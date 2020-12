Bols: "Ha sido muy buen día para mí"

Patrick Bols fue este domingo, sin duda, el mejor de su equipo ante el Sinfín. Sin embargo, sus magníficas intervenciones –finalizó con un 50% de efectividad– no fueron suficientes para que el Helvetia se alzara con la victoria.

El danés reconocía tras el partido que había sido "muy buen día para mí" y que la colaboración con la defensa, tanto ayer en la primera parte como en el resto de la temporada, también ha sido satisfactoria. Sin embargo, resaltaba el bajón del equipo en la segunda mitad y la necesidad de trabajar para evitar que se vuelva a producir. "No sé qué pasa en las segundas partes. En este parón que viene lo tenemos que entrenar y analizar bien, de cara a la segunda vuelta", insistía Bols, quien se mostró encantado con el regreso de la afición a Anaitasuna: "Me gusta esta sensación con público".

Para Martín Ganuza, autor ayer de seis goles, ?el fallo estuvo en los minutos finales. "Han sido muy malos. No nos han salido las cosas en ataque y nos han metido gol muy fácil. Al final hemos sacado un empate que nos sirve para sumar en la Liga, pero la Copa se escapa", decía el extremo navarro. Y añadía: "Hemos hecho muy buena temporada y, en líneas generales, estamos satisfechos. A nivel personal, el año pasado era el primero para mí y este me estoy encontrando mejor, con más minutos".

Por su parte, Juan del Arco abogaba ahora por "resetear, descansar y afrontar la segunda vuelta en la misma línea". "Es una pena el empate por cómo ha ido el partido. Creo que el equipo ha estado muy serio. En la segunda mitad hemos tenido un momento de bajón, su portero ha empezado a parar más y nosotros hemos perdido un poco la defensa que estábamos haciendo. Sacamos un punto que hay que valorarlo", dijo.

Finalmente, Guillermo Fischer aseguró que "hay que seguir adelante e intentar quedar lo más alto posible en la tabla" y valoró victorias "como la de Ademar, Logroño o Granollers". El lateral del Helvetia es uno de los preseleccionados con Argentina para estar en Egipto. "Ahora tenemos una gira en Qatar y en Rusia y ahí me tendré que jugar el puesto para estar entre los 16 jugadores que vayan al Mundial. Pero estoy contento", afirmó