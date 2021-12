Ibai Meoki: "Siempre digo que tengo ya una edad en la que estoy para ayudar y apoyar al equipo en todo lo que pueda"

pamplona – Ibai Meoki es, sin duda, uno de los nombres de esta primera vuelta en el Helvetia. Ante las vicisitudes, el central de Doneztebe, de 32 años, ha asumido una mayor responsabilidad y el equipo se ha beneficiado de su inteligencia y de su magia a la hora de dirigir el juego.

Bajo su punto de vista, ¿qué análisis se puede hacer de este primer tramo de Liga?

–Yo creo que el balance es positivo. Es cierto que hemos tenido muy mala suerte con las bajas. Jugadores que para nosotros son claves han estado lesionados y encima hemos tenido casos de covid. Ha sido una primera vuelta muy dura en ese sentido, pero a pesar de ello hemos sabido competir en cada uno de los partidos, hemos logrado puntos muy valiosos y el resto del equipo ha respondido a todos los contratiempos. Creo que se ha visto que nos hemos dejado todo.

Precisamente usted es uno de los jugadores que ha asumido una mayor responsabilidad. ¿Cómo se ha encontrado?

–Bien, la verdad. Es cierto que me ha tocado jugar más minutos de lo habitual, pero estamos para eso. Yo siempre digo que tengo una edad en la que estoy para ayudar al equipo y apoyarlo en todo lo que pueda. Esta vez me ha tocado jugar mucho, tanto en ataque como en defensa, y me he encontrado bien. En los últimos partidos un poco cansado, lógicamente, pero creo que he podido aportar al equipo, que es lo importante.

Qué bien les va a venir el parón ahora para recuperarse en cuanto a lesiones, pero también a nivel mental...

–No sabes bien (se ríe). Va a venir de lujo. Vamos a descansar todos ahora para regresar en enero con las mismas ganas e ilusión. Ojalá podamos estar todos o casi todos y podamos volver a la normalidad, que así se llevan las cosas mejor.

Con las ausencias de Chocarro y de Bazán le ha tocado asumir la capitanía en algún partido. ¿Cómo se lleva eso de ser capitán?

–Con mucho orgullo. También es verdad que me ha tocado ser capitán por las circunstancias que hemos tenido, pero hace mucha ilusión. Además ganamos al Ademar, así que fue un día redondo.

¿A qué aspira el equipo en la segunda vuelta, no sólo ya en el tema clasificatorio?

–Lo primero de todo es que nos respeten las lesiones. Que podamos competir en igualdad de condiciones, con todo el equipo. Y, en segundo lugar, el objetivo es seguir jugando tal y como le gusta a Quique (Domínguez). Ese juego vistoso y alegre que intente enganchar a la gente. Si conseguimos eso, todo lo demás vendrá rodado. Tanto las victorias como la clasificación.

¿Cómo han vivido en el vestuario el anuncio de la marcha de Ander Izquierdo?

–Ander tiene mucha calidad y es algo que se veía venir. Es una gran persona y aporta mucho en el vestuario, al margen del tema deportivo. Todo el mundo lo ha entendido. Es un chaval con mucha proyección y era lógico que tomara esta decisión. Le deseo lo mejor, que seguro que le va muy bien.

Consejos le podrá dar, ya que usted se fue a Alemania a jugar.

–Para mí fue una experiencia muy buena. Me marché por motivos distintos, pero fue muy bien.

¿Qué le pide a 2022?

–Espero que sea un año muy bonito, porque me caso en junio. Deseo además que todo el mundo esté bien de salud, podamos llegar de nuevo a la normalidad y volver a disfrutar de las cosas pequeñas que, nos hemos dado cuenta, se nos pueden ir rápido.

