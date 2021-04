El último esfuerzo del Loyola para lograr la permanencia

El BM Loyola quiere estar una temporada más en la División de Honor Plata. Disfrutar un año más del segundo escalón del balonmano. Y lo tiene a su alcance. El equipo navarro llega a la última jornada de la competición regular con opciones de permanencia, con posibilidades reales de pelear por la salvación, su objetivo durante toda esta campaña. Y no quiere desperdiciarlas.

La victoria ante Unizar Dominicos en el anterior partido supuso un revulsivo. Un chute de confianza. Dio alas al equipo dirigido por Alberto Echeverría para luchar por la permanencia en la jornada decisiva, donde se enfrentará en tierras vizcaínas al Club Balonmano San Adrián, rival que no se juega nada.

El Loyola llega a este encuentro antepenúltimo con 14 puntos. Por debajo, el Omega Peripherals Basauri y el colista, el Loizaga Construcciones Castro Urdiales , que ocupan puestos de descenso directo y que deben enfrentarse al Schär Zaragoza y al líder, el Grafometal La Rioja, respectivamente. Eludir estas dos plazas es prioritario, por supuesto, pero hay más. Cabe recordar que, además de los dos últimos equipos de cada grupo –hay cuatro en Plata–, bajan los dos peores antepenúltimos (en total, diez).

En este sentido, el Asmubal Meaño del Grupo A ya está descendido. El Hanbol Gavà del Grupo C está salvado matemáticamente. Por lo que la incógnita está en saber qué antepenúltimo puede lograr la permanencia. En el Grupo B ese puesto es ahora mismo del Loyola y en el Grupo D lo ocupa el Club BM Getasur, que tiene 15 puntos y debe enfrentarse en la última jornada al Sanse, que se juega una plaza por el ascenso.

El técnico Alberto Echeverría prefiere no hacer cábalas y tiene claro qué debe hacer su equipo para alcanzar la permanencia. "Hay que ganar. Si lo hacemos, estoy convencido al cien por cien de que nos salvamos", augura. Incluso, no quiere mirar de reojo ningún otro enfrentamiento. "No me importa lo que hagan los demás. Si tengo que pensar en otros resultados, me voy a descentrar. No quiero pensar en nada más que no sea que ganar nosotras", insiste.

El objetivo, como subraya, es permanecer una temporada más en Plata y ve a su equipo "con confianza" para afrontar esta última jornada. "Con la tensión lógica de este tipo de encuentros, pero ya llevamos así unas cuantas jornadas. Estamos en el camino y en la tarea", concluye.

grupo b

beti juega fuera y lagunak, en casa

Las de Barañáin finalizarán sextas. De los tres equipos navarros en Plata, el Loyola es el que más se juega hoy. El Gurpea Beti Onak, que se enfrenta a domicilio al Kukullaga Etxebarri, ya consiguió la semana pasada su objetivo de clasificarse para la fase de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. Por su parte, el Lagunak pondrá el colofón a esta temporada en su casa, en el Polideportivo Municipal de Barañáin, contra el Lauko Ermuko Errotabarri. Las de Álvaro Pascal finalizarán en una meritoria sexta posición –que ocupan ahora mismo con 25 puntos–, ya que su antecesor, Kukullaga, le lleva cuatro puntos, mientras que el 7º, El Pendo Camargo, tiene 22.

HONOR PLATA FEMENINA

JORNADA 26 (HOY, 19.00 H)

Aiala Zarautz-Elgoibar

Kukullaga Etxebarri-Gurpea Beti Onak

La Rioja-Loizaga

Lagunak-Lauko Ermuko

Omega Basauri-Shär Zaragoza

San Adrián-Loyola

Unizar Dominicos-El Pendo Camargo

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GC PT 1. La Rioja 25 23 0 2 730 501 46 2. Gurpea B. Onak 25 22 0 3 645 477 44 3. Aiala Zarautz 25 19 1 5 662 515 39 4. Lauko Ermuko 25 15 2 8 594 550 32 5. Kukullaga Etxeb. 25 14 1 10 644 584 29 6. Lagunak 25 12 1 12 556 592 25 7. Uniz. Dominicos 25 10 2 13 596 632 22 8. Pendo Camargo 25 10 2 13 591 644 22 9. San Adrián 25 7 4 14 628 708 18 10. Shär Zaragoza 25 7 3 15 556 631 17 11. Elgoibar 25 7 2 16 526 624 16 12. Loyola 25 7 0 18 518 596 14 13. Loizaga 25 5 3 17 552 640 13 14. Omega Basauri 25 6 1 18 583 687 13

DESCENSO

Bajan diez equipos. La División de Honor Plata la conforman cuatro grupos de 14 equipos cada uno. Los dos últimos de cada grupo descienden de categoría, al igual que los dos peores antepenúltimos. Es decir, en total bajan diez equipos.