80 y 100 contagiados al día y la gente está respetando bastante el confinamiento. Pero también es verdad que en cualquier momento se puede dar una subida y hay que estar alerta. Por lo tanto, viendo todo esto, yo no sé cómo han tomado la decisión. A mí lo de quedar segundo o tercero me da igual, para mí eso no vale, ya que aquí jugamos play off. Lo que me preocupa como jugador es estar más protegidos o no, porque yo no sé cómo afecta esta decisión económicamente hablando a los clubes y demás. En mi opinión se podía haber esperado un poco y ver cómo evoluciona el virus. Pero la decisión está tomada y veremos qué pasa.

¿Desde cuándo estaba suspendida la competición en Polonia?

–Yo llevo más de diez días en casa ya, así que hace unas dos semanas que no jugamos.

¿La situación por el coronavirus cómo está allí?

–Yo miro todos los días en una página web y, más o menos, se está incrementando el número de contagiados detectados en unos cien diarios. Parece estable de momento, pero eso no quiere decir que pueda aumentar de repente. Además, yo creo que la tasa de mortalidad va a ser aquí mayor que en España debido a la sanidad que hay. Allí, por suerte y a pesar de los recortes que se han producido, tenemos una sanidad muy buena, mientras que aquí, aunque conozco menos, es peor. También es verdad que los casos se han detectado antes y se han tomado medidas antes, por lo que existe menos peligro de que colapse todo.

Está claro que tanto en el deporte como en otros ámbitos de la vida se vive un momento de incertidumbre total.

–Sí, sí, está claro. Yo tampoco me quiero agobiar, pero sigo las noticias que llegan desde allí y viendo cómo está la situación... Hay mucha gente que respeta lo justo las medidas que han puesto y los consejos que han dado. Yo no sé qué tienen en la cabeza los que no respetan, pero hay que ponerse las pilas. Ahora mismo estoy viendo por la ventana cómo están trabajando en la construcción, junto a mi casa. No se ve mucha gente en la calle, pero aquí el confinamiento es voluntario todavía, aunque se respeta. No sé cómo va a evolucionar, pero espero que no llegue a lo de España, que está siendo una catástrofe.

¿Cómo está viviendo usted desde Polonia todo lo que está sucediendo aquí?

–Sigo mucho lo que me cuentan mis amigos y mi familia, y veo que hay preocupación. En mi pueblo, en Doneztebe, y cerca de él ya hay algún caso. También se ve a gente irresponsable, que pasa del tema, que se cree más lista que los demás y está haciendo mucho daño. No sé si dándose cuenta o no, yo ahí no me meto. Pero es por esta razón que España está tan mal.

Son muchas horas en casa, ¿cómo las pasa?

–Yo soy bastante culo inquieto y aun así no se me hace difícil estar en casa. También la gente se tiene que dar cuenta de que es un orgullo poder ayudar a los demás sólo quedándote en casa, que no es tan difícil. Yo me he puesto unas rutinas, también leo o veo alguna serie. Se pueden hacer mil cosas. Cada uno se tiene que conocer a sí mismo, ponerse unas rutinas y aprovechar el tiempo lo máximo posible. Los que tengan familia, pues que aprovechen todo lo posible a estar con ella.

Esa puede ser una buena lectura. Quizás todo esto nos sirva para darnos cuenta de qué es lo verdaderamente importante y para dedicarnos a actividades que teníamos aparcadas.

–Exacto. Es eso. Evidentemente cuesta cambiar el chip y yo entiendo que a algunos les cueste más y a otros menos. Pero cuántas veces en la vida, cuando no estaba el virus, hemos dicho: 'Es que no tengo tiempo para nada'. Pues ahora se puede aprovechar y, de esta forma, la cabeza funciona además mucho mejor y te agobias menos. A mí me funciona y es por eso que no lo llevo mal.

el protagonista

Nombre. Niko Mindegia Elizaga.

Lugar y fecha de nacimiento. Doneztebe, 19 de julio de 1988.

Demarcación. Central.

Club actual. Orlen Wisla Plock, de la Liga polaca, equipo al que se incorporó esta temporada y por el que firmó por tres campañas.